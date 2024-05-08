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Весна Два клеща оказались с энцефалитом: больше 300 новосибирцев обратились с укусами — карты самых опасных районов

Два клеща оказались с энцефалитом: больше 300 новосибирцев обратились с укусами — карты самых опасных районов

С каждой неделей на исследование сдают всё больше опасных членистоногих

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Клещи могут заразить человека смертельно опасными инфекциями

В Новосибирской области с 17 по 30 апреля зарегистрировали 347 укусов клещей — энцефалит был обнаружен у двух сданных на анализ членистоногих. Данные за каждую неделю привел Роспотребнадзор Новосибирской области.

Помимо энцефалита, было зафиксировано 32 зараженных боррелиозом клеща.

В Новосибирске чаще всего клещи кусают жителей в районах, где есть лесные массивы. На первом месте — Заельцовский район.

Даже в городской черте нужно опасаться клещей

В Новосибирской области по количеству укусов в лидерах Искитимский и Мошковский районы.

Грибники открыли сезон, как и клещи

После прогулки по лесу и парку нужно обязательно осмотреть себя. Как именно, мы объясняли с помощью простой картинки.

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Клещ Энцефалит Укус клеща Клещи в Новосибирске
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