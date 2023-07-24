Терраса выходит за границы, а гостиница незаконна: власти проверили постройки на Водозаборе — их возвел местный житель

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии города, постройки Руслана Коноваленко (навес для мотоциклов, терраса и здание, которое он называет хозпостройкой) находятся на территории многоквартирного дома. Ранее в разговоре с НГС предприниматель утверждал, что терраса и помещение рядом находятся не на придомовой территории. При этом в ответе мэрии указано, что часть террасы всё же выходит за границы дома.

Информацию направили в администрацию Кировского района, чтобы установить, законно ли размещены объекты.