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Сибиряк в три часа ночи привел в квартиру лошадь и устроил скандал с женой — видео из подъезда

Мужчина пытался сесть на лошадь верхом

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Животное было очень спокойно

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Житель многоэтажки в Кемеровской области в три часа ночи привел домой лошадь, сообщает телеграм-канал Mash Siberia. Он опубликовал видео того, как мужчина заводит белого коня в подъезд.

Инцидент произошел в городе Осинники. Когда именно — не сообщается. На видео мужчина пытался сесть верхом на коня, но не смог.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Siberia / Telegram

— По словам местных, мужчина завел животное внутрь, после чего почти два часа скандалил с женой. Лошадь из подъезда все-таки вывели. Квартиру ковбой снимает, после случившегося не открывает дверь. Хозяйку пока не могут найти ни жильцы, ни управляющая компания, — отметили в Mash Siberia.

В конце января в Алтайском крае задержали жителя Новосибирской области, который угрожал сибирячке за то, что она опубликовала в Сети видео, где он пнул елку в подъезде.

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