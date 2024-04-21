«Номер блатной и совести нет»: кто бросил редкий BMW посреди дороги в центре Новосибирска — владелец зарабатывает миллиарды

Хэдлайнер сегодняшнего выпсука — BMW в эксклюзивной красно-серой расцветке, водитель которого бросил машину посреди дороги в самом центре Новосибирска. А также безответственные предприниматели, которые решили, что парковать авто можно как угодно ради собственного комфорта.
«Совести нет»
Необычный BMW с непростым номером «О001ОР54» заметили пешеходы в самом центре Новосибирска. Водитель припарковал седан на перекрестке улиц Ленина и Урицкого и спокойно удалился по своим делам, оставив других участников движения в недоумении.
— Номер блатной и совести нет, — коротко прокомментировал ситуацию автор снимка.
Машина зарегистрирована на юридическую организацию, которая занимается оформлением лизинга на автомобильную технику. Компания является «дочкой» крупного банка.
BMW была оформлена относительно недавно, поэтому, вполне возможно, и госномер приобретали специально для этой машины. Вряд ли первый госзнак серии, да еще и с регионом «54», оказался на автомобиле рыночной стоимостью 7–8 миллионов рублей случайно. Примечательно, что, судя по отчёту, который был сформирован в конце 2023 года, за BMW числилось 92 неоплаченных штрафа.
Honda предпринимателя
У дома №18 по проспекту Димитрова есть внушительная по современным меркам зеленая зона. Водитель Honda CR-V оставил авто среди деревьев, возможно, полагая, что его нарушение останется незамеченным. Кстати, рядом частенько дежурит экипаж ДПС.
Автомобиль зарегистрирован на 42-летнего предпринимателя Антона Николаевича Ш. У него есть компания, которая занимается грузовыми перевозками.
Парковка вместо газона
Это улица Фрунзе, где между деревьями давно самоорганизовалась автомобильная парковка. Летом здесь мог бы вырасти зеленый газон, который радовал бы глаз. У автомобилистов на этот счет другое мнение.
По номерам, которые удалось рассмотреть, мы выявили только двух нарушителей. Mitsubishi зарегистрирован на 37-летнего предпринимателя из Барышева, который через ИП занимается розничной торговлей продуктами, напитками и табаком.
Honda оформлена на 27-летнего Никиту Юрьевича П. Чем занимается мужчина, установить не удалось.
«Оскорбление чувств пешеходов»
На тротуаре на перекрёстке улиц Крылова и Мичурина расположился белоснежный Lexus. Водитель припарковал седан поперек пешеходной дорожки, игнорируя ПДД.
— Это оскорбление чувств пешеходов, — написал автор снимка.
Выяснить, кому принадлежит автомобиль, не удалось. Может, наши читатели знают?
Парковка со звездочкой
Водитель этого китайского кроссовера оставил машину на парковочном месте без нарушений, но пешеходы снова остались недовольны. Поставь водитель машину чуть правее — все было бы в порядке. Может быть, просто не заметил за собой дорожку?
В прошлый раз мы рассекретили «обнаглевшего чиновника», машина которого перегородила тротуар на Красном Проспекте.