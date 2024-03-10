«Пошлите их на»: читатели указали на владельца «Шевроле» с голыми женщинами — он их обматерил

Похоже, мы нашли владельца джипа «Шевроле» с эротичными рисунками на кузове. Не без помощи читателей, которые уверяют, что у мужчины не одна такая машина. Предприниматель отказался рассказывать подробности, но короткий диалог получился предельно эмоциональным. Новая подборка автохамов за неделю — в материале НГС.
Внедорожник «Шевроле» с изображением голых женщин на кузове возмутил новосибирцев на прошлой неделе. Горожане задались вопросом, есть ли у водителя совесть. Мало того, что на автомобиль впору вешать метку «18+», так его ещё припарковали посреди пешеходной дорожки. Выяснить, кому принадлежит джип, оказалось практически невозможно, поскольку на нем установлены армянские номера, и редакция НГС обратилась за помощью к читателям.
— Джип «Шевроле» с голыми женщинами принадлежит Коноваленко Р. А. Находится он по адресу ул. Водозабор, д. 1. Возле этого дома стоит ещё «Нива» бортовая с таким же рисунком, — пришло в редакцию анонимное сообщение.
Руслан Коноваленко хорошо знаком читателям НГС. Это человек, который сделал коттедж из трансформаторной подстанции в центре Новосибирска, а на улице Водозабор разместил террасу с видом на реку, навес для мотоциклов и сделал гостиницу из частного дома. Мы не могли не поинтересоваться у предприимчивого новосибирца, имеет ли он отношение к автомобилю. Разговор получился коротким.
— Руслан Александрович, вам принадлежит машина или нет?
— А кто это заявил? С ума, что ли, сошли?
— Пришло анонимное письмо.
— Ну так пошлите их на****, — эмоционально выпалил собеседник НГС и бросил трубку.
Не будем уверять, что джип принадлежит именно ему, но, как минимум, предприниматель информацию от читателей не опроверг.
Водитель «Мерседеса» регулярно нарушает ПДД, уверяет автор снимка. Машина постоянно стоит на пешеходном переходе у школы №186 на улице Федосеева.
— За рулем женщина. Номера грязные, но видно регион — «22», — отметил читатель НГС.
Выяснить, кому принадлежит автомобиль не удалось из-за нечитаемых госзнаков.
Припарковаться вечером во дворе в окружении жилых высоток — задача не из лёгких. Некоторые водители решают проблему просто: ставят машины на тротуарах.
— Пешеходная зона во дворе дома по улице Дачная, 5, — уточнил автор снимка.
Не заметить внедорожник сложно. Точно так же, как выяснить, кому он принадлежит. Редакции установить собственника не удалось.
Новосибирцы регулярно возмущаются поступками автохамов, которые бросают свои авто на тротуаре в самом центре города. Перекрёсток Советской и Ленина. Если раньше здесь могли оставить один, максимум, два автомобиля, то сегодня здесь организована стихийная парковка. На ней замечены «Мазда», «Лэнд Крузер», «Субару», старенькая «Тойота» и «БМВ». Установить удалось владельцев двух из них.
Красный кроссовер Mazda CX-5 зарегистрирован на 46-летнюю Марину Борисовну Х. Чем занимается, женщина доподлинно не известно. Автор снимка уверяет, что за рулем автомобиля был молодой парень, который возился в багажнике с коробками с цветами.
Автомобиль «БМВ» зарегистрирован на 31-летнего Владислава Игоревича П. В реестре предпринимателей его имени нет, среди публичных персон он тоже не был замечен.
Почему бы не расширить тематику автохамства? На дороге некрасивых поступков со стороны водителей тоже предостаточно.
— Проехал по островку трамвайной остановки на Зыряновской, пододвинув ожидающую трамвай девушку, и гордо встал на рельсы, — прокомментировал ситуацию автор снимка.
Джип «Мицубиши» зарегистрирован на 39-летнего Андрея Викторовича Ж. Мужчина — предприниматель. У него ИП, зарегистрированное в Бердске, которое занимается штукатурными работами. Судя по соцсетям, Андрей Викторович очень любит свой внедорожник 1992 года выпуска и часто выступает на нем в соревнованиях по бездорожью. Но Новосибирск ведь не площадка для офф-роуда, верно?
В одном из прошлых выпусков редакция рассказывала как разъяренные новосибирцы закидали камнями машину автохама, который припарковал автомобиль на тротуаре у Генпрокуратуры.