Опята за 7 тысяч рублей, грузди — за 10 тысяч: в новосибирском супермаркете выставили на продажу дорогие грибы в банках

В новосибирском магазине «Добрянка» появились в продаже маринованные опята по 7250 рублей за банку. Опята заметил в магазине корреспондент НГС Стас Соколов. Также он получил еще одно фото с дорогими грибами от читателя: на снимке банка с груздями была по цене почти в 10 тысяч.

