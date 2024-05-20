Не холм, а хранилище ядерных боеприпасов. Едем на прогулку в бункер на Урале

По Уралу и Сибири разбросано множество бывших военных объектов, о которых знали только служившие там люди. Некоторые из них заброшены. Один из таких находится в Свердловской области. Там хранили ядерные боеприпасы, а периметр ограждали крутые заборы с колючей проволокой. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как попасть в некогда секретный объект.
Куда направляться?
Ориентир — поселок Исток, бывший «УралНИИСхоз». Он находится на западе Екатеринбурга. Добраться лучше на автомобиле, этот вариант легче всего. Конечно, ходит до него и общественный транспорт — пригородные и городские автобусы. Дальше идем в лес, расположенный в западной части небольшого поселка. Именно там находятся бункеры.
Найти их непросто, ведь их специально маскировали и они выглядят как обычные холмы, которых здесь достаточно много. В ориентации помогают следы от вездеходов летом и осенью и от снегоходов зимой. Место достаточно популярное у жителей Свердловской области.
Подсказкой будут и бетонные столбы, стоящие в ряд. Это остатки высокого забора. Раньше здесь была колючая проволока, иногда даже в четыре ряда. Сейчас ее уже почти не осталось — предприимчивые люди вывезли и сдали на металлолом. Пока идешь к базе, видишь специальное укрытие для автоматчиков, и в нем, кстати, можно сделать неплохие фотографии, особенно сверху.
Внутри бункера
Итак, нужный холм найден. Кажется, что строение внутри небольшое. В конце тоннеля виден свет. На самом деле, это не так. И справа, и слева расположены разные помещения, в которых несложно заблудиться, если не запоминать, откуда пришли. Удобнее ориентироваться на центр зала. И в нем есть на что посмотреть — там расположен поворотный круг, с помощью которого тяжеленные припасы доставляли до хранилищ.
Фонарик брать с собой обязательно. Банально, но света под землей нет. Смотреть под ноги обязательно, потому что часть досок прогнила. В некоторых помещениях сохранилась советская плитка, которую клали на пол в банях и бассейнах.
В некоторых местах сохранились надписи, которые должны были бодрить, мотивировать или что-то напоминать советским воинам. Есть специальные знаки — например, где висели огнетушители. В остальных местах краска уже практически отвалилась.
Побродили по помещениям? Можно выйти на улицу и снова оценить масштаб сооружения — как его отлично замаскировали. Но осторожно — на холмах до сих пор остались колодцы и вентиляционные шахты, в которые легко провалиться. Еще в округе есть небольшие укрепления и холмы, за которыми могли укрываться военные в случае потенциального нападения.
Несмотря на близость к деревне, интернет тут нестабилен. Поэтому координаты для GPS лучше забить сразу N 56º 48.055´; E 60º 55.639´. На посещение бункера и окрестностей уходит чуть больше часа, если рассматривать все детали.
А в другом материале рассказываем о, пожалуй, самом секретном объекте, когда-либо существовавшем в Тюменской области.