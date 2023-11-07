Опята за 7 тысяч рублей, грузди — за 10 тысяч: в новосибирском супермаркете выставили на продажу дорогие грибы в банках

В новосибирском магазине «Добрянка» появились в продаже маринованные опята по 7250 рублей за банку. Опята заметил в магазине корреспондент НГС Стас Соколов. Также он получил еще одно фото с дорогими грибами от читателя: на снимке банка с груздями была по цене почти в 10 тысяч.
Судя по информации на этикетке, маринованные опята могут храниться 365 дней, упакованы они в конце сентября этого года. В составе: грибы опята, вода, соль, уксус, специи. Вес содержимого банки 2,5 килограмма.
В «Ленте», например, маринованные опята «Таёжный сбор» (на упаковке написано, что грибы собраны в лесах в России) стоят 300 рублей за банку весом 500 граммов (то есть 1500 рублей за 2,5 килограмма). В «Ашане» опята белорусского производства под собственной маркой сети для среднеценовой группы «Красная птица» стоит 259 рублей за 530 граммов (или 1221 рублей за 2,5 килограмма).
В сети Metro Cash&Carry, которая специализируется на мелкооптовой торговле, самая большая банка с маринованными грибами сейчас имеет вес 1415 граммов и стоит она 569 рублей.
А вот такое фото Стас Соколов получил от читателя:
Сеть «Добрянка» была основана новосибирскими предпринимателями братьями Евгением и Виталием Насоленко. Бренд-шефом, разработавшим рецептуру блюд русской кухни стал Максим Сырников. Сейчас в сети два супермаркета и точка, стилизованная под галерею рынка в ТЦ МЕГА. Магазинами управляет ООО «Русская поварня» - эта компания указана на этикетках обеих банок.
По данным «Контур.Фокус» выручка компании «Русская поварня» в прошлом году увеличилась на 16% достигнув уровня в 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 872 тысячи рублей. Единственным учредителем предприятия указан Валерий Сёмин, для которого это единственное предприятие, где бы он был совладельцем или руководителем.
О том, где можно найти сейчас свежее мясо, овощи и прочие продукты с рынков, можно узнать из материала обозревателя НГС Стаса Соколова.