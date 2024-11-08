«Ты в интернете людей оскорбляешь»: скандальный актер Никита Кологривый стал новым ведущим Comedy Club

Ведущим шоу актер стал только на один выпуск Источник: пресс-служба ТНТ











Скандальный новосибирский актер Никита Кологривый стал новым ведущим шоу Comedy Club. Он составил пару Гарику Харламову, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

— Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза, — объяснил такое решение Гарик Харламов.

В своем Telegram-канале Кологривый уточнил, что ведущим Comedy Club стал только на один выпуск. Вместе с Гариком Харламовым он пообщался с Эльдаром Джараховым о его новой песне, а также высказал свои претензии певице Алене Апиной, с которой снимался в сериале «Комбинация». Выпуск выйдет в эфир вечером 8 ноября.