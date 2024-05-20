Программисты против токарей. Какие кадры активно ищут компании и кому готовы платить по 400 тысяч

Рабочий персонал — вот в ком особенно остро нуждаются работодатели сегодня. Айтишникам готовы платить больше, чем рабочим, но они не попадают в топ-5 самых востребованных кадров Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Кадровый рынок продолжает лихорадить. Сотрудников остро не хватает практически по всем отраслям, и в этом, отмечают эксперты, виновата демографическая яма. А еще есть спецоперация, требующая наращивания объемов производства, и прошедшая мобилизация, которая толкнула ряд специалистов на отъезд из России. НГС решил выяснить, кого сейчас активнее ищут — айтишников, о чьих зарплатах мечтают многие, или рабочих, которых так активно заманивают на заводы. Кто теперь новая элита в кадрах, какова конкуренция за места в этих сферах и как айтишники могут помочь вернуть рабочих на заводы, рассказывает Ксения Лысенко.



Топ самых востребованных кадров в НСО

Рабочие находятся в большем приоритете на рынке труда Новосибирской области, рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. Если представить структуру спроса на специалистов в виде списка сфер занятости, то на первом месте будет именно рабочий персонал. Для него открыт 21% вакансий среди всех имеющихся в регионе. Затем в топе востребованных кадров идут специалисты по продажам (20%), на третьем месте — сотрудники сферы производства (16%), на четвертом — строители и специалисты по недвижимости (15%). Первую пятерку сфер с самым массовым спросом на персонал закрывают отрасли транспорта, логистики и перевозок (13%).



— На сферу ИТ приходится 6% от всех активных предложений о работе в Новосибирской области, и это 9-е место среди 27. Между рабочими и айтишниками еще семь направлений. В целом, это нормальная ситуация, характерная для рынка труда — рабочих нужно много, они заняты и на производстве, и на стройке, и в ритейле, а сфера IT — более узкая, здесь нет столь массового спроса на людей, — объясняет Лилия Эсауленко.



В качестве подтверждения она приводит и другую статистику. В 2024 году (с января по апрель) число вакансий для рабочих в регионе выросло на 47% относительно первых четырех месяцев прошлого года. Сфера IT такими большими темпами роста вакансий похвастаться не может — за этот же период количество предложений увеличилось на 21%, в то время как среднероссийский показатель — плюс 18%.

Айтийшников в Нвоосибирской области ищут реже рабочих, зато сами соискатели более активны в поисках Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











— Это говорит о том, что IT-направление в Новосибирской области чувствует себя хорошо, здесь есть развитие. Мы фиксируем рост спроса на местных специалистов со стороны столичных работодателей. По данным hh.ru, в первом квартале 2024 было отправлено 17,9 тысячи приглашений местным IT-специалистам от компаний из столиц (из них — 80% из Москвы, 20% — из Санкт-Петербурга), — добавляет она.



Если сравнивать с ситуацией на конец 2023 года, то приглашений от столичных работодателей стало на 20% больше, а если с началом прошлого года — то на 65% больше.



Лилия Эсауленко прогнозирует, что такой интерес к новосибирским айтишникам будет усиливать конкуренцию за людей, в первую очередь, за опытных специалистов. Но это поможет и начинающим айтишникам, для которых будут расширяться карьерные возможности.



Дефицит рабочих рук тоже толкает работодателей из сферы производства расширять границы поиска.



— Если раньше вахта была почти всегда в северных регионах Сибири, то сейчас работодатели ищут вахтовиков для работы в центральных регионах России, на юге и в других регионах. Востребованы не только высококвалифицированные специалисты, но и рабочие без квалификации — разнорабочие, работники складов, комплектовщики, сортировщики, — отмечает она.



До 490 тысяч рублей: где платят больше

На сайте hh.ru вакансии с самыми большими зарплатами, если говорить о рабочем персонале, предполагают вахту. До 490 тысяч рублей готова платить машинисту буровой установки компания «Эльга», занимающаяся разработкой угольных месторождений в Якутии, Хабаровском и Приморском краях. Срок вахты— 45 дней. Чуть меньше — до 426 тысяч рублей — заплатят оператору смесительно-зарядной машины на строительстве Тихоокеанской железной дороги (тот же работодатель)



Если отбросить варианты с вахтой, то зарплаты существенно ниже: до 210 тысяч рублей обещают, например, водителю автокрана, работодатель — новосибирская строительная компания «СпецТехСервис». Зарплаты руководителей среднего и высшего звена в производстве повыше, но все равно не могут конкурировать с теми, которые получают вахтовики на севере или Дальнем Востоке — 300–350 тысяч рублей.

