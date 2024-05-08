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Отопительный сезон в Новосибирске заканчивается

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Мой дом «По решению мэра»: в СГК сообщили, что в Новосибирске завершается отопительный сезон

«По решению мэра»: в СГК сообщили, что в Новосибирске завершается отопительный сезон

ТЭЦ уже подают тепло на минимально возможных параметрах

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Батареи совсем скоро станут холодными

В Новосибирске завершается отопительный сезон, сообщили в официальном телеграм-канале «Сибирской генерирующей компании». Часть домов уже почти отключили.

— В ближайшие дни в Новосибирске завершится отопительный сезон — по решению мэра города, — говорится в сообщении СГК. — ТЭЦ Новосибирска отпускают теплоноситель минимальной температуры — 75 градусов. При этом можно регулировать уровень подачи тепла в самих домах. Ряд управляющих компаний и ТСЖ уже минимизировали потребление домами тепловой энергии на 30–50%.

Более точную дату в СКГ не назвали. Не сообщили ее на данный момент и в мэрии Новосибирска. Запрос от редакции был отправлен в администрацию города. Известно, что вопрос о завершении отопительного сезона обсуждался в мэрии вчера.

В компании добавили, что если все жильцы дома примут решение о досрочном завершении отопительного сезона, то по заявлению управляющей организации или ТСЖ в нем полностью отключают отопление.

В Новосибирске температура повышается каждый день, пик синоптики ожидают 10 мая.

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