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Животные Удивительное совпадение: в Новосибирске объявлена платная фотосессия с тигренком — ранее хищника заметили в пятиэтажке

Удивительное совпадение: в Новосибирске объявлена платная фотосессия с тигренком — ранее хищника заметили в пятиэтажке

Тигренка Эсмеральду привезли в Новосибирск ради фотосессии

2 059
27 комментариев

Ранее директор зоопарка объяснял, что тигренка нельзя приводить в жилые дома

После того как Новосибирск облетела новость о том, что в пятиэтажке на Гоголя переночевал тигренок, появились предположения, для чего его привезли в город. Его появление совпало с тем, что на 10 ноября в одной из фотостудий назначена фотосессия с диким хищником.

Сегодня утром НГС выяснил, что тигренка в дом на Гоголя, 12 привез пензенский блогер Александр Волков. Во время разговора с корреспондентом НГС он заявил, что уже уехал с тигром и вообще вез его в зоопарк.

Позднее в соцсети «ВКонтакте» нашлось объявление о фотосессии с тигренком, оно было опубликовано фотографом Алиной С .

— Уникальный фотопроект с молодой тигрицей Эсмеральдой! Суровая внешность и характер котенка! Кто не успел или боялся фотографироваться с Цезарем и Наоми — это для вас! Только 5 мест, бронируйте срочно! — написала Алина С.

6 ноября освободилось одно место

Отметим, что Цезарем и Наоми зовут леопарда и ягуара, которые живут у блогера Александра Волкова. Мужчина из Пензы показывает на YouTube жизнь со своими необычными питомцами.

Связаться с фотографом Алиной С. корреспонденту НГС на момент публикации не удалось.

В фотостудии НГС подтвердили, что 10 ноября действительно забронирован зал для фотосессии с тигренком.

Ранее мы рассказывали, что инцидент с тигренком попал на видео камер подъезда. Квартира сдается посуточно, в ЖСК «Обь» корреспонденту НГС рассказали, что хозяйка квартиры не знала о том, что квартиранты привезут и заселят настоящего хищника. После огласки животное из квартиры забрали.

Новосибирской природоохранной прокуратурой сейчас организована проверка из-за возможного ненадлежащего содержания тигра. Кроме того, НГС выслушал экспертное мнение директора барнаульского зоопарка о том, можно ли держать тигра в квартире.

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Новосибирск Фотосессия Тигр Блогер
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Комментарии
29
Гость
48 минут
Хищникам сначала препараты сильнодействующие дают или делают инъекции, потом фотосессии проводят! Если бы люди были бы умнее и милосерднее, то не поддерживали рублем фотографируясь. Не было бы спроса, то и работы не было бы у живодеров фотографов.
Гость
55 минут
Кто-нибудь спасёт тигрёнка? Почему минприроды не вмешается?
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