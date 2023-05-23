«Просто ремонт»: новосибирец пристроил крыльцо и мансарду к котельной 6-этажного дома — жители боятся, что там появится хостел

Пристройка к кирпичному дому в зеленом пригороде Новосибирска, на территории военного санатория, оказалась в центре скандала. Несколько лет жители пытаются признать ее незаконной, а с начала года, когда в пристройке начались строительные работы, их борьба ожесточилась. Потеряв веру в чиновников, они готовят иск в суд — и заодно выясняют, что их проблема не уникальная, и о подобном НГС уже писал. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Котельная без котла
Жилой дом с необычным адресом Военный санаторий «Ельцовка», 9 находится, собственно, рядом с указанным санаторием: в самом конце Дачного шоссе, в окружении соснового бора и в пешей доступности от реки. В кирпичной
Дом строили не без приключений (подробно о них НГС писал в 2010 году — если коротко, застройщик в итоге отправился в колонию), но достроили и заселили. После того как здание передали ТСЖ «Сосновый бор», у его торца появилась пристройка площадью без малого 40 квадратов. Согласно документам Заельцовского районного суда, ее строили на деньги собственников квартир, чтобы использовать как котельную. Но, пока строили, необходимость в котельной отпала, и она долгое время использовалась как склад.
Собственность оформили на первоначального застройщика, Научно-производственный строительный трест «Сибстроймонтаж», и включили в его конкурсную массу. После завершения конкурсного производства странное помещение оказалось в собственности предыдущего председателя правления ТСЖ Романа Соловьева, а он в конце 2018 года за 600 тысяч рублей (копия договора купли-продажи имеется в распоряжении НГС) продал его предпринимателю Руслану Коноваленко.
В 2019 году в суде представители ТСЖ «Сосновый бор» утверждали, что об оформлении пристройки в собственность Романа Соловьева узнали после смены правления. Оспаривать всю цепочку, начиная с оформления собственности на уже обанкротившегося к моменту строительства пристройки застройщика, было поздно — сроки вышли, и общедомовое имущество ушло в свободное рыночное плавание.
Три стены без фундамента
Как следует из документов Заельцовского районного суда, в 2019 году, после оформления документов на пристройку к дому, ее новый владелец Руслан Коноваленко пытался ее реконструировать. Попросил ТСЖ о подключении к общедомовым сетям и разрешении надстроить этаж, но получил отказ.
— Одновременно, без согласования с собственниками МКД, ответчик начал производить реконструкцию объекта, увеличил оконные проемы, полностью убрал кровлю и стропильную часть крыши, — цитирует суд жителей дома, подавших иск с требованием признать пристройку самовольной.
Истцы ссылались на то, что Руслан Коноваленко начал работы без разрешительных документов. При этом, уверяли они, на тот момент пристройка уже находилась в аварийном состоянии, да еще и в
Но суд доводы жителей счел неубедительными, а отсутствие разрешения на строительство или реконструкцию само по себе не может быть основанием для сноса чужой частной собственности.
Тем не менее на время разбирательств стройку остановили. Жители дома говорят, что владелец решал вопросы с ресурсами — заключил прямые договоры на водоснабжение и электричество и провел их под землей. Внешние работы возобновили в начале 2023 года: в январе без согласования с управляющей компанией и собственниками рабочие начали монтировать на отмостке дома металлический каркас для входной группы в помещение (УК «Ваш сервис» зафиксировала это в акте осмотра — копия имеется в распоряжении НГС), а в мае начались работы на крыше (также зафиксированы управляющей компанией, акт техобследования имеется в распоряжении НГС). Фактически над пристройкой вырос мансардный этаж из металлического каркаса, который постепенно начинают обшивать.
— У пристройки нет фундамента, и от возведения второго этажа возникает нагрузка на общедомовую стену, ее может просто вывернуть, если пристройка завалится, — переживает житель дома Игорь Тюменин. — Сооружение с 2014 года до 2023 года находилось без нормальной крыши, была временная крыша, кирпичи все промокли от влаги. Строительство второго этажа осуществляется путем установки металлического каркаса, частично закрепленного к фасаду жилого дома анкерным способом. Каркас смонтирован без учета и расчета нагрузок, произведен методом сварных швов и болтовых соединений. Площадь второго этажа выходит за пределы проектных размеров первого этажа, что сильно увеличивает нагрузку на точки опоры.
