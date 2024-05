Программисты против токарей. Какие кадры активно ищут компании и кому готовы платить по 400 тысяч

Топ самых востребованных кадров в НСО

— На сферу ИТ приходится 6% от всех активных предложений о работе в Новосибирской области, и это 9-е место среди 27. Между рабочими и айтишниками еще семь направлений. В целом, это нормальная ситуация, характерная для рынка труда — рабочих нужно много, они заняты и на производстве, и на стройке, и в ритейле, а сфера IT — более узкая, здесь нет столь массового спроса на людей, — объясняет Лилия Эсауленко.

В качестве подтверждения она приводит и другую статистику. В 2024 году (с января по апрель) число вакансий для рабочих в регионе выросло на 47% относительно первых четырех месяцев прошлого года. Сфера IT такими большими темпами роста вакансий похвастаться не может — за этот же период количество предложений увеличилось на 21%, в то время как среднероссийский показатель — плюс 18%.

До 490 тысяч рублей: где платят больше

В сфере IT потолок зарплат, если судить по hh.ru, это примерно 400 тысяч рублей, но кое-где работодатели указывают «от» определенной суммы, давая надежду на еще более высокий заработок. Например, одну из самых высоких зарплат в IT (без учета вакансий, где она не указана) — до 400 тысяч рублей — обещает Senior C# Developer новосибирская компания «Кадвайс-Н», которая специализируется на проектировании в области промышленного и гражданского строительства.