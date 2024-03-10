«Пошлите их на»: читатели указали на владельца «Шевроле» с голыми женщинами — он их обматерил

— Джип «Шевроле» с голыми женщинами принадлежит Коноваленко Р. А. Находится он по адресу ул. Водозабор, д. 1. Возле этого дома стоит ещё «Нива» бортовая с таким же рисунком, — пришло в редакцию анонимное сообщение.

Руслан Коноваленко хорошо знаком читателям НГС. Это человек, который сделал коттедж из трансформаторной подстанции в центре Новосибирска, а на улице Водозабор разместил террасу с видом на реку, навес для мотоциклов и сделал гостиницу из частного дома. Мы не могли не поинтересоваться у предприимчивого новосибирца, имеет ли он отношение к автомобилю. Разговор получился коротким.