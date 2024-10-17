Было больше 50 человек: под Новосибирском нашли хостел для мигрантов в частом доме

Дом находится в СНТ Источник: Прокуратура Новосибирской области / Густаво Зырянов / NGS.RU











Прокуратура Новосибирской области закрыла нелегальный хостел для иностранцев. Это было сделано во время мероприятий по «декриминализации Хилокского жилмассива». Сотрудники ведомства проверяли исполнение миграционного законодательства.

По данным прокуратуры, 59-летний новосибирец организовал в своем жилом доме хостел для иностранных граждан. Здание находится на территории СНТ «Украина». На момент проверки в хостеле было более 50 человек.

— Собственник помещения предоставлял услуги гостиничного типа в нарушение жилищного, градостроительного законодательства, без разрешительных документов, с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, — добавили в пресс-службе ведомства.

Прокурор подал иск в суд, который запретил собственнику использовать жилое помещение не по назначению.