Ловкач сделал «коттедж» из подстанции в тихом дворе в центре. Недовольным соседям не помогла ни мэрия, ни полиция

Жители «сталинки» в центре Новосибирска третий год воюют с владельцем трансформаторной подстанции в своем тихом дворе. С середины нулевых, после строительства рядом новой ТП помощнее, она была заброшена, затем продана и перепродана. Новый владелец решил ее реконструировать и использовать, но не по назначению. Для объекта понадобились коммуникации, к которым здание подключили, уверены местные жители, в обход всех норм. Но суд встал на сторону предпринимателя. Почему — разбиралась Лиза Пичугина.
Как в центре города появилось странное здание
Квартал улиц Советская, Ермака, Крылова и Красный проспект, хоть и расположен возле одной из самых оживленных магистралей в минуте ходьбы от метро, очень тихий. Так даже назвали жилой комплекс, который формирует одну из его частей, — «Тихий двор». В 2004 году для него построили новую трансформаторную подстанцию, а старую, во дворе домов на Советской, 42 и Ермака, 1, «списали»: с 2006 года в ней не было даже оборудования.
Тогда, как указано в распоряжении АО «РЭС» (копия имеется в распоряжении НГС), здание должны были снести. Освободившееся пространство, как рассчитывали жители соседних домов, стало бы частью их двора.
Вместо этого в 2008 году, согласно документам (копии имеются в распоряжении НГС), неприметное здание площадью около
Один из жителей соседних домов Артем рассказал НГС, что новый владелец предупреждал их о грядущей реконструкции. Правда, не стал говорить для чего. Формально в обращении на имя начальника городского Управления архитектурно-строительной инспекции Евгения Улитко (копия имеется в распоряжении НГС) он объяснил реконструкцию увеличением мощности: Руслан Коноваленко сообщил ведомству, что планирует надстроить второй этаж и установить там дополнительный (к давно демонтированным) трансформатор мощностью
По областному закону разрешение на реконструкцию инженерных сооружений получать не нужно. И в начале 2019 года в тихом дворе закипела работа.
— Он [Руслан Коноваленко] начал загонять технику в наш двор, вести, по сути, строительную деятельность — без ограждений, никак не защитив наш двор. Мы пытались вызывать полицию, но полиция нам говорит: «Мы ничего сделать не можем, можем только зафиксировать», — рассказал журналисту НГС Артем. — У нас порядка сотни писем было отправлено в разные инстанции, от администрации района до полпреда. Везде нам давали ответ, что он приходил на объяснение в эти структуры и говорил, мол, я реконструирую трансформаторную подстанцию для увеличения ее мощности, какие ко мне могут быть претензии.
За 2019 год старое здание, построенное в 1959 году, лишилось кровли, обрело новое перекрытие, металлический каркас, а затем и новые стены с огромными окнами и кокетливым балкончиком, двускатную крышу и отделку, которая пытается имитировать стиль фахверк. На вопросы разных комиссий, которые приезжали с инспекцией, Руслан Коноваленко, по словам Артема, отвечал, что процесс реконструкции еще не завершен, и вот-вот за витражными окнами поселится новый трансформатор.
Впрочем, трансформатор, по информации соседей подстанции, в нее так и не завезли. Вместо этого владелец озаботился обеспечением здания коммуникациями, которые трансформаторам как раз не требуются.
— Начал он в
Энергией с обновленной подстанцией поделились владельцы построенной ей на замену во дворе дома на Крылова, 4. Кабель от нее сначала проложили по верху, через кроны деревьев и над детской площадкой. Местные жители пожаловались в прокуратуру, та обязала владельца здания нарушение устранить. Тогда кабель проложили под землей, в проколе под детской площадкой — без какого-либо согласования с владельцами территории, возмущаются местные жители.
Через тот же прокол, предполагают они, в здание подстанции провели и воду. Оставалось решить вопрос с канализацией. И тут жители соседних домов заняли принципиальную позицию.
— Наш дворовой колодец, который мы используем, периодически засоряется: канализация того же времени, когда дом строили, она не справляется с новыми нагрузками. Он решил провести туда трубу. Мы в течение месяца пытались это пресечь. В первый раз мы им [рабочим] вытащили лестницу и закрыли колодец — они уехали, — рассказал Артем. — Мы пытались контролировать этот канализационный колодец, я на него свою машину ставил. 21 сентября он [Руслан Коноваленко] пригласил 5–7 человек, и они оттащили мою машину.
Как пытались помешать перестройке
На место вызвали полицию, но пресечь работы не смогли. Инспектор из «Горводоканала» местным жителям устно сообщил, что трубу будут блокировать. В официальном ответе организации жителям дома (копия имеется в распоряжении НГС) указано, что договоры на водоснабжение и водоотведение в здании никто не заключал, а колодец — муниципальный.
— По результатам проведенной проверки специалистами МУП г. Новосибирска «Горводоканал» будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, — заверяет в письме начальник технической службы «Горводоканала».
Признать «самоволкой» измененную до неузнаваемости подстанцию на Ермака, (1) не удалось. Иск мэрия направила в середине октября 2019 года, когда реконструкция еще не была завершена. Определить назначение здания тогда было невозможно, оно могло быть как подстанцией заявленной мощностью
Конструкция здания, признал при этом суд, для подстанции не годилась: огромные окна, деревянные и незащищенные металлические конструкции в таких сооружениях недопустимы и даже могут быть опасны. Но эти нарушения можно и исправить, а снос, указал суд, «является крайней мерой гражданско-правовой ответственности».
