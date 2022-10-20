Ловкач сделал «коттедж» из подстанции в тихом дворе в центре. Недовольным соседям не помогла ни мэрия, ни полиция

Квартал улиц Советская, Ермака, Крылова и Красный проспект, хоть и расположен возле одной из самых оживленных магистралей в минуте ходьбы от метро, очень тихий. Так даже назвали жилой комплекс, который формирует одну из его частей, — «Тихий двор». В 2004 году для него построили новую трансформаторную подстанцию, а старую, во дворе домов на Советской, 42 и Ермака, 1, «списали»: с 2006 года в ней не было даже оборудования.



Тогда, как указано в распоряжении АО «РЭС» (копия имеется в распоряжении НГС), здание должны были снести. Освободившееся пространство, как рассчитывали жители соседних домов, стало бы частью их двора.

