Привезли ночью: новосибирец завел тигра в квартире на Гоголя — видео, как животное выносят из машины

Животное было спокойное Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, «Инцидент. Новосибирск» / Vk.com











В Новосибирске на улице Гоголя, 12 в квартиру привезли тигра — это попало на видео домофона. Ролик опубликовали в группе «Инцидент. Новосибирск» во «ВКонтакте».

На записи видно, что это первый подъезд дома. У него стоит машина. Мужчина достает тигренка из коробки и ведет в подъезд. Указано, что запись сделана 7 ноября в 22:13.

Тигра доставили в коробке Источник: «Инцидент. Новосибирск» / Vk.com

Местные жители активно комментируют видео. Они опасаются соседства с таким животным.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МВД по Новосибирской области.