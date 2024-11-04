«Настоящий гремучий коктейль»: четверо новосибирцев поборются за 10 млн в танцевальном шоу на ТНТ — чем удивляли жюри

Участники танцуют в разных жанрах Источник: пресс-служба ТНТ











Четверо новосибирцев поборются за 10 миллионов рублей в новом шоу «Звездные танцы» (16+) на ТНТ. Первый выпуск нового сезона вышел на телеканале 3 ноября.

Первый выпуск шоу «Танцы» на ТНТ вышел на телеэкраны 10 лет назад. В новом сезоне участие принимают не только профессиональные танцоры, но и звездные гости. По правилам шоу у двоих наставников — Татьяны Денисовой и Ляйсан Утяшевой — будет по пять пар, которые будут бороться за победу.

В первом выпуске Вера Бондарева из Новосибирска вместе с блогером Романом Каграмановым исполнили зажигательный танец под песню Pump It группы Black Eyed Peas.

— Настоящий гремучий коктейль. Я знаю ваш потенциал, я в вас верю. Только очень прошу, не сдерживайте себя, — сказала наставница команды Татьяна Денисова.

Следующей на сцену вышла пара Ляйсан Утяшевой — сибирячка Софа и Дава. Команда повторила танец и фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» (18+).

— Софа, ты такая прекрасная, ты такой профессионал. Дава, ты в чертовски красивой форме, — прокомментировала Ляйсан Утяшева.

Также в проекте приняли участие Кейко и новосибирский певец Митя Фомин. Команда участвовала под наставничеством Ляйсан Утяшевой. Они исполнили сексуальный танец под песню Stop певицы Sam Brown.

— У нас зрители в шоке. Кейко, ты великолепна. Митя, тебе это всё так идет, ты прекрасен, — сказала Утяшева.

В следующем выпуске звёзды вновь выйдут на паркет, но на этот раз кто-то уже покинет шоу.