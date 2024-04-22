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Весна На Алтае распустились цветы маральника — ими можно будет любоваться два месяца

На Алтае распустились цветы маральника — ими можно будет любоваться два месяца

Снимки сделали в Онгудайском районе

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4 комментария
Кадры сделаны 20 апреля

В конце апреля в Республике Алтай распустились цветы на кустарниках рододендрона Ледебура, также известного как маральник. Посмотрите на снимках, как благодаря им изменился горный пейзаж.

Фотографии сделал сибиряк Степан Чекмышев 20 апреля.

— Место съемки устье реки Симульта, Онгудайский район, республика Алтай, — рассказал автор корреспонденту НГС.

Цветы на кустарнике напоминают лаванду

Рододендроны Ледебура получили свое название в честь Карла Христиана Фридриха фон Ледебура

исследователя, который призжал на Алтай с экспедицией в начале 19 века. Маральник относится к семеству вересковых. Растение также встречается в Приморском крае и в Монголии.

Рододендроны часто растут на горных склонах

Как правило, рододендрон начинает цвести на Алтае в апреле. В 2020 году цветы распустились уже к середине месяца. К концу мая оно уже может закончиться, но обычно длится до июля. Иногда цветение начинается второй раз в августе-сентябре.

Цветы отличаются насыщенным цветом
Те, кто поедет на Алтай весной и в начале лета, еще могут застать цветение

В Новосибирске первые цветы пока не заметили, зато в регионе уже можно собрать урожай грибов, хоть и небольшой. Так, уже 4 апреля в Тогучинском районе биолог обнаружил шишколюб съедобный.

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ПО ТЕМЕ
Республика Алтай Горный Алтай Рододендрон Кустарник
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