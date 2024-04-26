QNeT оставил без монет: студентка набрала кредитов на 200 тысяч, чтобы вступить в «элитный бизнес» — как разводят на биокулонах

Владельцы QNeT придумали гениальную в своей простоте схему бизнеса, ответственность за ведение которого несут нижестоящие партнеры Источник: Юрий Орлов











Истории про успешный успех, в особенности наглядные, мало кого оставляют равнодушными. Чего греха таить, каждый из нас хотел бы получать стабильный доход, став частью крупной международной компании с четвертьвековой историей. Кажется, ради такого дела стоит рискнуть. Именно к такому ходу мыслей и склоняют потенциальных адептов сетевой компании QNeT. Новичкам невдомек: чтобы вернуть свои вложения, им придется втянуть в этот не самый честный бизнес своих родных или друзей. Компания QNeT внесена в список подозрительных Центробанком еще в 2022 году, но прекрасно себя чувствует и сегодня. Ей нечего бояться и даже не нужна официальная регистрация в России. Вся ответственность за дальнейшее развитие событий возлагается на независимых представителей, то есть обычных людей, клюнувших на сказки про безбедное будущее. Как пирамидальный бизнес маскируется под сетевой — в материале Виктора Бобровникова.



«Она расплакалась и призналась»

В конце апреля первокурсница Новосибирского профессионально-педагогического колледжа Анастасия между парами разговорилась с одногруппницей. Дарья поделилась радостью от открытия своего дела, которое приносит неплохой доход. Анастасия взглянула на сверстницу с удивлением и неподдельным интересом.



— На уточняющие вопросы я получила уклончивые ответы с предложением узнать подробности в офисе на Фрунзе, 5. Дарья встретила меня там с несколькими очень доброжелательными девушками. Их, кажется, искренне интересовали мои дела, мечты и планы на жизнь. О самом же бизнесе говорилось лишь в общих чертах, подробности пообещали на следующей встрече, — говорит Анастасия.



На второй встрече студентка узнала, как сильно изменится ее жизнь благодаря сотрудничеству с компанией мирового уровня, спонсором футбольной команды Manchester City. Само же название QNeT Анастасия узнала только на третьей встрече.



— Чтобы войти в этот бизнес, нужно купить один из товаров QNeT, тогда ты получаешь статус независимого представителя организации и сможешь получать вознаграждение за привлечение новых партнеров, то есть людей, которые тоже вступят в QNeT, — вспоминает Анастасия вводные данные от независимых представителей.



Товары в QNeT, мягко говоря, не из дешевых. Доброжелательные девушки тут же помогли новобранцу взять кредит, чтобы хватило хотя бы на две позиции — биоэнергетический кулон и биодиск для зарядки воды Amezcua за 1,5 тысячи долларов.



— Мы оформили онлайн кредитки в нескольких банках, всего на 200 тысяч рублей. Дарья меня поддерживала, помогала решиться, говорила, что всё будет хорошо, — вспоминает Анастасия.



Домой девушка вернулась без каких-либо документов: кредиты оформлялись онлайн, а других бумаг ей не дали. Сами покупки еще находились в пути: оказывается, уникальные товары QNeT индивидуально сертифицируют для каждого нового представителя только после оплаты.



Уже дома Анастасия изучила информацию о QNeT в интернет, поняла, что сделала глупость. Что вообще не хочет ни кулона, ни биодиска, ни втягивать других людей в этот неоднозначный бизнес.



— Я позвонила Дарье и объяснила ситуацию. Она расплакалась и призналась: на самом деле она еще ничего в QNeT не заработала, я первый человек, которого она вписала, — добавила Анастасия.



В разговоре с журналистом НГС Дарья подтвердила: всё было именно так, как рассказала одногруппница. Так из обычных подруг девушки стали подругами по несчастью.



За дверью без вывески

Узнав от подруги, что расторжение сделки будет не моментальным, а может затянуться на месяц и более, Анастасия подала заявление в полицию (талон-уведомление есть в распоряжении НГС).



Вместе со студенткой мы отправились в офис, где ее «вписали» в QNeT. Стоит отметить: в Новосибирске нет официального представительства организации, а только офисы независимых представителей. Якобы по этой причине QNeT нет в городских справочниках, а в самом бизнес-центре на Фрунзе, 5 о такой организации даже не слышали.



В офисе без вывески две комнаты: в первой четыре девушки ведут оживленную беседу, которую прерывает наш визит. Хозяйка офиса отказывается назвать свое имя, но согласна рассказать об этом бизнесе, если мы выключим видеокамеру. Говорит, реклама на НГС ей не нужна.



— Здесь офис моей команды независимых представителей, попрошу не путать с официальным представительством QNeT. Я занимаюсь этим бизнесом четыре года, у меня красный диплом по экономике. По сути — это сетевой маркетинг: прямые продажи продукции, так же, как в Avon, Amway, Herbalife, — объясняет девушка.



Я прошу показать документы, которая подписала Анастасия при покупке кулона. Независимый представитель дает мне типовой незаполненный договор, но запрещает его фотографировать. Документ называется «Гарантийное письмо о подтверждении намерения договоренности», в нем расписаны требования к независимым представителям, место для названия товара, который он приобретает, его стоимости. Каких-либо пунктов об ответственности поставщика продукции или самого QNeT, порядке возврата товара в тексте не значится.

Независимый представитель согласилась рассказать о бизнесе с позиции его участника и экономиста. Говорит, за свою работу ей не стыдно Источник: Антон Дигаев











Краснодипломница сходства QNeT с финансовой пирамидой не находит.