Действительно много можно зарабатывать вахтовикам. Правда, условия работы — крайне тяжелые. Например, в Якутии на угольном разрезе Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Ранее новосибирские заводчане рассказывали, что в 2022 году у них случился резкий скачок зарплат — теперь они получают около 120 тысяч рублей (например, сборщик-клепальщик на заводе им.Чкалова). Правда, приходится брать дополнительные 3-часовые смены — людей катастрофически не хватает.



В сфере IT потолок зарплат, если судить по hh.ru, это примерно 400 тысяч рублей, но кое-где работодатели указывают «от» определенной суммы, давая надежду на еще более высокий заработок. Например, одну из самых высоких зарплат в IT (без учета вакансий, где она не указана) — до 400 тысяч рублей — обещает Senior C# Developer новосибирская компания «Кадвайс-Н», которая специализируется на проектировании в области промышленного и гражданского строительства.



С медианными зарплатами ситуация выглядит не так впечатляюще. Для рабочих в Новосибирской области она равна 75,6 тысячам рублей (+39% к прошлогоднему апрелю). Ожидаемая зарплата — 70 тысяч рублей. За год желаемые зарплаты рабочих выросли на 40%.



В IT медиана зарплат, которые предлагают работодатели, несколько выше — 79,2 тысячи рублей. Рост составил 39%, ожидаемые зарплаты составляют 79,6 тысяч рублей (+33% рост от года к году).



— И рабочие, и IT-специалисты по предлагаемым и ожидаемым зарплатам находятся «выше рынка». Медиана предлагаемых зарплат в НСО составила по итогам апреля — 62 тысяч рублей, ожидаемая — 60 тысяч рублей, — говорит Лилия Эсауленко.



Конкуренция и способы заманить на завод

Наибольшую активность среди соискателей проявляют айтишники — с начала года число открытых резюме выросло на 5% в Новосибирской области (если сравнивать с началом 2023-го). А вот рабочих активными не назовешь: количество резюме упало на 4%, хотя в целом по России рост составил 2%.



— Снижение активности соискателей в сфере рабочего персонала объясняется демографическими факторами: на рынок труда выходит малочисленное поколение, которое не восполняет потери рынка труда — людей в пенсионном возрасте, большого поколения 60+. С другой стороны, работодатели стали активнее работать на удержание дефицитных кадров, в том числе за счет роста зарплатных предложений, развития не монетарной мотивации.

Например, мы видим, что на предприятиях возрождают традицию обеспечивать работников санаторно-курортным лечением Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь

— Если работодатель предпринимает усилия по удержанию персонала, эти специалисты реже выходят на рынок труда в поиске новой работы, они реже меняют работу, — рассуждает Лилия Эсауленко.



Еще один фактор, который влияет на отток кадров из рабочих специальностей — низкий престиж рабочих профессий в обществе. Тут без сюрпризов: в списке предпочтений у молодых людей, согласно недавно проведенному опросу hh.ru, IT — в топе.



Конкуренция среди рабочих гораздо ниже, чем среди айтишников. На одну вакансию приходится лишь 2,4 резюме. Самая критическая ситуация среди токарей (1,1 резюме на вакансию), автомехаников и сантехников (по 1,3), электромонтажников и прорабов (по 1,5).



Дефицита кадров в IT-сфере нет вовсе. На одну вакансию приходится, в среднем, 5,8 резюме потенциальных кандидатов, что, по словам руководителя пресс-службы HeadHunter Сибирь, является нормой для рынка труда (4–7,9 резюме на вакансию). Даже есть тренд на постепенное снижение индекса конкуренции: в апреле 2023 года индекс был на уровне 6 резюме на вакансию. Для начинающих айтишников всё еще хуже: на одну вакансию приходится 9,5 резюме от кандидатов, а для специалистов уровня senior (опытных) — 1 резюме.



