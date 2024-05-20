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Развлечения Не холм, а хранилище ядерных боеприпасов. Едем на прогулку в бункер на Урале

Не холм, а хранилище ядерных боеприпасов. Едем на прогулку в бункер на Урале

Побывали в секретном месте. Правда, такой база была десятки лет назад

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Думаете, это просто холм? А если немного присмотреться?

По Уралу и Сибири разбросано множество бывших военных объектов, о которых знали только служившие там люди. Некоторые из них заброшены. Один из таких находится в Свердловской области. Там хранили ядерные боеприпасы, а периметр ограждали крутые заборы с колючей проволокой. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как попасть в некогда секретный объект.

Куда направляться?

Ориентир — поселок Исток, бывший «УралНИИСхоз». Он находится на западе Екатеринбурга. Добраться лучше на автомобиле, этот вариант легче всего. Конечно, ходит до него и общественный транспорт — пригородные и городские автобусы. Дальше идем в лес, расположенный в западной части небольшого поселка. Именно там находятся бункеры.

Найти их непросто, ведь их специально маскировали и они выглядят как обычные холмы, которых здесь достаточно много. В ориентации помогают следы от вездеходов летом и осенью и от снегоходов зимой. Место достаточно популярное у жителей Свердловской области.

Подсказкой будут и бетонные столбы, стоящие в ряд. Это остатки высокого забора. Раньше здесь была колючая проволока, иногда даже в четыре ряда. Сейчас ее уже почти не осталось — предприимчивые люди вывезли и сдали на металлолом. Пока идешь к базе, видишь специальное укрытие для автоматчиков, и в нем, кстати, можно сделать неплохие фотографии, особенно сверху.

Столбы найдены? Вы на правильном пути.
Охраняли базу очень хорошо. В этом здании были часовые с автоматом.
Но здесь можно сделать необычные фото с необычного ракурса.

Внутри бункера

Итак, нужный холм найден. Кажется, что строение внутри небольшое. В конце тоннеля виден свет. На самом деле, это не так. И справа, и слева расположены разные помещения, в которых несложно заблудиться, если не запоминать, откуда пришли. Удобнее ориентироваться на центр зала. И в нем есть на что посмотреть — там расположен поворотный круг, с помощью которого тяжеленные припасы доставляли до хранилищ.

Вход в бункер закрыт огромными дверями из бетона и металла.
Дверь просто так не поднять.

Фонарик брать с собой обязательно. Банально, но света под землей нет. Смотреть под ноги обязательно, потому что часть досок прогнила. В некоторых помещениях сохранилась советская плитка, которую клали на пол в банях и бассейнах.

Используя свет от фонарика, можно получить интересные фото.

В некоторых местах сохранились надписи, которые должны были бодрить, мотивировать или что-то напоминать советским воинам. Есть специальные знаки — например, где висели огнетушители. В остальных местах краска уже практически отвалилась.

Целая памятка на стене. Солдаты должны были знать ее наизусть, но напоминание не будет лишним.
Непонятно, что было на этом месте, но табличка на стене есть.
Краска на стенах почти отвалилась. В бункере холодно и невероятно сыро.
Когда-то здесь были провода. Но их все оборвали.

Побродили по помещениям? Можно выйти на улицу и снова оценить масштаб сооружения — как его отлично замаскировали. Но осторожно — на холмах до сих пор остались колодцы и вентиляционные шахты, в которые легко провалиться. Еще в округе есть небольшие укрепления и холмы, за которыми могли укрываться военные в случае потенциального нападения.

Опасно! Открытые люки.
Это отверстие, возможно, ведет в бункер. Его залило водой.

Несмотря на близость к деревне, интернет тут нестабилен. Поэтому координаты для GPS лучше забить сразу N 56º 48.055´; E 60º 55.639´. На посещение бункера и окрестностей уходит чуть больше часа, если рассматривать все детали.

Бункер находится недалеко от Истока

А в другом материале рассказываем о, пожалуй, самом секретном объекте, когда-либо существовавшем в Тюменской области.

ПО ТЕМЕ
Бункер Заброшка Екатеринбург Военные
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