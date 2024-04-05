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Весна По грибы, по ягоды эксклюзив «Еще везде снег лежит, а они уже пошли»: первые съедобные грибы нашли под Новосибирском — они для настоящих гурманов

«Еще везде снег лежит, а они уже пошли»: первые съедобные грибы нашли под Новосибирском — они для настоящих гурманов

Собирать их будет трудно

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2 комментария
Со сбором этого гриба придется повозиться

Новосибирский биолог Ринат Султанов нашел первый съедобный гриб в этом году. Он собрал шишколюб съедобный в лесу в Тогучинском районе 4 апреля.

— Еще везде снег лежит, а грибы уже пошли, — сообщил Ринат Султанов, биолог. — Шишколюб съедобный считается хорошим вкусным грибом. Можно варить, жарить. Среди заядлых грибников пользуется определенным спросом, как один из самых ранних грибов. Правда много его собрать сложно, гриб маленький. Но ради спортивного интереса можно.

Также особенностью гриба является его рост на старых шишках.

Среди заядлых грибников этот гриб пользуется определенным спросом

— Если выкопать гриб с «корнем» то будет видно, что он растет на шишке, которая под землей. Что делает его сбор безопасным, так как спутать его очень сложно с другими грибами, — отметил Ринат Султанов.

А вы ждете начало грибного сезона?

Очень
Не сильно жду, но собрать был бы не прочь
Не люблю сбор грибов
Свой ответ в комментариях

В прошлом году в новосибирском супермаркете выставили на продажу дорогие грибы в банках — опята за 7 тысяч рублей, грузди — за 10 тысяч.

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