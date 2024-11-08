Привезли ночью: новосибирец завел тигра в квартире на Гоголя — видео, как животное выносят из машины

В Новосибирске на улице Гоголя, 12 в квартиру привезли тигра — это попало на видео домофона. Ролик опубликовали в группе «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте».
На записи видно, что это первый подъезд дома. У него стоит машина. Мужчина достает тигренка из коробки и ведет в подъезд. Указано, что запись сделана 7 ноября в 22:13.
Местные жители активно комментируют видео. Они опасаются соседства с таким животным.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.
В марте сибиряк в три часа ночи привел в квартиру лошадь и устроил скандал с женой.