Осмотри себя сам: где искать клеща — показываем на картинке

Клещи наиболее агрессивны и активны весной Источник: Максим Воробьев / E1.RU











В апреле Роспотребнадзор сообщил, что в этом году клещи покусали больше трех тысяч человек в 80 регионах. Пока, к счастью, обошлось без случаев заражения энцефалитом или боррелиозом, тем не менее сезон можно считать открытым. Так что если отправляетесь за город — осматривайтесь не только по сторонам, но и на предмет клещей. А куда именно смотреть, мы попросили рассказать врачей.



Где искать клеща на теле

Клещи чаще всего прикрепляются к коже в тех местах, где она тонкая и мягкая.



— После прогулки по лесу или выезда на природу нужно внимательно осмотреть подмышки, паховые складки, затылок, волосистую часть головы, участки за ушами, в области поясницы, между пальцами рук и ног, — советует врач-терапевт медцентра «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Не забывайте также проверить места, где одежда плотно прилегает к телу, например, поясницу, талию, манжеты брюк и рукава.

Чаще всего клещи присасываются там, где кожа мягкая и тонкая Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











При этом самые распространенные места присасывания клеща различаются у детей и взрослых. У взрослых клещей чаще обнаруживают в паху и в подмышках, а у детей — за ушами, на шее или в волосах.



— Вообще человека клещ действительно может укусить хоть куда, но обращаются к нам чаще именно с этими участками. Также — живот, между лопатками, поясница, ягодицы, — говорит врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге Анастасия Якупова. — На самом деле сложно, честно, сказать, почему чаще клещи присасываются у взрослых и детей на разные участки тела. Логично, что ребенок меньше и клещ быстрее поднимается, но каких-либо публикаций на этот счет нет, и точно ответить мы не можем.



Что делать, если нашли клеща

Если вы нашли присосавшегося клеща, то его нужно удалить, чем раньше — тем лучше. В идеале — обратиться в травмпункт или поликлинику, где врачи сами извлекут клеща и передадут на анализ, чтобы узнать, является ли он переносчиком болезней. Если такой возможности нет (например, вы в длительном походе), то придется удалять его самостоятельно.



— Самый простой способ — это завязать нитку на хоботок клеща вровень с кожей и неторопливыми покачивающими движениями аккуратно вынуть его, — говорит врач-иммунолог, заведующая Центром иммунопрофилактики «Новой больницы» в Екатеринбурге Елена Душина. — При этом не рекомендуется доставать клеща пинцетами или острыми предметами. Этим вы можете повредить собственную кожу, занести инфекцию и вызвать вторичное инфицирование в месте укуса.

Даже при самостоятельном удалении, клеща нужно сохранить и сдать в лабораторию, чтобы проверить, является ли он переносчиком опасных болезней.



Чем опасны клещи

К основным заболеваниям, переносчиком которых является клещ, относятся клещевой энцефалит и боррелиоз, болезнь Лайма. Первый встречается реже и от него можно защититься за счет вакцинации.



— Первые две прививки ставятся с интервалом от двух недель до семи месяцев, третья прививка делается через год после второй. В дальнейшем ревакцинации проводятся каждые три года — по одной прививке, — говорит Елена Душина. — Экстренная схема вакцинации с интервалом между первыми двумя прививками в две недели применяется при хорошей переносимости вакцины в весенний период для наиболее быстрого формирования иммунитета у ранее непривитых людей, которым требуется ускоренное появление защиты.



Боррелиоз встречается чаще и вакцины от него нет, так что лучше избегать встречи с клещами. Чтобы вовремя заметить их на себе, отправляясь на природу, надевайте светлую одежду с длинными рукавами, закрывайте все участки тела, выбирайте высокую обувь и носите головной убор, а длинные волосы желательно собрать. Также врачи советуют применять аркацидные средства — их необходимо наносить строго на одежду. Если же клещ всё-таки укусил — очень важно быстро отреагировать.



— Основным признаком боррелиоза является образование на месте укуса кольцевидной эритемы — высыпания кольцевой формы, — говорит Татьяна Тарадеева. — Но для заболевания характерны и системные проявления: увеличенные лимфоузлы, боли в мышцах и суставах, поражение нервной, сердечно-сосудистой систем. Нередко болезнь протекает в скрытой форме.



Как энцефалит, так и боррелиоз — болезни опасные и могут привести к тяжелым последствиям, в том числе — инвалидности. Своевременное лечение сильно снижает риски, но важно обратиться к врачу как можно раньше: в случае энцефалита иммуноглобулин вводят в первые 96 часов, при боррелиозе — немедленно назначаются антибиотики.

