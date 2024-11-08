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Город «Внимательно выбирайте стройбригаду»: жильцов многоэтажки на Богаткова попросили не нанимать нелегалов — иначе штраф

«Внимательно выбирайте стройбригаду»: жильцов многоэтажки на Богаткова попросили не нанимать нелегалов — иначе штраф

НГС узнал, действительно ли хозяевам квартир придется проверять документы у работников

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15 комментариев

Жильцов начали предупреждать о том, что за нелегалов их могут оштрафовать

В Новосибирске жители дома №260/1 по улице Бориса Богаткова получили необычную рассылку. Председатель ТСЖ призвала их быть внимательными при выборе строительной бригады для ремонта.

Жителей предупредили, что в городе проходят рейды, и если работники окажутся нелегалами, полицейские накажут не только их, но и хозяина жилья, говорится в сообщении

— Кроме этого, вы должны учесть, что что собственник несет ответственность за работников, которых он нанимает. В случае обнаружения нелегальных мигрантов, штрафные санкции применяются непосредственно к собственнику, — указано в объявлении. — Прошу вас быть внимательными при выборе строительных бригад. Убедительно прошу проверять документы и квалификационные сертификаты работников. Это поможет избежать юридических проблем и обеспечит качество выполняемых работ, что снизит риски аварийных ситуаций.

Чтобы узнать, кто был инициатором распространения информации, НГС связался с председателем ТСЖ Надеждой Ланцовой. Она подтвердила, что предупреждала своих соседей.

— Это нам спустили сверху, в администрации района сказали, что к собственникам квартир могут быть претензии. А поскольку у нас многие ремонтируются, и много мигрантов живет, это может быть очень актуально, — рассказала Надежда Ланцова. — У нас, в Дзержинском районе, вроде бы рейды пока не проводят, а в Октябрьском — постоянно.

Такие предупреждения жильцы получили на WhatsApp

Журналист НГС попытался связаться с администрацией Дзержинского района по номеру, указанному на ее официальном сайте, но на момент подготовки материала трубку ни разу никто не взял. Редакция направила запрос в мэрию города Новосибирска, чтобы узнать, частная ли это была инициатива чиновников из Дзержинского района, или речь идет об общегородском тренде.

Также журналист обратилась в пресс-службу регионального главка МВД. Полицейские рассказали, что распространение напоминаний для собственников с ними никто не согласовывал, но проверять, кого нанимаешь на работу, хозяевам квартиры придется:

— Рейдовые мероприятия по нелегальным мигрантам у нас действительно проходят ежедневно, — сообщили в полиции. — Кроме того, любые строительные бригады должны заключать с собственниками договоры. Те владельцы квартир, кто нанимает нелегальных работников, действительно могут быть привлечен к ответственности.

Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает наказание за привлечение к труду нелегалов не только для должностных или юридических лиц, но и для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, что прокуратура закрыла под Новосибирском нелегальный хостел для иностранцев.

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Нелегальные мигранты Рейд Полиция Новосибирска
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Комментарии
16
Гость
1 час
А может для начала их не пускать через границу - иначе тюрьма?
Гость
1 час
Так узбеки таджики не от мира сего. Заламывают цену а сами никто по жизни и ничего толком делать не умеют.
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