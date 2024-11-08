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Новосибирец завел тигра в квартире на Гоголя

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Животные Привезли ночью: новосибирец завел тигра в квартире на Гоголя — видео, как животное выносят из машины

Привезли ночью: новосибирец завел тигра в квартире на Гоголя — видео, как животное выносят из машины

Опасного зверя занесли в подъезд

5 769
47 комментариев

Животное было спокойное

В Новосибирске на улице Гоголя, 12 в квартиру привезли тигра — это попало на видео домофона. Ролик опубликовали в группе «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте».

На записи видно, что это первый подъезд дома. У него стоит машина. Мужчина достает тигренка из коробки и ведет в подъезд. Указано, что запись сделана 7 ноября в 22:13.

Тигра доставили в коробке

Местные жители активно комментируют видео. Они опасаются соседства с таким животным.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.

В марте сибиряк в три часа ночи привел в квартиру лошадь и устроил скандал с женой.

Знаете, где сейчас тигр? Вы его владелец? Знаете владельца? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно)

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Новосибирск Улица Гоголя Тигр Тигренок Животное Квартира
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Комментарии
47
Живущий в Сибири
55 минут
Сколько же идиотов на свете...
МАРГО
53 минуты
Смотрите, он по сторонам озирается, пока достает зверя из машины. Понимает ведь, что делает что- то незаконное. Зачем ему тигр, где он его раздобыл? Вместо собаки или на продажу?
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