— Само по себе отсутствие у ответчика разрешения на строительство не может являться безусловным основанием для удовлетворения требования о сносе самовольной постройки, а выбранный истцом способ защиты не соответствует допущенному ответчиком нарушению, — добавил суд, встав на сторону предпринимателя. Обжаловать его решение мэрии Новосибирска тоже не удалось.
В начале октября 2022 года в «подстанции» появились арендаторы: здание общей площадью
— Арендаторы въехали на моих глазах, — рассказал журналисту НГС председатель совета дома на Советской, 42 Виктор Плаксин. — По моей информации, у этого товарища по Центральному району это не первая трансформаторная подстанция, которую он реконструировал и сделал пивнушки. И сегодня у него этот самострой снимают девочки и мальчики, которые разрисовывают тела и ногти, а завтра они уйдут, и он сдаст его под пивнушку.
По данным местных жителей, «подстанцию» сдали в аренду за
— Там может быть крайне неудобный вход. Там детская площадка. Сложно припарковаться. Но если люди там готовы платить такие деньги — ради бога, — сказал эксперт.
Конфликты с соседями при этом явно не проблема арендаторов: если коммуникации зданию перекроют, разбираться с этим будет его собственник.
Что за бизнесмен это придумал
По материалам новосибирских судов, иски к Руслану Коноваленко (или его полному тезке) о признании объектов самовольными постройками мэрия Новосибирска подавала также в Ленинском и Кировском районах, но безуспешно. Не смогли добиться признанием самовольной и демонтажа пристройки к своему дому в ТСЖ «Сосновый бор». Один раз предприниматель всё же проиграл: ему не удалось оспорить предписание администрации Советского района о демонтаже киоска. Конкретные адреса объектов во всех случаях скрыты.
В картотеках судов нашлись также и пара исков от новосибирцев, которые требовали убрать со своей территории автолавки — автомобили «Газель», с которых торговали фруктами. Такие претензии были у жителей домов на Герцена, 6 и на Никитина, 62: в первом случае иск подали непосредственно к Руслану Коноваленко (или, опять же, его полному тезке), во втором он указан в карточке дела как третье лицо. Оба иска выиграли истцы.
Согласно данным «Контур.Фокуса», Руслан Коноваленко выступает председателем ТСН «Облепиха» — это строящийся коттеджный поселок недалеко от аэродрома Мочище. Другие компании, где Коноваленко указан как учредитель, давно ликвидированы: два «Мульти-Сервиса», которые торговали бытовыми изделиями и приборами (они отличаются только номерами ИНН и ОГРН), и ИП Коноваленко Руслан Александрович.
Едва узнав, что с ним хочет поговорить журналист НГС, Руслан Коноваленко спросил, не журналисты ли НГС приезжали на его объект на улице Ленина, 20. По этому адресу также расположена трансформаторная подстанция: по данным выписки из ЕГРН, участок для нее у Новосибирска арендует АО «РЭС». Рядом также расположено небольшое сооружение, которое в Росреестре не зарегистрировано. Еще два сооружения с тем же адресом — склады: одно принадлежит кукольному театру, другое — трем физическим лицам, Руслана Коноваленко среди них нет.
В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию со зданием на Ермака Руслан Коноваленко сначала подчеркнул, что «это не трансформаторная подстанция, а здание трансформаторной подстанции», а потом отказался разговаривать.
— У меня нет желания кому-то что-то комментировать, рассказывать, объяснять о своей жизни, о своей работе, — заявил он.
Александр Назаров рассказал, что подобные реконструкции инженерных сооружений, особенно в центре Новосибирска, были массовым явлением 10–15 лет назад.
— Такой объект, например, во дворах на Потанинской, на Ядринцевской. Люди покупали, выкупали, что-то там делали. Всё решали место, простой вход в такой объект, цена. Но обычно там крутая лестница наверх, поэтому они достаточно сложно сдавались и продавались, цены были чуть ниже рыночных, и это были обычные помещения, — отметил эксперт.
Можно ли еще побороться с ловким перестройщиком
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев считает, что методы для борьбы с самостроем у его соседей еще есть.
— Если здание реконструировали с увеличением объема, то фактически это самовольный объект. Стоит добиваться у мэрии признания этого статуса, далее мэрия уже может требовать снести объект или привести в соответствие с документами и правилами застройки, — объяснил он. — Если собственник просто перепрофилировал помещения без согласования, то рычаг воздействия тут — только бесконечные проверки и штрафы.
В частности, считает Михаил Рязанцев, вопросы могут возникнуть к пожарной безопасности объекта, а также к несоответствию назначения земли (по данным публичной кадастровой карты, участок разрешено использовать для эксплуатации ТП) и фактического назначения здания.
Жители домов на Советской, 42 и Ермака, 1 рассказали журналисту НГС, что привлекли к конфликту юристов, но поделиться планами пока оказались не готовы.
Кстати, результат одной из самых заметных и известных подобных реконструкций получил адрес улица Трудовая, 3/1. Здание то и дело попадает в антирейтинги: например, Ильи Варламова.
Инженерные сооружения нередко в итоге оказываются совсем не такими, какими должны быть: в 2018 году на Ипподромской построили 15-этажную насосную станцию. Правда, большую часть помещений в ней заняли офисы.