«По решению мэра»: в СГК сообщили, что в Новосибирске завершается отопительный сезон

Батареи совсем скоро станут холодными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске завершается отопительный сезон, сообщили в официальном телеграм-канале «Сибирской генерирующей компании». Часть домов уже почти отключили.



— В ближайшие дни в Новосибирске завершится отопительный сезон — по решению мэра города, — говорится в сообщении СГК. — ТЭЦ Новосибирска отпускают теплоноситель минимальной температуры — 75 градусов. При этом можно регулировать уровень подачи тепла в самих домах. Ряд управляющих компаний и ТСЖ уже минимизировали потребление домами тепловой энергии на 30–50%.

Более точную дату в СКГ не назвали. Не сообщили ее на данный момент и в мэрии Новосибирска. Запрос от редакции был отправлен в администрацию города. Известно, что вопрос о завершении отопительного сезона обсуждался в мэрии вчера.

В компании добавили, что если все жильцы дома примут решение о досрочном завершении отопительного сезона, то по заявлению управляющей организации или ТСЖ в нем полностью отключают отопление.