— Чтобы заработать те деньги, которые человек потратил на покупку, нужно выстроить несколько уровней, либо оформить четверых личных партнеров, которые тоже купят товар. Лично я «отбила» вложения за два месяца. Кто хочет, тот зарабатывает, ведь это — процветающая компания мирового уровня с качественной продукцией. Я пользуюсь всеми товарами QNeT. В России ее деятельность не запрещена, а значит — законна, — уверяет независимый представитель.



Девушка рассказывает о том, что владельцы QNeT — крупные меценаты, а сама фирма — спонсор футбольного клуба Manchester City. Но нас больше интересует, что там с деньгами за кулон и биодиск.



— QNeT вернет всё в течение нескольких недель, — заверила независимый представитель.



Анастасия уже знает, что сумму кредита ей вернут не всю. 30 долларов — стоимость регистрации в системе QNeT, а еще 3% от всей суммы — «налог за снятие средств с q-счета». Переписка с оформлявшей покупку кулона девушкой есть в распоряжении НГС.



Что такое QNeT

Специалисты Центрального банка России, среди которых наверняка тоже есть люди с красным дипломом, установили сходство QNeT с финансовой пирамидой еще в октябре 2022 года. QNeT Limited внесена в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.



— Если организация попала в этот список, это значит, что в ее деятельности Банк России выявил признаки нелегального потребительского кредитования, незаконной деятельности форекс-дилера или признаки финансовых пирамид. Рекомендуем перед тем, как воспользоваться услугой компании, проверить ее в данном списке. Если она там есть, то ни в коем случае не стоит иметь с ней дело, — сообщили НГС в Сибирском ГУ Банка России.



QNet — основное дочернее предприятие группы QI, основанное в 1998 году в Гонконге. Работает как компания прямых продаж различных потребительских товаров, в том числе часов, онлайн-обучения, ювелирных изделий, турпакетов, водо- и воздухоочистителей и биодобавок.



Компанию часто сравнивают с финансовой пирамидой. В Иране и Турции подобные обвинения привели к закрытию филиалов дочек QI и аресту ее членов. Работу QNeT пресекли правительства Канады и Азербайджана. Некоторые участники компании приговорены к реальным срокам по уголовным делам об организации финансовой пирамиды.

— Первый и главный признак финансовый пирамиды: твоя задача не продать товар или услугу, а привлечь как можно больше своих знакомых, родных, друзей. Деньги поступают в компанию именно за счет вступления новых членов. По сути, вы получаете свой доход от новых обманутых людей, — объясняет основатель центра правовой помощи «Цитадель» Татьяна Антипова, ранее она представляла интересы пострадавших от QNeT.



Подозрительным признаком юрист называет и отсутствие у компании мирового уровня официальной регистрации в России.



— У них есть офис, но регистрации нет. Компания официально в России не присутствует. И вы всегда в QNeT заключаете договор не с самой компанией, а с каким-то представителем, который в лучшем случае является ипэшником. Внимательно прочитав этот договор, вы поймете, что сами несете всю ответственность за ту деятельность, которую будете осуществлять в рамках действия этого договора, — добавила Антипова.



По словам юриста, на самом деле никакого онлайн-магазина, о которых потенциальным адептам QNeT рассказывают вербовщики, не существует.



— За иконкой «Магазин» на сайте скрывается лишь личный кабинет, как и у многих сайтов. То есть вы не сможете продавать эти товары без оформления новых людей в качестве независимых представителей,— подытожила Антипова.



Вибрации природы со скидкой 70%

О том, что представляют собой товары QNeT, разберем на примере покупки Анастасии. Девушка говорит, что независимый представитель в итоге получил от нее 175 400 кредитных рублей. Он бы получил все 200 000, но служба безопасности кредитки в одном из банков заподозрила неладное и заблокировала карту.



В квитанции, которая девушке пришла на email, стоимость биокулона и биодиска марки Amezcua обозначена в 1350 долларов.



Из описания товара на сайте QNeT следует, что «биодиск Amezcua Bio Disc 3 заряжает энергией и реструктурирует воду, делая ее снова живой, продлевает период свежести фруктов и овощей, преобразует вредные излучения в полезную энергию» и всё в таком роде.

Список свойств биодиска круче, чем у большинства магических артефактов в компьютерных играх Источник: www.qnet.net











— Используйте силу тонких вибраций природы! Amezcua Bio Disc 3 сертифицирован рядом научных институтов, которые подтвердили его эффективность и безопасность, как продукта для гармонизации энергии и повышения качества жизни, — говорится в описании устройства.



Естественно, названий «ряда научных институтов», которые подтверждали суперспособности Bio Disc 3, не приводится. Описание биокулона тоже выглядит довольно бредово.

Самостоятельно испытать свойства линейки Amezcua можно в семь раз дешевле без посредничества независимых представителей Источник: сайт объявлений











На сайте бесплатных объявлений эти устройства вчерашние кунетовцы продают по цене от 10 до 37 тысяч рублей. Журналист связался с автором одного из объявлений, чтобы спросить, почему он сделал скидку почти в 70% (заявлено, что товар в употреблении не был).



— Раньше я тоже была независимым представителем, но ушла из QNeT еще до включения ее в предупредительный список ЦБ. Продаю дешевле, чем купила, потому что при покупке товара впервые в сделке заложена и цена входа в этот бизнес. Ведь цель — выстроить уже свою пирамидальную систему и на этом зарабатывать, — объяснила владелец объявления.



Ранее мы рассказали, как мать-одиночку из NL лишили бизнеса с доходом в 800 тысяч — она осталась без денег и на антидепрессантах.



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