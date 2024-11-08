НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

5 м/c,

ю-з.

 749мм 65%
Подробнее
5 Пробки
USD 98,07
EUR 105,57

СРОЧНО

Прокуратура начала проверку из-за тигра в новосибирской квартире

Вакансии-алмазы для инженеров
Инспекторы в мэрии
День гастрономического единства
Кафе в супермаркете
Жить, сдавать, зарабатывать
Зимний дайджест моды
Рейс с контролёрами
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Животные Прокуратура начала проверку из-за тигра в новосибирской квартире

Прокуратура начала проверку из-за тигра в новосибирской квартире

Ведомство выясняет, содержался ли тигр в ненадлежащих условиях

1 631
19 комментариев

Полиция также проводит проверку

Новосибирская межрайонная прокуратура начала проверку после публикации о тигре, которого завели в квартиру на улице Гоголя. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установит, содержалось ли животное в ненадлежащих условиях.

— С целью установления местонахождения животного, его собственника и оценки условий содержания тигра природоохранная прокуратура координирует работу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и органов внутренних дел, — прокомментировали в прокуратуре.

Сегодня НГС писал, что в Новосибирске на улице Гоголя, 12 в квартиру привезли тигра — это попало на видео домофона. Ролик опубликовали в группе «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте». На записи видно, что это первый подъезд дома. У него стоит машина. Мужчина достает тигренка из коробки и ведет в подъезд. Указано, что запись сделана 7 ноября в 22:13.

Корреспондент НГС побывала в подъезде, в который завели тигра, и узнала, что говорят местные жители.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что поступило заявление, по которому правоохранительные органы проведут проверку.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Прокуратура Тигр
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Татьяна 53
25 минут
Какая бурная активность, там уж никого нет. Цирк уехал...
Barmaleя
20 минут
Какая мгновенная реакция! А вот уже неделю как отвезла свое заявление насчет ликвидации аварии - тишина. Дорогой тигр! Знаешь, прокуроры такие вкусные!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего»: туристка рассказала о путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Galina,46

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление