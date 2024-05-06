Тайский кидала: новосибирец получил 1,2 миллиона за аренду виллы на Пангане и исчез — его клиентам пришлось платить дважды

Потерпевшие уверены, что Владислав попросту прикарманил деньги. Что он думает сам, выяснить так и не удалось: ни по телефону, ни в мессенджере экс-посредник был недоступен Источник: профиль Владислава С. в Telegram, Надежда Касьянова / E1.RU











Семейная пара из России потеряла в Таиланде больше миллиона рублей: они отдали деньги посреднику, который обещал забронировать для них виллу на Новый год, но вместо этого оставил всю сумму у себя. Пострадавшие туристы обратились в местную полицию, но дело с места не сдвинулось: шустрый «риелтор» вернулся в родной Новосибирск и перестал выходить на связь. Журналисты НГС выслушали диковатую, но очень обидную историю, и спросили у эксперта, почему в Таиланде россияне обманывают своих соотечественников.

Вилла на миллион

Перед Новым годом россиянин Денис А. (его полное имя известно редакции) решил помочь знакомым снять виллу на Пангане в Таиланде. Решение казалось логичным: он — риелтор, хоть и занимается не арендой, а продажей недвижимости, регулярно бывает в королевстве и ориентируется в чатах релокантов. Именно там мужчина и начал искать потенциального арендодателя (а вернее, посредника).



— Я отправлял запросы, и мне несколько человек отвечали, с несколькими людьми вел общение. И вот Владислав показался мне самым активным и адекватным из всех, кто предлагал недвижимость. Он реально находился на острове, он сбросил свой паспорт, он сбросил ссылку на свой инстаграм, рассказывал, в какую школу дети его ходят. Поэтому каких-то там звоночков о том, что это мошенник, не было, — рассказал Денис журналистам.



Не вызвало у мужчины вопросов и то, что активный посредник Владислав С. (его имя редакции также известно) попросил за аренду 100-процентную предоплату: дело было перед Новым годом, и жилье в курортных зонах, даже дорогие лакшери-виллы, расходилось как горячие пирожки.



— Это самый пик сезона, соответственно, все арендодатели хотят обезопасить себя от того, что люди просто не заедут, поэтому и просят 100-процентную предоплату, — объяснил Денис. — Мы выходили с ним на видеосвязь, он ездил на объекты, показывал их в режиме реального времени. Видно было, что разбирается в острове: где что находится, откуда, куда, сколько ехать и так далее.

Из предоставленных Денисом переписок видно: бойкий посредник действительно старался как мог. Он показывал различные варианты, советовал одни виллы и отговаривал от аренды других из-за опасных дорог или отсутствия развлечений поблизости.



Все это время Владислав и Денис состояли в активной переписке в Телеграм. 21 декабря 2023 года посредник подтвердил, что 23-го числа вилла будет готова к заселению. А уже 22 декабря перестал выходить на связь.



— Он взял 480 тысяч бат — это 1 миллион 230 тысяч рублей, — мрачно констатирует Денис. — Потом перестал выходить на связь, и оказалось, что вилла так и не была забронирована. Владислав украл деньги и пропал.

Друзья Дениса обратились в полицию Таиланда с заявлением о мошенничестве. Мужчина искренне надеется, что хотя бы одно из обращений в правоохранительные органы и СМИ принесет свои плоды, иначе возвращать деньги потерпевшим придется ему самому. Источник: предоставлено Денисом А.











В итоге друзьям Дениса пришлось заплатить аналогичную сумму за другое жилье, а сам мужчина принялся выяснять, что же случилось с его отзывчивым помощником.



Оказалось, что получив деньги за виллу, 29-летний новосибирец вернулся в родной город, как и женщина, с которой он жил в Таиланде, и ее дети. Некоторое время его профиль был активен.



— Когда подняли кипиш и начали его искать, он вышел на связь с нового номера и сказал, что готов вернуть деньги. Мы решили дать ему шанс, но как оказалось, зря: Владислав вернул около 15% от суммы. Сделал один платеж на тысячу долларов и еще один раз на тысячу с чем-то. И опять пропал, — говорит Денис.



Ситуация стала выглядеть очень неприятной — и в первую очередь для самого мужчины. Возмещать потерянные друзьями суммы из собственного кармана ему не хочется, пока не исчерпаны все варианты получить деньги с афериста.



