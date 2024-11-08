Прокуратура начала проверку из-за тигра в новосибирской квартире

Полиция также проводит проверку Источник: Читатель НГС, Александр Левчук / NGS42.RU











Новосибирская межрайонная прокуратура начала проверку после публикации о тигре, которого завели в квартиру на улице Гоголя. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка установит, содержалось ли животное в ненадлежащих условиях.

— С целью установления местонахождения животного, его собственника и оценки условий содержания тигра природоохранная прокуратура координирует работу Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и органов внутренних дел, — прокомментировали в прокуратуре.

Сегодня НГС писал, что в Новосибирске на улице Гоголя, 12 в квартиру привезли тигра — это попало на видео домофона. Ролик опубликовали в группе «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте». На записи видно, что это первый подъезд дома. У него стоит машина. Мужчина достает тигренка из коробки и ведет в подъезд. Указано, что запись сделана 7 ноября в 22:13.

Корреспондент НГС побывала в подъезде, в который завели тигра, и узнала, что говорят местные жители.