«Телефон не работает, дома не появлялась»: подробности исчезновения матери и ее 2-летней дочки под Новосибирском

Знакомая пропавшей Евгении Саньковой рассказала подробности об исчезновении женщины с 2-летней дочкой Вероникой. Евгения, по ее словам, в день исчезновения была у отца, а после собиралась уехать в Бердск. Сейчас телефон женщины не работает.

Как объяснила НГС Анна (имя изменено), у пропавшей Евгении двое детей, старшая дочку живет отдельно в Новосибирске. По словам знакомой, в понедельник с 6 по 7 мая женщина с младшей дочкой была в Искитиме у своего отца, после ее никто не видел.

— Отцу она сказала, что поехала в Бердск, где проживает сейчас, но её там не было. Скорее всего, осталась в Искитиме, только где, никто не знает. Раньше она не пропадала, если и выпивала, то только дома и в любое время бабушка, её свекровь, могла забрать ребёнка. Была на виду или на связи, а тут телефон не работает, дома не появлялась, — объяснила Анна.