— Написали на него заявление в полицию в Таиланде. В РФ полицейские общались с ним неофициально: он опять пообещал заплатить, и от него отстали, — констатирует мужчина.



Оказалось, что красные флажки появлялись еще в переписке: из предоставленных Денисом скриншотов видно, что его друзья хотели заключить с посредником договор, но в итоге никакого документа так составлено и не было. Паспортные данные же, которые мужчина охотно демонстрировал клиентам, в итоге никак не помогли.

Кто такой «Влад с Пангана»

Журналист НГС решила найти риелтора из королевства Таиланд и узнать его версию событий. Но это оказалось непросто: тайский номер мужчины предсказуемо не отвечал, а сообщение в Telegram (именно посредством этого мессенджера Владислав С. общался с Денисом А.) так и осталось непрочитанным. Правда, по странному стечению обстоятельств уже через 10 минут после того, как сообщение от журналиста было доставлено, посредник вдруг вспомнил о Денисе и пообещал перевести еще немного денег через пару дней. Но это может оказаться простым совпадением.



Если Владислав С. все же захочет озвучить свою точку зрения, НГС опубликует ее.

В переписке с Денисом, демонстрируя свою открытость, мужчина делился своим профилем в Instagram*, но сегодня все публикации в нем скрыты либо удалены, а вместо аватара — черный кружок.



Тем не менее некоторые следы присутствия Владислава С. в Новосибирске найти все же удалось. Так, в 2021 году представители Альфа-Банка подали в суд на мужчину (или его полного тезку) из-за неоплаченного кредита в 145 тысяч рублей и набежавших на эту сумму процентов. Калининский районный суд удовлетворил требования банкиров, решение опубликовано на его официальном сайте. В 2024 году в базе данных судебных приставов появилось открытое исполнительное производство в отношении мужчины (или его полного тезки). Согласно сервису, за кредитные платежи он должен еще чуть больше 21 тысячи рублей.



Как рассказала НГС релокантка из России и таиландский риелтор Виктория Унагаева, схема, когда одни русские обманывают других при посредничестве, рассчитана в основном на тех соотечественников, которые не говорят не только на тайском и китайском, но и на английском языках. Перспективы дела, по ее мнению, максимально туманны: тайская полиция в такие истории не хочет вникать, потому что и аферист, и его жертва — русские, а российская — потому что все произошло на территории другого государства.



— Тайская риелторская система отличается от российской и, на мой взгляд, более прозрачна, — рассказала Виктория Унагаева. — Риелтор работает на одного или нескольких застройщиков, его вознаграждение уже входит в стоимость аренды, в результате обманывать клиента у риелтора нет никакого резона. Деньги ему в руки не дают, и украсть он, соответственно, тоже ничего не может.



Риелторская система в Таиланде сильно отличается от российской, и правильнее было бы называть Владислава посредником Источник: Надежда Касьянова / E1.RU











По словам Виктории, для человека, который не ориентируется в жизни в королевстве, поиск недвижимости действительно представляет сложность: на привычных туристу AirBNB и Booking домовладельцы размещают далеко не все варианты, и цена там будет гораздо выше.



— Еще одна ошибка — искать жилье через Telegram-чаты: здесь все ищут жилье через Facebook*, и риелторы тоже работают через него. В Telegram до 80% процентов предложений — мошеннические, плюс даже за совершенно честный вариант вы переплатите посреднику, — уверяет Виктория Унагаева. — Найти официального русскоязычного риелтора, в принципе, не сложно, но человек, говорящий только и исключительно на русском языке, автоматически подставляется.



При этом, предположила риелтор, Владислав мог спешно уехать из Таиланда в Россию не потому, что боялся возможного наказания за мошенничество: вероятно, мужчина жил в королевстве по туристической визе и попросту не имел права работать таким образом.



НГС также отправил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать, каким образом расследуют такие дела, и ищут ли полицейские прямо сейчас Владислава С.



Ранее НГС писал о том, как «международная компания» уговорила клиентку взять кредиты на 200 тысяч рублей, чтобы заработать на «биокулонах». Во многих странах ее давным-давно признали финансовой пирамидой и запретили. Но не в России.



* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.