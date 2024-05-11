В Республике Коми обрушился подъезд пятиэтажного дома — момент ЧП попал на видео

Бывшее общежитие было признано аварийным Источник: телеграм-канал Mash











В Печоре Республики Коми рухнул подъезд пятиэтажного дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава региона Владимир Уйба. По предварительным данным, никто не пострадал.

— Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о Печорском проспекте, 69 (5-этажное кирпичное строение в статусе бывшего общежития). На месте буду выяснять причины случившегося, — написал Владимир Уйба.

На месте работает МЧС Источник: МЧС по Республике Коми











Как сообщает республиканское МЧС, обрушение произошло днем 11 мая. Эвакуированы 14 человек, в том числе 5 детей.



Для жителей дома в готовности 2 пункта временного размещения: школа-интернат и детский дом. Проводятся работы по разбору завалов.

Момент ЧП жители соседних домов сняли на видео.

Источник: телеграм-канал Mash