Удивительное совпадение: в Новосибирске объявлена платная фотосессия с тигренком — ранее хищника заметили в пятиэтажке

Ранее директор зоопарка объяснял, что тигренка нельзя приводить в жилые дома Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











После того как Новосибирск облетела новость о том, что в пятиэтажке на Гоголя переночевал тигренок, появились предположения, для чего его привезли в город. Его появление совпало с тем, что на 10 ноября в одной из фотостудий назначена фотосессия с диким хищником.

Сегодня утром НГС выяснил, что тигренка в дом на Гоголя, 12 привез пензенский блогер Александр Волков. Во время разговора с корреспондентом НГС он заявил, что уже уехал с тигром и вообще вез его в зоопарк.

Позднее в соцсети «ВКонтакте» нашлось объявление о фотосессии с тигренком, оно было опубликовано фотографом Алиной С .

— Уникальный фотопроект с молодой тигрицей Эсмеральдой! Суровая внешность и характер котенка! Кто не успел или боялся фотографироваться с Цезарем и Наоми — это для вас! Только 5 мест, бронируйте срочно! — написала Алина С.

6 ноября освободилось одно место Источник: фотограф Алина С., скриншот со страницы











Отметим, что Цезарем и Наоми зовут леопарда и ягуара, которые живут у блогера Александра Волкова. Мужчина из Пензы показывает на YouTube жизнь со своими необычными питомцами.

Связаться с фотографом Алиной С. корреспонденту НГС на момент публикации не удалось.

В фотостудии НГС подтвердили, что 10 ноября действительно забронирован зал для фотосессии с тигренком.

Ранее мы рассказывали, что инцидент с тигренком попал на видео камер подъезда. Квартира сдается посуточно, в ЖСК «Обь» корреспонденту НГС рассказали, что хозяйка квартиры не знала о том, что квартиранты привезут и заселят настоящего хищника. После огласки животное из квартиры забрали.