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Он и она Смерть Салтанат Нукеновой Замужем за монстром: 7 поступков, которые выдают тирана с головой

Замужем за монстром: 7 поступков, которые выдают тирана с головой

Зная эти советы, вы сможете вовремя вырваться из отношений

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Многие понимают, что связались с тираном, когда выбраться из отношений уже практически невозможно

Громкий суд над Куандыком Бишимбаевым, который вот уже несколько месяцев остается одной из главных тем на повестке дня, открыл глаза многим женщинам. Они стали обращать внимание на своих спутников и делиться историями о том, как их мужья запрещают им выходить из дома и общаться с подругами, а иногда и вовсе поднимают на них руку. Но как обезопасить себя от таких отношений и вовремя понять, что встречаешься с тираном? Разбираемся с психологами.

Кто такие тираны

Для начала нужно понять, кто вообще такие тираны. По мнению психолога Дарьи Григорьевой, в первую очередь это люди, которым необходимо ощущать свою власть.

— Эту свою ведущую потребность во власти тиран реализует через контроль над другими людьми, — отмечает Дарья Григорьева. — Как правило, этот контроль тиран захватывает либо силой, через открытую агрессию, либо это может происходить в более скрытой форме, неочевидной, через разного рода психологическое насилие, манипуляции и обман.

Дарья Григорьева, семейный и детский психолог портала «Ты — это важно».

При этом не стоит думать, что тиранами могут быть только мужчины, считает психолог Владимира Симуран.

— Сразу хочу уточнить: социопатами могут быть не только мужчины, но и женщины, — предупредила Владимира Симуран. — И образы пугающих маньяков, которые нам рисуют в кинофильмах, обычно гипертрофированы.

Владмира Симуран, бизнес- и бренд-стратег, психолог-психотерапевт, основатель компании Simuran Consulting.

При этом психологи отмечают, что на первых порах очень трудно понять, что перед нами тиран, ведь такие люди притворяются милыми и безобидными. Поэтому особенно важно следить за тем, как ведет себя партнер в начале отношений.

Как понять, что перед вами — тиран

По мнению психологов, первое время попытки контроля тиран прячет под видом заботы, любви и беспокойства. Он может говорить, что просто хочет сам решать все проблемы, поэтому девушке не о чем беспокоиться. Или что он переживает за нее, поэтому хочет постоянно знать, где она находится. В этот момент важно прислушиваться к себе и понимать, правда ли это забота или шаг за шагом у вас отбирают свободу.

— Важно прислушиваться внимательно к своим ощущениям рядом с партнером, — советует Дарья Григорьева. — Нет ли чувства, что там, где раньше я принимала решение, решает за меня другой человек? Нет ли ощущения, что для меня пытаются установить правила, выгодные не мне, а только ему?

Очень часто тираны общаются с другими людьми как взрослые с ребенком, с позиции сверху вниз, принимая решение за двоих и не терпя отказ.

— Тиран это «нет» как будто бы не воспринимает как ответ. Появляется ощущение, что человек не приемлет возражений и всячески продавливает свою волю, без учета нашего желания, — отмечает психолог. — Например, вы говорите, что не готовы съезжаться на третий день знакомства, что для вас это пока рано, а человек как будто вас не слышит и уже снимает вам квартиру для совместного проживания.

Также потенциальный тиран, перед тем как размахивать кулаками, проверяет свою жертву на терпимость. Он может начинать давить на партнера психологически — унижать, критиковать, делать обидные и колкие замечания и скрытые оскорбления. Всё это делается с одной целью — принизить партнера, чтобы им было проще управлять.

— Эмоции, которые будет стараться культивировать в нас тиран, — это страх, вина, стыд, беспомощность, ощущение собственной никчемности, — заявила Дарья Григорьева.

Почему? Потому что потом на этих наших чувствах ему легче нами манипулировать.

Еще один способ манипуляции от тирана — игра в эмоции.

— Такой человек изобразит что угодно: слезы, сопереживание, обиду и так далее, — заявила Владмира Симуран. — Но это будет только маской, за которой находится необходимость получить нужный ему или ей результат.

Что делать, чтобы защититься от тирана

Чтобы не оказаться в отношениях с тираном, психологи советуют следовать простым правилам:

Во-первых, прислушиваться к себе и своим чувствам — ведь если вам некомфортно уже на первых свиданиях, возможно, вами пытаются манипулировать.

— Если что-то на этом первоначальном этапе вашего общения и взаимодействия идет не так, что-то напрягает, вызывает недоумение или подозрение, лучше не замалчивать, а выносить это на поверхность, — советует Дарья Григорьева.

Также важно не поддаваться попыткам унижения или оскорблений. Обычно тираны чувствуют людей, на низкой самооценке которых можно играть, и используют это. Не давайте им такой возможности и любите себя.

Помимо этого, психологи посоветовали не торопиться сближаться и сначала лучше узнать друг друга, ведь человек раскрывается далеко не сразу.

— Особенно это важно в конфетно-букетный период, в самом начале отношений, когда хочется прям в омут с головой — не всегда в таком состоянии мы себе адекватно отдаем отчет в том, что происходит, — предупреждает психолог. — Главное — не принимать какие-то важные жизненные решения по совместной жизни или браку.

Еще очень важно понаблюдать за тем, как человек ведет себя в напряженные моменты. Иногда именно во время нестандартных ситуаций тиран проявляет свое истинное лицо.

— Например, как он себя ведет во время того, как его подрезают на дорогах. То есть какое-то резкое происшествие, которое он не ожидал и не контролировал. — советует Дарья Григорьева. — Как он себя будет проявлять в конфликтных ситуациях, как будет реагировать на какой-то отказ с вашей стороны или со стороны других людей, с которыми вы общаетесь.

Если во время таких ситуаций вы замечаете, как человек начинает впадать в ярость, злиться или начинает унижать и обесценивать других людей, значит, лучше держаться от такого человека подальше, ведь в отношениях он начнет срываться уже на вас.

Встречали ли вы на своем пути настоящих тиранов?

Встречалась с тираном, но вовремя поняла, к чему всё идет
До сих пор живу с тираном
Повезло, ни разу не натыкалась на тирана
Только что понял, что я тиран. Обещаю исправиться

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