Два клеща оказались с энцефалитом: больше 300 новосибирцев обратились с укусами — карты самых опасных районов

В Новосибирской области с 17 по 30 апреля зарегистрировали 347 укусов клещей — энцефалит был обнаружен у двух сданных на анализ членистоногих. Данные за каждую неделю привел Роспотребнадзор Новосибирской области.
Помимо энцефалита, было зафиксировано 32 зараженных боррелиозом клеща.
В Новосибирске чаще всего клещи кусают жителей в районах, где есть лесные массивы. На первом месте — Заельцовский район.
В Новосибирской области по количеству укусов в лидерах Искитимский и Мошковский районы.
После прогулки по лесу и парку нужно обязательно осмотреть себя. Как именно, мы объясняли с помощью простой картинки.