Под крышей пристройки внезапно оказался и кондиционер одной из квартир, установленный задолго даже до первого оформления собственности на спорное помещение. Владелец кондиционера Сергей говорит, что устанавливали кондиционер специально так, чтобы он не мешал соседям, — на торец дома.
— Мы здесь живем 10 лет, кондиционер установлен до того, как он стал собственником. Я был четвертым человеком, который заселился в этот многострадальный дом, тогда была вольница и согласовывать кондиционер не надо было, — рассказал Сергей журналисту НГС. — В квартире живет мальчик 12 лет, страдающий аллергией на цветение берез. Май и июнь — как раз период цветения, и, чтобы в квартиру не попадала пыльца, ребенку приходится сидеть дома с закрытыми окнами. В эти месяцы обычно спасает кондиционер.
Сергей признал, что затеявший стройку Руслан Коноваленко предлагал перенести внешний блок кондиционера, чтобы он не оказался внутри пристройки, но к какому-то конкретному решению на момент подготовки материала они не пришли. Владельцу кондиционера, как и остальным жителям дома, сам факт стройки не нравится: Сергей сказал, что и вопрос с кондиционером намерен решать только письменно, через управляющую компанию.
Не стройка, а ремонт
С начала года жители дома на территории военного санатория «Ельцовка», 9 пишут обращения во все возможные ведомства. Районная прокуратура перенаправила обращение в региональную инспекцию Госстройнадзора, та переадресовала в районную администрацию. Администрация отметила, что к ней за разрешениями на перепланировку или переустройство нежилых помещений по указанному адресу никто не обращался.
— Людям, которые подходят, объясняют, что это никакая не надстройка, а просто крыша. Такая
Именно так работы объяснил НГС и сам Руслан Коноваленко — как капитальный ремонт кровли.
— Там просто течет кровля уже сколько лет: был пирог из какой-то непонятной золы, она в себя напитала воды до того, что у меня плитки начали плесенью покрываться, — рассказал он. — Это всё разобралось, всё делается по технологии, сейчас всё утеплится. Это капитальный ремонт кровли.
При этом он подчеркнул, что кровля пристройки — вообще-то общедомовое имущество, ремонтировать которое должны за счет всех собственников дома. Так что фактически предприниматель, в его понимании, делает остальным жильцам одолжение.
— Я устно поговорил с УК, мне сказали, что тут и так в доме проблем хватает и до меня в этом году точно руки не дойдут ни у кого. А у меня вода, и плесень лезет по потолку. Я что, ждать буду, пока у меня грибком все стены покроются? Я решил это сделать за свой счет, — объяснил Руслан Коноваленко.
Кондиционер, заверил он, перевесят по согласованию с владельцем. На вопрос, как он планирует использовать помещение, его владелец поспешил заверить, что торговлю в нем не планирует и даже сдачу в аренду не предполагает. При этом среди жителей ходят слухи, что его хотят превратить в хостел: в районе много приезжих из Средней Азии, которые работают на окрестных дачах.
— Бизнеса там не будет, в плане торговли или чего-то еще. Может, как складское помещение, что-то там хранить — не более того. Это просто складское помещение, закрытое, пока без назначения. Там в лучшем случае будет использоваться под жилье. Просто человек там будет жить. Это один из вариантов — я не сказал, что так будет, — тут же добавил Руслан Коноваленко. — Как хостел использоваться точно не будет. Всем, кто эти враки придумывает, можете это дословно передать.
При этом нежилая пристройка к дому — не первый необычный объект недвижимости в активе Руслана Коноваленко. Например, осенью прошлого года он похожим образом реконструировал трансформаторную подстанцию в центре города — теперь в ней, по информации источников НГС, работает тату-студия (без трансформаторов). Еще одну подстанцию таким же образом он перестроил во дворе дома на Ленина, 28. В отзывах на 2ГИС к обеим постройкам местные жители задаются вопросом, как это вообще было возможно.