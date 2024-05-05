«Мне удобно, а вы — как хотите»: владелец охранной фирмы бросил Cadillac на перекрестке в центре Новосибирска

Дурной пример заразителен Источник: читатель НГС











Сколько нарушителя не критикуй, он всё равно на откровенно хамский способ припарковаться смотрит. Сегодня в списке — владелец охранной фирмы, бросивший Cadillac на перекрестке, престарелый BMW, перекрывший проход по тротуару, традиционная парковка на газоне и другие нарушения.

«Мне удобно, а вы— как хотите»

На фото запечатлены сразу три нарушителя Источник: читатель НГС











Своеобразное комбо на этой неделе собрал перекресток улиц Ленина и Урицкого. Парковкой на поворотах в этом месте давно никого не удивишь. Чтобы поставить авто и убежать по делам, водители не гнушаются даже проехать несколько метров по встречной полосе. Увидев, что место на повороте занято джипом, человек за рулем Cadillac, недолго думая, просто оставил машину рядом. Вторым рядом.

— Это называется: «Главное, мне удобно, а вы — как хотите», — прокомментировал поступок водителя автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнего предпринимателя Михаила Владимировича Т. В область его предпринимательских интересов входит управление собственной и арендованной недвижимостью, оптовая торговля зерном, охранные услуги. Последнее направление, судя по открытым источникам, приносит бизнесмену более ощутимую прибыль. Номера ООО — как завершающий штрих к портрету нарушителя.

Борьба с газонами

Танки грязи не боятся, особенно, когда срочно нужно место для парковки Источник: читатель НГС











Это улица Урицкого, которая летом утопает в зелени, но из-за подобных поступков газон рискует исчезнуть. Водитель белоснежного кроссовера, проехав по тротуару, выбрал совсем неподходящее место для парковки.

Автомобиль зарегистрирован на 53-летнюю Елену Александровну К. Похоже, что женщина имеет слишком опосредованное отношение к Новосибирску. По данным из открытых источников, она постоянно проживает в Краснодарском крае, где её имя связывают с гостиницей для домашних животных.

Столичный нрав

Уровень взаимоуважения — 0 Источник: читатель НГС











Так паркуются в районе детской больницы скорой помощи на Красном проспекте. Водитель Audi Q3 просто перекрыл выезд, оставив других автомобилистов в недоумении. Может быть, он знает больше, чем остальные?

Машина зарегистрирована на 42-летнюю Елену Сергеевну А. Ее имени нет в реестре предпринимателей, и чем занимается женщина, выяснить оказалось непросто. Известно, что несколько лет назад она жила в Москве и, видимо, перед переездом в Новосибирск активно распродавала личные вещи. Столичный нрав, похоже, оставила при себе.

Маневр на тротуаре

Если женщина так ведет себя на тротуаре, что он позволяет себе на проезжей части? Источник: читатель НГС











Так решают проблемы с парковкой на улице Орджоникидзе. Женщина за рулем кроссовера Mitsubishi не только бросила машину на тротуаре, но начисто перегородила пешеходную дорожку.

Автомобиль зарегистрирован на 35-летнего Сергея Михайловича А., который может быть не в курсе, какие маневры дама исполняет на проезжей части и тротуарах.

Южный характер

Мнение пешеходов в этом месте мало кто учитывает, сообщил автор снимка Источник: читатель НГС











Водитель престарелого BMW не нашел ничего лучше, чем припарковать машину впритык к пешеходной дорожке. Пройти, например, женщине с коляской здесь уже будет проблематично. Но кто бы об этом задумался?

Автомобиль оформлен на 43-летнюю Екатерину Андреевну П. В соответствии с регионом, указанным на госзнаках, женщина зарегистрирована на Кубани. Может быть, южанка не в курсе, что в Сибири так парковаться не принято?

В прошлый раз, изучая автохамов, мы рассекретили владельца редкого BMW, который зарабатывает миллиарды и не заботится о правильной парковке в центре Новосибирска.