Не холм, а хранилище ядерных боеприпасов. Едем на прогулку в бункер на Урале

Думаете, это просто холм? А если немного присмотреться? Источник: Павел Красоткин / 72.RU











По Уралу и Сибири разбросано множество бывших военных объектов, о которых знали только служившие там люди. Некоторые из них заброшены. Один из таких находится в Свердловской области. Там хранили ядерные боеприпасы, а периметр ограждали крутые заборы с колючей проволокой. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как попасть в некогда секретный объект.



Куда направляться?

Ориентир — поселок Исток, бывший «УралНИИСхоз». Он находится на западе Екатеринбурга. Добраться лучше на автомобиле, этот вариант легче всего. Конечно, ходит до него и общественный транспорт — пригородные и городские автобусы. Дальше идем в лес, расположенный в западной части небольшого поселка. Именно там находятся бункеры.



Найти их непросто, ведь их специально маскировали и они выглядят как обычные холмы, которых здесь достаточно много. В ориентации помогают следы от вездеходов летом и осенью и от снегоходов зимой. Место достаточно популярное у жителей Свердловской области.



Подсказкой будут и бетонные столбы, стоящие в ряд. Это остатки высокого забора. Раньше здесь была колючая проволока, иногда даже в четыре ряда. Сейчас ее уже почти не осталось — предприимчивые люди вывезли и сдали на металлолом. Пока идешь к базе, видишь специальное укрытие для автоматчиков, и в нем, кстати, можно сделать неплохие фотографии, особенно сверху.

Столбы найдены? Вы на правильном пути. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Охраняли базу очень хорошо. В этом здании были часовые с автоматом. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Но здесь можно сделать необычные фото с необычного ракурса. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Внутри бункера

Итак, нужный холм найден. Кажется, что строение внутри небольшое. В конце тоннеля виден свет. На самом деле, это не так. И справа, и слева расположены разные помещения, в которых несложно заблудиться, если не запоминать, откуда пришли. Удобнее ориентироваться на центр зала. И в нем есть на что посмотреть — там расположен поворотный круг, с помощью которого тяжеленные припасы доставляли до хранилищ.

Вход в бункер закрыт огромными дверями из бетона и металла. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Дверь просто так не поднять. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Фонарик брать с собой обязательно. Банально, но света под землей нет. Смотреть под ноги обязательно, потому что часть досок прогнила. В некоторых помещениях сохранилась советская плитка, которую клали на пол в банях и бассейнах.

Используя свет от фонарика, можно получить интересные фото. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











В некоторых местах сохранились надписи, которые должны были бодрить, мотивировать или что-то напоминать советским воинам. Есть специальные знаки — например, где висели огнетушители. В остальных местах краска уже практически отвалилась.

Целая памятка на стене. Солдаты должны были знать ее наизусть, но напоминание не будет лишним. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Непонятно, что было на этом месте, но табличка на стене есть. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Краска на стенах почти отвалилась. В бункере холодно и невероятно сыро. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Когда-то здесь были провода. Но их все оборвали. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Побродили по помещениям? Можно выйти на улицу и снова оценить масштаб сооружения — как его отлично замаскировали. Но осторожно — на холмах до сих пор остались колодцы и вентиляционные шахты, в которые легко провалиться. Еще в округе есть небольшие укрепления и холмы, за которыми могли укрываться военные в случае потенциального нападения.

Опасно! Открытые люки. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Это отверстие, возможно, ведет в бункер. Его залило водой. Источник: Павел Красоткин / 72.RU











Несмотря на близость к деревне, интернет тут нестабилен. Поэтому координаты для GPS лучше забить сразу N 56º 48.055´; E 60º 55.639´. На посещение бункера и окрестностей уходит чуть больше часа, если рассматривать все детали.

Бункер находится недалеко от Истока Источник: Павел Красоткин