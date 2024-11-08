«Внимательно выбирайте стройбригаду»: жильцов многоэтажки на Богаткова попросили не нанимать нелегалов — иначе штраф

Жильцов начали предупреждать о том, что за нелегалов их могут оштрафовать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске жители дома №260/1 по улице Бориса Богаткова получили необычную рассылку. Председатель ТСЖ призвала их быть внимательными при выборе строительной бригады для ремонта.

Жителей предупредили, что в городе проходят рейды, и если работники окажутся нелегалами, полицейские накажут не только их, но и хозяина жилья, говорится в сообщении

— Кроме этого, вы должны учесть, что что собственник несет ответственность за работников, которых он нанимает. В случае обнаружения нелегальных мигрантов, штрафные санкции применяются непосредственно к собственнику, — указано в объявлении. — Прошу вас быть внимательными при выборе строительных бригад. Убедительно прошу проверять документы и квалификационные сертификаты работников. Это поможет избежать юридических проблем и обеспечит качество выполняемых работ, что снизит риски аварийных ситуаций.

Чтобы узнать, кто был инициатором распространения информации, НГС связался с председателем ТСЖ Надеждой Ланцовой. Она подтвердила, что предупреждала своих соседей.

— Это нам спустили сверху, в администрации района сказали, что к собственникам квартир могут быть претензии. А поскольку у нас многие ремонтируются, и много мигрантов живет, это может быть очень актуально, — рассказала Надежда Ланцова. — У нас, в Дзержинском районе, вроде бы рейды пока не проводят, а в Октябрьском — постоянно.

Такие предупреждения жильцы получили на WhatsApp Источник: читательница НГС

Журналист НГС попытался связаться с администрацией Дзержинского района по номеру, указанному на ее официальном сайте, но на момент подготовки материала трубку ни разу никто не взял. Редакция направила запрос в мэрию города Новосибирска, чтобы узнать, частная ли это была инициатива чиновников из Дзержинского района, или речь идет об общегородском тренде.

Также журналист обратилась в пресс-службу регионального главка МВД. Полицейские рассказали, что распространение напоминаний для собственников с ними никто не согласовывал, но проверять, кого нанимаешь на работу, хозяевам квартиры придется:

— Рейдовые мероприятия по нелегальным мигрантам у нас действительно проходят ежедневно, — сообщили в полиции. — Кроме того, любые строительные бригады должны заключать с собственниками договоры. Те владельцы квартир, кто нанимает нелегальных работников, действительно могут быть привлечен к ответственности.

Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает наказание за привлечение к труду нелегалов не только для должностных или юридических лиц, но и для граждан — от 2 до 5 тысяч рублей.