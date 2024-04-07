Не по-христиански: пастор евангельской церкви перегородил тротуар в центре Новосибирска

Казалось бы, с приходом весны автохамов с нарушениями правил парковки должно стать меньше: парковочные карманы оттаивают, мест для стоянки становится больше. Но не тут-то было. Сегодня в традиционной подборке пастор христианской церкви, игнорирующий бытовой комфорт мирян, суровая бизнес-леди на «Лэнд Крузере» и безрассудный диспетчер.
«Хонда» посреди тротуара на Красном проспекте не может не возмущать. Водитель просто бросил авто на пешеходной дорожке и ушёл по своим делам, заставив людей обходить свою машину по льду.
Автомобиль зарегистрирован на 47-летнего Евгения Владимировича И. Он прописан на Дальнем Востоке и активно занимается бизнесом. Например, у него есть компания по продаже рыбы, ракообразных и моллюсков. При этом у Евгения Владимировича есть одна страсть — религия. Он является пастором евангельской церкви.
Как-то не по-христиански парковать машину посреди тротуара. Библия учит любить ближнего своего.
Водитель этого «Лэнд Крузера» решил, что его комфорт важнее, поэтому припарковал свой джип прямо на тротуарной плитке.
Автомобиль зарегистрирован на 46-летнюю предпринимательницу Юлию Валерьевну Х. Она уже несколько лет руководит собственным предприятием по оптовой торговле «машинами и оборудованием», демонстрируя неплохие финансовые показатели.
Ещё бы соблюдение ПДД продемонстрировать.
Вот вы видите место для парковки на фото? А водитель «Инфинити» не увидел и припарковал машину на тротуаре и газоне одновременно. Комбо.
Автомобиль зарегистрирован на 32-летнюю бывшую официантку Юлию Васильевну О. Сегодня женщина — счастливая мама двух сыновей, которая ведет соцсети от имени своих детей. Ох уж эти блогеры.
Пересечение Советской и Ленина. Водитель припарковал «Мазду» рядом с перекрестком у пешеходного перехода, включил «аварийку» и удалился по своим делам.
— Машина стоит как ни в чем не бывало, по факту — посреди дороги, — прокомментировал ситуацию возмущённый автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на 38-летнюю Ирину Сергеевну С. Женщина работает диспетчером в коммерческой компании.
Эта «Тойота» филигранно припаркована в одном из жилых дворов. Водитель решил, что пусть он будет мешать пешеходам, чем заблокирует движение во внутриквартальном проезде. Искать более подходящее место для парковки он не стал.
В прошлый раз мы рассекретили владельца джипа «Шевроле» с изображением голых женщин на кузове. Им оказался известный в определенных кругах предприниматель с оригинальным вкусом в сфере недвижимости.