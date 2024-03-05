Сибиряк в три часа ночи привел в квартиру лошадь и устроил скандал с женой — видео из подъезда

Житель многоэтажки в Кемеровской области в три часа ночи привел домой лошадь, сообщает телеграм-канал Mash Siberia. Он опубликовал видео того, как мужчина заводит белого коня в подъезд.
Инцидент произошел в городе Осинники. Когда именно — не сообщается. На видео мужчина пытался сесть верхом на коня, но не смог.
— По словам местных, мужчина завел животное внутрь, после чего почти два часа скандалил с женой. Лошадь из подъезда все-таки вывели. Квартиру ковбой снимает, после случившегося не открывает дверь. Хозяйку пока не могут найти ни жильцы, ни управляющая компания, — отметили в Mash Siberia.
В конце января в Алтайском крае задержали жителя Новосибирской области, который угрожал сибирячке за то, что она опубликовала в Сети видео, где он пнул елку в подъезде.