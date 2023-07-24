Терраса выходит за границы, а гостиница незаконна: власти проверили постройки на Водозаборе — их возвел местный житель

Мэрия Новосибирска проверила постройки в Кировском районе, которые возвел один из жильцов. Руслан Коноваленко разместил террасу с видом на реку, навес для мотоциклов, построил то ли хаммам, то ли хозпостройку около дома на улице Водозабор, 1 и открыл гостиницу в частном доме. Оказалось, что терраса выходит за границы придомовой территории, а гостиница работает незаконно.
Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии города, постройки Руслана Коноваленко (навес для мотоциклов, терраса и здание, которое он называет хозпостройкой) находятся на территории многоквартирного дома. Ранее в разговоре с НГС предприниматель утверждал, что терраса и помещение рядом находятся не на придомовой территории. При этом в ответе мэрии указано, что часть террасы всё же выходит за границы дома.
Информацию направили в администрацию Кировского района, чтобы установить, законно ли размещены объекты.
— По факту самовольного размещения по улице Водозабор, 1 нестационарных объектов администрацией района направлен акт о выявлении самовольных нестационарных объектов на комиссию по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска для принятия решения о демонтаже, — объяснили в администрации Кировского района.
Также сотрудники осмотрели участок на улице Пионерской, 31, где Руслан Коноваленко в жилом доме разместил гостиницу. Мэрия установила, что гостиница, автомойка и автосервис установлены незаконно.
— По факту нецелевого использования данного земельного участка направлено письмо в департамент земельных и имущественных отношений для принятия мер в рамках компетенции, — ответили в мэрии.
В 3-м квартале 2023 года департамент земельных и имущественных отношений мэрии собирается проверить земельные участки. По результатам проведенных мероприятий, если выявятся нарушения, примут соответствующие меры.
Осенью прошлого года стало известно, что предприниматель также реконструировал трансформаторную подстанцию в центре Новосибирска. Такую же подстанцию он перестроил во дворе дома на Ленина, 28. А в мае этого года к журналистам обратились жители улицы Ельцовка военный санаторий, 9, где Коноваленко пристроил крыльцо и мансарду к котельной