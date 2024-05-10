На связь с родными не выходят: под Новосибирском пропали мать и 2-летняя дочь

В городе Бердск Новосибирской области пропала 35-летняя Евгения Санькова и её 2-летняя дочь Вероника Санькова.
Как сообщила НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Юлия Стецюк, информация об исчезновении несовершеннолетней поступила в отряд 6 мая.
— С 6 мая 2024 года местонахождение Евгении Юрьевны и Вероники неизвестно, на связь с родными Евгения Юрьевна не выходит. Группой распространения информации регионального подразделения ДПСО «ЛизаАлерт» запущено массовое размещение ориентировки в сети, — рассказала Стецюк.
Приметы пропавшей Евгении Саньковой: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. В день исчезновения женщина была одета в синюю с красным куртку, синие джинсы и кроссовки.
Приметы двухлетней Вероники Саньковой: рост 100 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения девочка была одета в фиолетовую куртку, синие джинсы, белую шапку и темно-синие кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
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