«Номер блатной и совести нет»: кто бросил редкий BMW посреди дороги в центре Новосибирска — владелец зарабатывает миллиарды

Элитный седан встал на полосе для движения, мешая другим авто ехать прямо и выполнять поворот налево Источник: читатель НГС











Хэдлайнер сегодняшнего выпсука — BMW в эксклюзивной красно-серой расцветке, водитель которого бросил машину посреди дороги в самом центре Новосибирска. А также безответственные предприниматели, которые решили, что парковать авто можно как угодно ради собственного комфорта.

«Совести нет»

Необычный BMW с непростым номером «О001ОР54» заметили пешеходы в самом центре Новосибирска. Водитель припарковал седан на перекрестке улиц Ленина и Урицкого и спокойно удалился по своим делам, оставив других участников движения в недоумении.



— Номер блатной и совести нет, — коротко прокомментировал ситуацию автор снимка.



BMW явно выделяется в автомобильном потоке Источник: читатель НГС











Машина зарегистрирована на юридическую организацию, которая занимается оформлением лизинга на автомобильную технику. Компания является «дочкой» крупного банка.



BMW была оформлена относительно недавно, поэтому, вполне возможно, и госномер приобретали специально для этой машины. Вряд ли первый госзнак серии, да еще и с регионом «54», оказался на автомобиле рыночной стоимостью 7–8 миллионов рублей случайно. Примечательно, что, судя по отчёту, который был сформирован в конце 2023 года, за BMW числилось 92 неоплаченных штрафа.

Honda предпринимателя

Классический новосибирский пейзаж Источник: читатель НГС











У дома №18 по проспекту Димитрова есть внушительная по современным меркам зеленая зона. Водитель Honda CR-V оставил авто среди деревьев, возможно, полагая, что его нарушение останется незамеченным. Кстати, рядом частенько дежурит экипаж ДПС.

Автомобиль зарегистрирован на 42-летнего предпринимателя Антона Николаевича Ш. У него есть компания, которая занимается грузовыми перевозками.

Парковка вместо газона

Не надо удивляться, откуда в городе грязные тротуары. Просто на них выезжают прямо с размокших газонов Источник: читатель НГС











Это улица Фрунзе, где между деревьями давно самоорганизовалась автомобильная парковка. Летом здесь мог бы вырасти зеленый газон, который радовал бы глаз. У автомобилистов на этот счет другое мнение.

По номерам, которые удалось рассмотреть, мы выявили только двух нарушителей. Mitsubishi зарегистрирован на 37-летнего предпринимателя из Барышева, который через ИП занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табаком.

Honda оформлена на 27-летнего Никиту Юрьевича П. Чем занимается мужчина, установить не удалось.

«Оскорбление чувств пешеходов»

Lexus на тротуаре — не самокат, трудно не заметить Источник: читатель НГС











На тротуаре на перекрёстке улиц Крылова и Мичурина расположился белоснежный Lexus. Водитель припарковал седан поперек пешеходной дорожки, игнорируя ПДД.

— Это оскорбление чувств пешеходов, — написал автор снимка.

Выяснить, кому принадлежит автомобиль, не удалось. Может, наши читатели знают?

Парковка со звездочкой

Формально, водитель припарковался в положенном месте Источник: читатель НГС











Водитель этого китайского кроссовера оставил машину на парковочном месте без нарушений, но пешеходы снова остались недовольны. Поставь водитель машину чуть правее — все было бы в порядке. Может быть, просто не заметил за собой дорожку?

В прошлый раз мы рассекретили «обнаглевшего чиновника», машина которого перегородила тротуар на Красном Проспекте.

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