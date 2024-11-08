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Развлечения «Ты в интернете людей оскорбляешь»: скандальный актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club

«Ты в интернете людей оскорбляешь»: скандальный актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club

Он стал напарником Гарика Харламова

2 610
20 комментариев

Ведущим шоу актер стал только на один выпуск

Скандальный новосибирский актер Никита Кологривый стал новым ведущим шоу Comedy Club. Он составил пару Гарику Харламову, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

— Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза, — объяснил такое решение Гарик Харламов.

В своем Telegram-канале Кологривый уточнил, что ведущим Comedy Club стал только на один выпуск. Вместе с Гариком Харламовым он пообщался с Эльдаром Джараховым о его новой песне, а также высказал свои претензии певице Алене Апиной, с которой снимался в сериале «Комбинация». Выпуск выйдет в эфир вечером 8 ноября.

Ранее Митя Фомин и Дава вместе с двумя жительницами Новосибирска стали участниками нового шоу на ТНТ «Звездные танцы»

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Комментарии
20
Живущий в Сибири
1 час
Не читая -- тьфу! Тьфу ещё раз!
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
1 час
что бы хамить и вести себя как пациент кащенко, много ума не надо...да и таланта...
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