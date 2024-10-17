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Криминал Было больше 50 человек: под Новосибирском нашли хостел для мигрантов в частом доме

Было больше 50 человек: под Новосибирском нашли хостел для мигрантов в частом доме

Прокуратура подала на владельца дома в суд

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1 комментарий

Дом находится в СНТ

Прокуратура Новосибирской области закрыла нелегальный хостел для иностранцев. Это было сделано во время мероприятий по «декриминализации Хилокского жилмассива». Сотрудники ведомства проверяли исполнение миграционного законодательства.

По данным прокуратуры, 59-летний новосибирец организовал в своем жилом доме хостел для иностранных граждан. Здание находится на территории СНТ «Украина». На момент проверки в хостеле было более 50 человек.

— Собственник помещения предоставлял услуги гостиничного типа в нарушение жилищного, градостроительного законодательства, без разрешительных документов, с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, — добавили в пресс-службе ведомства.

Прокурор подал иск в суд, который запретил собственнику использовать жилое помещение не по назначению.

В сентября в частном доме в Лесоперевалке Новосибирска жительница пожаловалась на неудачное соседство. Она уверяла, что на смежном участке организовали нелегальное общежитие, где проживает около 70 иностранцев. Подробности — в репортаже НГС.

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Новосибирск Хостел Прокуратура СНТ
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Комментарии
10
Bream
2 минуты
НГС, а чем закончилась вот эта история? ngs.ru/text/realty/2023/08/02/72551090/ домик достроен? постояльцы живут?
GNUS111
3 минуты
Нужны проверки прописки граждан. Многие чужаки живут в нашем городе без прописки. Таких нужно отправлять на исправительные работы.
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