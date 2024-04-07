Не по-христиански: пастор евангельской церкви перегородил тротуар в центре Новосибирска

Машина оказалась на пешеходной дорожке вопреки требованиям ПДД Источник: читатель НГС











Казалось бы, с приходом весны автохамов с нарушениями правил парковки должно стать меньше: парковочные карманы оттаивают, мест для стоянки становится больше. Но не тут-то было. Сегодня в традиционной подборке пастор христианской церкви, игнорирующий бытовой комфорт мирян, суровая бизнес-леди на «Лэнд Крузере» и безрассудный диспетчер.

На фоне остальных нарушителей водитель «Ниссана» выглядит очень наглым Источник: читатель НГС











«Хонда» посреди тротуара на Красном проспекте не может не возмущать. Водитель просто бросил авто на пешеходной дорожке и ушёл по своим делам, заставив людей обходить свою машину по льду.

Автомобиль зарегистрирован на 47-летнего Евгения Владимировича И. Он прописан на Дальнем Востоке и активно занимается бизнесом. Например, у него есть компания по продаже рыбы, ракообразных и моллюсков. При этом у Евгения Владимировича есть одна страсть — религия. Он является пастором евангельской церкви.

Как-то не по-христиански парковать машину посреди тротуара. Библия учит любить ближнего своего.

Наверное, для такого нарушения была очень веская причина. Или нет Источник: читатель НГС











Водитель этого «Лэнд Крузера» решил, что его комфорт важнее, поэтому припарковал свой джип прямо на тротуарной плитке.

Автомобиль зарегистрирован на 46-летнюю предпринимательницу Юлию Валерьевну Х. Она уже несколько лет руководит собственным предприятием по оптовой торговле «машинами и оборудованием», демонстрируя неплохие финансовые показатели.

Ещё бы соблюдение ПДД продемонстрировать.

Объяснить поступок водителя трудно Источник: читатель НГС











Вот вы видите место для парковки на фото? А водитель «Инфинити» не увидел и припарковал машину на тротуаре и газоне одновременно. Комбо.

Автомобиль зарегистрирован на 32-летнюю бывшую официантку Юлию Васильевну О. Сегодня женщина — счастливая мама двух сыновей, которая ведет соцсети от имени своих детей. Ох уж эти блогеры.

Аварийная сигнализация не повод парковать авто как попало Источник: читатель НГС











Пересечение Советской и Ленина. Водитель припарковал «Мазду» рядом с перекрестком у пешеходного перехода, включил «аварийку» и удалился по своим делам.

— Машина стоит как ни в чем не бывало, по факту — посреди дороги, — прокомментировал ситуацию возмущённый автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 38-летнюю Ирину Сергеевну С. Женщина работает диспетчером в коммерческой компании.

Мастер парковки с нарушением Источник: читатель НГС











Эта «Тойота» филигранно припаркована в одном из жилых дворов. Водитель решил, что пусть он будет мешать пешеходам, чем заблокирует движение во внутриквартальном проезде. Искать более подходящее место для парковки он не стал.

В прошлый раз мы рассекретили владельца джипа «Шевроле» с изображением голых женщин на кузове. Им оказался известный в определенных кругах предприниматель с оригинальным вкусом в сфере недвижимости.

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