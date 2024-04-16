Сибирячку обвинили в том, что она оставила сына подруге: женщина несколько дней ходила с чужим ребенком на работу

Автор сообщения утверждает, что обратилась в полицию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области полиция привлекла к отвественности женщину, которая стала героиней публикации в местном паблике «Типичное Болотное» в соцсети «ВКонтакте». Сибирячку обвинили в том, что она на несколько дней оставила сына подруге.



Пост написала одна из знакомых матери мальчика — Ирина. По ее данным, героиня публикации приехала в Болотное из Барабинска, отработала несколько смен в магазине, а затем оставила ребенка у местной подруги и пропала.

— Привезла ребенка на автомойку (там работала ее подруга, у которой она и жила), бросила ребенка подруге и уехала, — отмечается в постею

Подруга сибирячки рассказала Ирине, что ребенок находился с ней пятеро суток, женщина даже ходила с ним на работу. В итоге подруга попросила Ирину забрать несовершеннолетнего.



— Я в свою очередь позвонила в полицию и сообщила о данной ситуации. Полиция отреагировала быстро, они приехали по указанному мной адресу, через несколько минут явилась и мамочка, — сообщила Ирина



Корреспондент НГС написал Ирине с просьбой сообщить детали ситуации, но женщина оставила сообщение без ответа. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили данные о том, что мать оставила на долгий срок ребенка без своего присутствия. Он находился у женщины, которая не является его законным представителем.



— Мать привлечена к ответственности. Составлен административный протокол, — сообщили в ведомстве.

