На Алтае распустились цветы маральника — ими можно будет любоваться два месяца

В конце апреля в Республике Алтай распустились цветы на кустарниках рододендрона Ледебура, также известного как маральник. Посмотрите на снимках, как благодаря им изменился горный пейзаж.
Фотографии сделал сибиряк Степан Чекмышев 20 апреля.
— Место съемки устье реки Симульта, Онгудайский район, республика Алтай, — рассказал автор корреспонденту НГС.
Рододендроны Ледебура получили свое название в честь Карла Христиана Фридриха фон Ледебура
исследователя, который призжал на Алтай с экспедицией в начале 19 века. Маральник относится к семеству вересковых. Растение также встречается в Приморском крае и в Монголии.
Как правило, рододендрон начинает цвести на Алтае в апреле. В 2020 году цветы распустились уже к середине месяца. К концу мая оно уже может закончиться, но обычно длится до июля. Иногда цветение начинается второй раз в августе-сентябре.
В Новосибирске первые цветы пока не заметили, зато в регионе уже можно собрать урожай грибов, хоть и небольшой. Так, уже 4 апреля в Тогучинском районе биолог обнаружил шишколюб съедобный.