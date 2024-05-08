Замужем за монстром: 7 поступков, которые выдают тирана с головой

Многие понимают, что связались с тираном, когда выбраться из отношений уже практически невозможно Источник: Александра Савельева / 76.RU











Громкий суд над Куандыком Бишимбаевым, который вот уже несколько месяцев остается одной из главных тем на повестке дня, открыл глаза многим женщинам. Они стали обращать внимание на своих спутников и делиться историями о том, как их мужья запрещают им выходить из дома и общаться с подругами, а иногда и вовсе поднимают на них руку. Но как обезопасить себя от таких отношений и вовремя понять, что встречаешься с тираном? Разбираемся с психологами.



Источник: Городские порталы

Кто такие тираны

Для начала нужно понять, кто вообще такие тираны. По мнению психолога Дарьи Григорьевой, в первую очередь это люди, которым необходимо ощущать свою власть.



— Эту свою ведущую потребность во власти тиран реализует через контроль над другими людьми, — отмечает Дарья Григорьева. — Как правило, этот контроль тиран захватывает либо силой, через открытую агрессию, либо это может происходить в более скрытой форме, неочевидной, через разного рода психологическое насилие, манипуляции и обман.



Дарья Григорьева, семейный и детский психолог портала «Ты — это важно».



При этом не стоит думать, что тиранами могут быть только мужчины, считает психолог Владимира Симуран.



— Сразу хочу уточнить: социопатами могут быть не только мужчины, но и женщины, — предупредила Владимира Симуран. — И образы пугающих маньяков, которые нам рисуют в кинофильмах, обычно гипертрофированы.



Владмира Симуран, бизнес- и бренд-стратег, психолог-психотерапевт, основатель компании Simuran Consulting.



При этом психологи отмечают, что на первых порах очень трудно понять, что перед нами тиран, ведь такие люди притворяются милыми и безобидными. Поэтому особенно важно следить за тем, как ведет себя партнер в начале отношений.



Как понять, что перед вами — тиран

По мнению психологов, первое время попытки контроля тиран прячет под видом заботы, любви и беспокойства. Он может говорить, что просто хочет сам решать все проблемы, поэтому девушке не о чем беспокоиться. Или что он переживает за нее, поэтому хочет постоянно знать, где она находится. В этот момент важно прислушиваться к себе и понимать, правда ли это забота или шаг за шагом у вас отбирают свободу.



— Важно прислушиваться внимательно к своим ощущениям рядом с партнером, — советует Дарья Григорьева. — Нет ли чувства, что там, где раньше я принимала решение, решает за меня другой человек? Нет ли ощущения, что для меня пытаются установить правила, выгодные не мне, а только ему?



Очень часто тираны общаются с другими людьми как взрослые с ребенком, с позиции сверху вниз, принимая решение за двоих и не терпя отказ.



— Тиран это «нет» как будто бы не воспринимает как ответ. Появляется ощущение, что человек не приемлет возражений и всячески продавливает свою волю, без учета нашего желания, — отмечает психолог. — Например, вы говорите, что не готовы съезжаться на третий день знакомства, что для вас это пока рано, а человек как будто вас не слышит и уже снимает вам квартиру для совместного проживания.



Также потенциальный тиран, перед тем как размахивать кулаками, проверяет свою жертву на терпимость. Он может начинать давить на партнера психологически — унижать, критиковать, делать обидные и колкие замечания и скрытые оскорбления. Всё это делается с одной целью — принизить партнера, чтобы им было проще управлять.



— Эмоции, которые будет стараться культивировать в нас тиран, — это страх, вина, стыд, беспомощность, ощущение собственной никчемности, — заявила Дарья Григорьева.



Почему? Потому что потом на этих наших чувствах ему легче нами манипулировать. Дарья Григорьева, семейный и детский психолог

Еще один способ манипуляции от тирана — игра в эмоции.



— Такой человек изобразит что угодно: слезы, сопереживание, обиду и так далее, — заявила Владмира Симуран. — Но это будет только маской, за которой находится необходимость получить нужный ему или ей результат.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Что делать, чтобы защититься от тирана

Чтобы не оказаться в отношениях с тираном, психологи советуют следовать простым правилам:



Во-первых, прислушиваться к себе и своим чувствам — ведь если вам некомфортно уже на первых свиданиях, возможно, вами пытаются манипулировать.



— Если что-то на этом первоначальном этапе вашего общения и взаимодействия идет не так, что-то напрягает, вызывает недоумение или подозрение, лучше не замалчивать, а выносить это на поверхность, — советует Дарья Григорьева.



Также важно не поддаваться попыткам унижения или оскорблений . Обычно тираны чувствуют людей, на низкой самооценке которых можно играть, и используют это. Не давайте им такой возможности и любите себя.



Помимо этого, психологи посоветовали не торопиться сближаться и сначала лучше узнать друг друга , ведь человек раскрывается далеко не сразу.



— Особенно это важно в конфетно-букетный период, в самом начале отношений, когда хочется прям в омут с головой — не всегда в таком состоянии мы себе адекватно отдаем отчет в том, что происходит, — предупреждает психолог. — Главное — не принимать какие-то важные жизненные решения по совместной жизни или браку.



Еще очень важно понаблюдать за тем, как человек ведет себя в напряженные моменты . Иногда именно во время нестандартных ситуаций тиран проявляет свое истинное лицо.



— Например, как он себя ведет во время того, как его подрезают на дорогах. То есть какое-то резкое происшествие, которое он не ожидал и не контролировал. — советует Дарья Григорьева. — Как он себя будет проявлять в конфликтных ситуациях, как будет реагировать на какой-то отказ с вашей стороны или со стороны других людей, с которыми вы общаетесь.



Если во время таких ситуаций вы замечаете, как человек начинает впадать в ярость, злиться или начинает унижать и обесценивать других людей, значит, лучше держаться от такого человека подальше, ведь в отношениях он начнет срываться уже на вас.