«Погоду ждем хорошую»: в Новосибирск в ближайшие три дня придет потепление до +22 градусов

Синоптики рассказали какая погода ждет новосибирцев 7, 8 и 9 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске температура начинает повышаться каждый день, пик синоптики ожидают 10 мая, но и ближайшие три дня порадуют жителей города солнцем и хорошей погодой. 9 мая может и вовсе потеплеть до +22 градусов.



— В ближайшие дни, в длинные выходные погоду ждем хорошую, постепенно температура будет повышаться изо дня ко дню, — рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

7 мая, во вторник, синоптики прогнозируют погоду без осадков в городе, по северо-западу области пройдет небольшой дождь. Температура ночью опустится до 0... +2 градусов, днем поднимется до +14... +16 градусов за счет прогрева от солнца. Ветер будет юго-западный, ночью 2–7 м/с, ночью 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В среду, 8 мая, ночью ожидается преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до +6... +8 градусов, днем поднимется до +15... +17 градусов. Ветер будет северо-западным ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

9 мая прогнозируют погоду без осадков, ночью температура составит +5... +7 градусов, днем станет еще теплее +20... +22 градуса. Ночью ветер будет северо-западного направления 2–7 м/с, днем юго-восточного 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

— 10 мая станет самым теплым днем, ожидаем пик. При этом пройдет система холодного фронта, 11 мая станет чуть прохладнее, 12 мая будет солнечно, но также прохладно, — добавила Наталья Кичанова.