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Авто Номерок блатной Я паркуюсь как чудак эксклюзив «Обнаглевший чиновник»: муниципальная «Камри» перегородила тротуар в центре Новосибирска

«Обнаглевший чиновник»: муниципальная «Камри» перегородила тротуар в центре Новосибирска

Очередная подборка автохамов за минувшую неделю

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Езда по тротуару сегодня в порядке вещей

Давненько водители чиновников в Новосибирске не попадались на наглом нарушении правил. Минувшая неделя заставила вспомнить, что ничто человеческое им не чуждо. Хотя езду по тротуару и стоянку на пешеходной дорожке вряд ли можно отнести к человеческому отношению к окружающим. Также в сегодняшнем выпуске безответственный лесоруб, подозрительный пекарь и суровый специалист службы безопасности.

Ходить по тротуарам в Новосибирске опасно — можно угодить под колёса чиновника

Водитель серебристой «Тойота-Камри» спутал тротуар с проезжей частью. Машина проехала несколько метров и припарковалась на пешеходной дорожке в самом центре города на Красном проспекте.

— Обнаглевший чиновник, — коротко прокомментировал ситуацию автор снимка.

Автомобиль с номерами ООО действительно зарегистрирован на казенное муниципальное «Хозяйственное управление». Справедливости ради, за рулем вряд ли сидел чиновник, скорее всего, — водитель, который тем не менее мог выполнять распоряжение начальства.

Газон? Нет, не слышал

Эти два красавца-кроссовера облюбовали место на газоне в районе автобусной остановки на улице Плановой в сторону площади Калинина.

— Парковочных мест в городе, конечно, мало, но у некоторых людей напрочь отсутствует совесть, — отметил возмущенный автор снимка.

Mitsubishi Outlander с красивым номером 888 зарегистрирован на 41-летнего предпринимателя Алексея Викторовича С. Мужчина занимается лесозаготовками, производством пиломатериалов, а также пресным рыбоводством. Exeed с не менее привлекательным номером 888 вызывает недоумение. Госномер закреплен за Nissan Qashqai, который принадлежит 46-летней предпринимательнице Анастасии Николаевне К. Женщина раньше занималась производством хлебобулочных изделий, но на сегодня уже свернула бизнес.

Комфортрная городская среда

По тротуарам на Потанинской попробуй спокойно пройдись. Пешеходам здесь приходится вилять между припаркованных в два ряда автомобилей.

Запечатленный на фото Nissan Almera зарегистрирован на 53-летнего Олега Николаевича В. Мужчина, судя по тегам в приложениях, которые указывают, как абонент записан в телефонных книжках, трудится сотрудником службы безопасности в крупной компании. Госномер автомобиля Toyota по другую сторону тротуара разглядеть не удалось.

Lexus на парковке для инвалидов

Парочку анонимов на десерт. Новосибирцы возмутились поступком девушки, которая припарковала Lexus без номеров на месте для инвалидов около ТЦ «Аура».

Газон перед кинотеатром — отличное место для парковки

А вот водитель черного кроссовера не решился оставить машину на парковке для инвалидов около кинотеатра «Победа». Зато местом для стоянки он выбрал единственный зелёный островок на всей центральной улице.

В прошлый раз мы рассекретили пастора евангельской церкви, который перегородил своим автомобилем тротуар на Красном проспекте.

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