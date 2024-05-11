«Телефон не работает, дома не появлялась»: подробности исчезновения матери и ее 2-летней дочки под Новосибирском

Знакомая пропавшей Евгении Саньковой рассказала подробности об исчезновении женщины с 2-летней дочкой Вероникой. Евгения, по ее словам, в день исчезновения была у отца, а после собиралась уехать в Бердск. Сейчас телефон женщины не работает.
Как объяснила НГС Анна (имя изменено), у пропавшей Евгении двое детей, старшая дочку живет отдельно в Новосибирске. По словам знакомой, в понедельник с 6 по 7 мая женщина с младшей дочкой была в Искитиме у своего отца, после ее никто не видел.
— Отцу она сказала, что поехала в Бердск, где проживает сейчас, но её там не было. Скорее всего, осталась в Искитиме, только где, никто не знает. Раньше она не пропадала, если и выпивала, то только дома и в любое время бабушка, её свекровь, могла забрать ребёнка. Была на виду или на связи, а тут телефон не работает, дома не появлялась, — объяснила Анна.
По словам знакомой, сейчас Евгения находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, на работу не выходила. Характер женщины она описывает, как спокойный, агрессивного поведения женщина не замечала. О том, что Евгения пропала, волонтерам сообщила сестра ее мужа.
По информации волонтеров, 36-летняя Евгения и ее 2-летняя дочка Вероника пропали в Бердске. С этого момента женщина не выходила на связь с родными.
Приметы Евгении Саньковой (Воробьевой): рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. В день исчезновения женщина была одета в синюю с красным куртку, синие джинсы и кроссовки.
Приметы Вероники Саньковой: рост 100 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения девочка была одета в фиолетовую куртку, синие джинсы, белую шапку и темно-синие кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
Недавно в Новосибирске пропала 27-летняя Алена Строкань, 6 мая ушла из дома в неизвестном направлении. Спустя время многодетную мать нашли.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.