«Менты приедут — ничего не найдут»: пенсионерке мешают вонь и дым от соседа — он назвал десятки жильцов в доме своей роднёй

В таких условиях живут люди за 9 тысяч рублей в месяц Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пенсионерка из частного сектора Лесоперевалки устала от неудачного соседства: она уверяет, что на смежном участке организовали нелегальное общежитие, где проживает около 70 иностранцев. Женщина жалуется на регулярный жуткий запах от мусора, дым от бани и другие последствие тесного соседства. Корреспонденты НГС пообщались с недовольной пенсионеркой, жителями и владельцем проблемного дома, и выяснили, что там происходит. Подробности — в репортаже НГС.

«Баню топят круглосуточно»

Галина Александровна задыхается от запахов, исходящих от соседского дома Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В районе Галины Александровны на улице Болотной много коттеджей с огороженной территорией. Во дворе пенсионерки растет высокая ель, аккуратный газон и два милых пса. Рядом — небольшой пустующий участок, а по соседству с ним — источник проблем женщины.

— Лет пять назад сосед Салим открыл у себя общежитие для приезжих. Там у него домик деревянный, а за ним пристройки из металлопрофиля. И там везде комнаты. Живет сейчас человек 70, а в разгар лета и до ста доходило. Сам владелец там не живет, только иногда приезжает. Я не могу уже с ними жить — мусорят, кидают кости, стоит вонь. Баню топят круглосуточно, дым несет ко мне в огород, и я от этого дыма уже задыхаюсь. Дочь предлагает дом продать, — вздыхает женщина.

Дочь пенсионерки даже предложила продать дом Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Сибирячка много раз обращалась в мэрию Новосибирска, в администрацию района и полицию, но помочь ей никто не смог.

— Я не знаю, что делать. Мне он уже угрожал, говорил, что у него везде связи. Такой беспредел, беспорядок и кошмар. Мы, получается, никак не защищены, а другие соседи связываться с ним не хотят — боятся, — говорит Галина Александровна.

Больше ни с кем из соседей нам поговорить не удалось Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Мы прошлись по соседним домам — в трех из них нам никто не открыл, в одном, огромном коттедже женщина за закрытой дверью сообщила, что владельцев дома нет, а она помочь ничем не может.

«Мы все — родственники»

Направляемся по указанному адресу — Болотная, 8. Средней высоты забор, хлипкая калитка не заперта. Звонка нет, на стук никто не реагирует — решаем войти. Сразу же во дворе бросается в глаза жуткий беспорядок: здесь валяются детские коляски и велосипеды посреди гор какого-то непонятного мусора, всюду разбросаны какие-то вещи и тряпье, гнездятся огромные жирные мухи.

С улицы не ясно, как все устроено в здании Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дверь в старенький деревянный домик тоже открыта. Впереди длинный узкий коридор, ведущий куда-то вглубь двора. По бокам — множество комнат-пристроек с отдельными входами, возле каждого навалены кучи разной обуви. В одном из окон видно небольшое помещение, больше напоминающее хлев и лишь отдаленно похожее на комнату. Видна двухъярусная кровать, какие-то предметы мебели.

Во дворе общежития — много мусора Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











За одной из дверей слышим говор, стучимся. Открывает смуглый мужчина, который представился Арисом.

— Мы тут все родственники, все прописаны по закону, у всех патент, чужих тут нет. Живем 8 или 10 человек. Я не хозяин, хозяин тут по делам недалеко ходит. Конфликтов никаких ни с кем ничего нету. Бабушка жалуется, менты приедут, ничего не найдут, — взволнованно объясняет Арис. — Нас много, поэтому постоянно баню топим. А так не мусорим, мусор возим на своей машине, на улице нигде не оставляем. В мешок большой собираем и на свалку вывозим.

Из трубы от бани дым валит в огород к соседям Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











В конце длинного коридора с комнатами по бокам выход во дворик. Там висит умывальник, зеркало, валяется тряпье, стоит какая-то старая техника, по центру — казан и стул. Тут же — три уличных туалета, рядом — закопченная баня, от которой исходит стойкий запах гари.

Единственный незастроенный клочок двора Салима заставлен разными предметами Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Владелец дома Салим в телефонном разговоре с корреспондентами НГС отрицает, что организовал общежитие. По его словам, он живет в доме с родственниками.

— Нас живет человек 17, это все мои родственники. Я самозанятый, плачу в год 35 тысяч в налоговую. Конфликтов с соседями у меня никогда не было, просто одна бабушка неадекватная, — уверяет мужчина. — У меня и прокуратура, и налоговая, и пожарные, все-все-все были. Ничего не нашли. Сам я 17 лет дворником работаю на Римского-Корсакова, 14. Приходите, я вам все расскажу.

Видимо, так и не поняв, с кем говорит, Салим в конце разговора интересуется, из какого мы отдела.

Цена вопроса

На следующий день после визита в общежитие мы решили попробовать позвонить Салиму с другого номера и поинтересоваться, сдает ли он помещения. Корреспондент НГС попыталась сделать грубый голос и представилась Ахмедом из Киргизии, который приехал работать в Новосибирск и ищет жилье.

За койко-место тут платят 9 тысяч в месяц Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Салим подтвердил: у него сдаются помещения. Свободных комнат в данный момент нет, а вот койко-места — пожалуйста. Цена вопроса — 9 тысяч рублей. Увы, мой собеседник в процессе разговора понял, что я девушка, и отказал мне в пристанище.

— Ты девушка, а у нас одни мужики живут, — объяснил мужчина.

В мае 2024 года Галина Александровна в очередной раз обращалась в администрацию Ленинского района и мэрию города с жалобами на соседей. В ответ на них представители администрации 10 июня пообещали провести совместный с полицией и прокуратурой внеплановый рейдовый осмотр по указанному адресу (копии всех запросов и ответов на них есть в распоряжении редакции).

8 июля пришел ответ о том, что в прокуратуру и полицию представители администрации направили запрос о проведении совместной проверки. 5 августа пенсионерке направили результаты этого мероприятия.

— Признаков нарушений земельного законодательства не выявили. На земельном участке расположен частный дом с хозпостройками, земельный участок огражден забором, доступ ограничен. Фактов нецелевого использования земельного участка (размещения на нем гостиницы/хостела) не установили — нет рекламной информации о сдаче. Визуально подтвердить наличие признаков проживания многочисленных лиц не удалось, — заключили специалисты.

Во дворе — куча туалетов. Следов общежития специалисты не нашли Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











При этом сотрудники администрации района направили в прокуратуру и полицию письмо с просьбой организовать на Болотной, 8 ежедневное круглосуточное патрулирование. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой сообщить, как часто указанную территорию патрулируют и каковы результаты этих обходов. Ответ мы опубликуем сразу же, как его получим.