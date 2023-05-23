«Просто ремонт»: новосибирец пристроил крыльцо и мансарду к котельной 6-этажного дома — жители боятся, что там появится хостел

Котельная без котла

Жилой дом с необычным адресом Военный санаторий «Ельцовка», 9 находится, собственно, рядом с указанным санаторием: в самом конце Дачного шоссе, в окружении соснового бора и в пешей доступности от реки. В кирпичной 6-этажке , по данным 2ГИС, всего 40 квартир, а рядом — только несколько 3-этажек и дачи.



Дом строили не без приключений (подробно о них НГС писал в 2010 году — если коротко, застройщик в итоге отправился в колонию), но достроили и заселили. После того как здание передали ТСЖ «Сосновый бор», у его торца появилась пристройка площадью без малого 40 квадратов. Согласно документам Заельцовского районного суда, ее строили на деньги собственников квартир, чтобы использовать как котельную. Но, пока строили, необходимость в котельной отпала, и она долгое время использовалась как склад.

