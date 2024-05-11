НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

зап.

 750мм 32%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

СРОЧНО

В республике Коми обрушился подъезд дома

Выбираем лучший бизнес вместе
Куда отправить ребенка летом
Перекрыл дорогу скорой
Делают город круче
Покупки в строительный сезон
Модные тренды сезона
Как строят развязку
История узницы Дахау
Как уберечь дачу от пожара
НГС в Telegram
Происшествия На сибирячку, пропавшую с 2-летней дочкой, составили административный протокол

На сибирячку, пропавшую с 2-летней дочкой, составили административный протокол

Женщину и ребенка нашли живыми

2 376
10 комментариев
Протокол рассмотрит компетентный орган

В Новосибирской области составили административный протокол на женщину, которая пропала в начале мая со своей 2-летней дочкой в Бердске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по городу Бердску установлено местонахождение женщины и ее малолетнего ребенка. По предварительной информации, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, — уточнили в ведомстве.

Административный протокол в отношении сибирячки составили по ст. 5.35 КоАП РФ, речь идет о неисполнении родителями или иными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол рассмотрит компетентный орган.

О том, что 35-летняя сибирячка пропала с 2-летней дочерью, стало известно накануне. Знакомая женщины заявила, что в день исчезновения та была у отца, а после собиралась уехать в Бердск. В субботу, 11 мая, поисковой отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что мать с дочкой нашли живыми.

В середине апреля жительницу Новосибирской области обвинили в том, что она на несколько дней оставила сына подруге. Выяснилось, что ее привлекли к ответственности.

ПО ТЕМЕ
Административная ответственность Бердск Полиция Административный протокол МВД Пропал
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Георгий,  49

Алёна ,  43

Валерий,  43

макс,  39

Jura,  45

Николай,  75

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление