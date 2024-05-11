На сибирячку, пропавшую с 2-летней дочкой, составили административный протокол

Протокол рассмотрит компетентный орган Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области составили административный протокол на женщину, которая пропала в начале мая со своей 2-летней дочкой в Бердске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



— Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по городу Бердску установлено местонахождение женщины и ее малолетнего ребенка. По предварительной информации, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, — уточнили в ведомстве.



Административный протокол в отношении сибирячки составили по ст. 5.35 КоАП РФ, речь идет о неисполнении родителями или иными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Протокол рассмотрит компетентный орган.



О том, что 35-летняя сибирячка пропала с 2-летней дочерью, стало известно накануне. Знакомая женщины заявила, что в день исчезновения та была у отца, а после собиралась уехать в Бердск. В субботу, 11 мая, поисковой отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что мать с дочкой нашли живыми.

