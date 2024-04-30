Шестидневные дожди и редкие солнечные лучи: в Новосибирск придет потепление до +22 градусов в мае — прогноз

На следующей неделе может потеплеть до +22 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирск в конце недели придет потепление, начиная с субботы, температура днем поднимется до +17 градусов. Синоптики прогнозируют плавное повышение температуры, а после небольшое понижение. При этом с 15 мая по 20 мая и с 25 мая по 30 мая ожидаются шестидневные дожди, солнце может выглядывать не часто, в основном в прогнозе отмечены облачные дни. НГС изучил прогнозы трех сервисов, чтобы узнать, какую погоду ждать новосибирцам в мае.



Gismeteo сообщает о потеплении с конца недели, например, в субботу температура поднимется до +14 градусов, а самым теплым днем станет 25 мая, тогда температура дойдет до +19 градусов. Холоднее всего будет 1 мая, температура в этот день опустится до +8 градусов, ночью этого же дня похолодает до -1 градуса. Синоптики прогнозируют, что ясно за окном будет только 6, 9, 24 и 31 мая, в остальные дни ожидают дожди или облачную погоду.

Дождь может идти шесть дней подряд Источник: Gismeteo.ru











По данным «Яндекс.Погоды», максимально низкая температура днем будет в начале месяца, 1 и 2 мая, тогда столбик термометра поднимется только до +11 градусов, самая холодная ночь ожидается 3 мая, температура опустится до +5 градусов. В среднем температура днем в течение месяца будет держаться на отметке +14... +16 градусов. Самым теплым днем должен стать вторник, 14 мая, тогда температура поднимется до +19 градусов. Дождливых дней, считает сервис, будет немного.

Синоптики ждут облачную погоду Источник: «Яндекс.Погода»











World-weather также прогнозирует потепление в эту субботу, температура может подняться до +17 градусов. Самым теплым днем может стать 9 мая, тогда температура за окном составит +22 градуса, самый холодный день ожидают 1 мая, тогда температура поднимется только до +6 градусов. Тогда же, 1 мая, ожидается наиболее холодная ночь до -2 градусов. Дожди сервис почти не прогнозирует.

Дождь может пойти только 2 мая и 31 мая Источник: World-weather.ru











Кстати, в конце апреля на деревьях в Новосибирске появились первые почки, а на Алтае распустились фиолетовые цветы на кустарниках рододендрона Ледебура, также известного как маральник.

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