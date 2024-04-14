«Обнаглевший чиновник»: муниципальная «Камри» перегородила тротуар в центре Новосибирска

Езда по тротуару сегодня в порядке вещей Источник: читатель НГС











Давненько водители чиновников в Новосибирске не попадались на наглом нарушении правил. Минувшая неделя заставила вспомнить, что ничто человеческое им не чуждо. Хотя езду по тротуару и стоянку на пешеходной дорожке вряд ли можно отнести к человеческому отношению к окружающим. Также в сегодняшнем выпуске безответственный лесоруб, подозрительный пекарь и суровый специалист службы безопасности.

Ходить по тротуарам в Новосибирске опасно — можно угодить под колёса чиновника Источник: читатель НГС











Водитель серебристой «Тойота-Камри» спутал тротуар с проезжей частью. Машина проехала несколько метров и припарковалась на пешеходной дорожке в самом центре города на Красном проспекте.

— Обнаглевший чиновник, — коротко прокомментировал ситуацию автор снимка.

Автомобиль с номерами ООО действительно зарегистрирован на казенное муниципальное «Хозяйственное управление». Справедливости ради, за рулем вряд ли сидел чиновник, скорее всего, — водитель, который тем не менее мог выполнять распоряжение начальства.

Газон? Нет, не слышал Источник: читатель НГС











Эти два красавца-кроссовера облюбовали место на газоне в районе автобусной остановки на улице Плановой в сторону площади Калинина.

— Парковочных мест в городе, конечно, мало, но у некоторых людей напрочь отсутствует совесть, — отметил возмущенный автор снимка.

Mitsubishi Outlander с красивым номером 888 зарегистрирован на 41-летнего предпринимателя Алексея Викторовича С. Мужчина занимается лесозаготовками, производством пиломатериалов, а также пресным рыбоводством. Exeed с не менее привлекательным номером 888 вызывает недоумение. Госномер закреплен за Nissan Qashqai, который принадлежит 46-летней предпринимательнице Анастасии Николаевне К. Женщина раньше занималась производством хлебобулочных изделий, но на сегодня уже свернула бизнес.

Комфортрная городская среда Источник: читатель НГС











По тротуарам на Потанинской попробуй спокойно пройдись. Пешеходам здесь приходится вилять между припаркованных в два ряда автомобилей.

Запечатленный на фото Nissan Almera зарегистрирован на 53-летнего Олега Николаевича В. Мужчина, судя по тегам в приложениях, которые указывают, как абонент записан в телефонных книжках, трудится сотрудником службы безопасности в крупной компании. Госномер автомобиля Toyota по другую сторону тротуара разглядеть не удалось.

Lexus на парковке для инвалидов Источник: читатель НГС











Парочку анонимов на десерт. Новосибирцы возмутились поступком девушки, которая припарковала Lexus без номеров на месте для инвалидов около ТЦ «Аура».

Газон перед кинотеатром — отличное место для парковки Источник: читатель НГС











А вот водитель черного кроссовера не решился оставить машину на парковке для инвалидов около кинотеатра «Победа». Зато местом для стоянки он выбрал единственный зелёный островок на всей центральной улице.

В прошлый раз мы рассекретили пастора евангельской церкви, который перегородил своим автомобилем тротуар на Красном проспекте.

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