— Для специалистов junior (начинающих) рынок труда — это чистый «рынок работодателя». С другой стороны, айтишники с высокой квалификацией по-прежнему на вес золота. При прочих равных, рынок труда заинтересован сейчас в квалифицированных кадрах любых специальностей, и при стабильно растущем спросе любой специалист найдет себе работу. Но для карьеры в IT очень важны будут навыки, знания и мотивация, здесь у работодателей больше выбор кандидатов, и они будут брать лучших. В сфере рабочего персонала карьеру строить проще, поскольку у работодателя выбор кандидатов значительно меньше, соответственно, ценен каждый, — констатирует она.



Что делать с дефицитом кадров

Исследования hh.ru подтверждает основатель рекрутингового агентства BGStaff Антон Дурнецов. В IT-отрасли к 2024 году, по его словам, всё осталось без изменений — работодатели нуждаются в кадрах, но высококвалифицированных. Потребность в айтишниках не смогли закрыть специалисты, недавно отучившиеся в популярных онлайн-школах, реклама которых гремит буквально отовсюду:



— В IT ринулось много людей. Они попытались, посмотрели, что их особо никто там не берет. Но, тем не менее, кто-то там так или иначе ассимилировался и идет по своему карьерному пути. Но потребности в сильных специалистах, как были, так и остались. А сильные специалисты — это опыт от трех лет хотя бы. Грубо говоря, сейчас отучили тысячу человек, и эта тысяча человек зайдет в IT-сферу и закроет какие-то потребности, но через год будут потребности еще в полутора тысячах человек, через год — в двух тысячах и так далее. Поэтому в IT как было, так и плывем: нет резкого скачка, как с точки зрения потребностей, так и с точки зрения предложений.

Адовый дефицит — так характеризует ситуацию с рабочими на рынке труда Антон Дурнецов Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Недавно его агентство, специализирующееся на рекрутинге IT-специалистов, запустило проект, помогающий в поиске рабочих, а потому он может сравнивать две этих сферы. Нехватку рабочих рук он называет «адовым дефицитом», и на нее повлияла, как спецоперация и «страхи мобилизации», так и недавняя ситуация с оттоком мигрантов.



— В каком-то будущем СВО закончится, но мы все прекрасно понимаем, что перед страной будут стоять по-прежнему достаточно большие вызовы с точки зрения безопасности, и те ребята, которые служили, скорее всего, и продолжат службу, а те, кто хотели вернуться — уже вернулись. В рамках миграции, я думаю, что ситуация не поменяется, — предполагает он.



Что касается айтишников, то здесь тоже есть свои проблемы, и они связаны с зарплатами. Антон Дурнецов объясняет, что специалисты привыкли к постоянному росту зарплат, но затем наступает какой-то момент, когда компания понимает: повышать зарплаты больше не получится, так как страдает маржинальность бизнеса. В связи с этим новый тренд — ряд компаний пытается «откатить» зарплаты назад.



— Есть все-таки определенные сферы бизнеса у нас в стране типа финтеха, где работодатели могут позволить платить космические зарплаты. Плюс есть зарубежный рынок IT с зарплатами 6–7 тысяч долларов. Но мы понимаем, что взять человека за 600 тысяч рублей здесь, в России, не все могут. Даже если вы аккредитованная компания, и налогов платите меньше, то тем не менее сумма получается очень большая. И это должен быть какой-то очень высокомаржинальный бизнес. А с точки зрения рабочих, тут действительно все очень плохо. Если это какая-то коммерческая структура, то там чуть попроще, но не в государственной, какой-нибудь ресурсоснабжающей компании. Допустим, государство такой компании говорит: «Ребята, вы не можете брать больше денег и поднимать тарифы выше, чем на столько-то процентов», и все, они в рамках этого и живут. Поэтому просто даже поднять всем зарплату на 5 тысяч рублей при средней зарплате 40 тысяч рублей — это космические бюджеты, — объясняет он.

Государственные ресурсоснабжающие компании, по мнению Антона Дурнецова, испытывают сложность с увеличением зарплат даже на минимальные суммы, а оттого теряют сотрудников Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Спасти ситуацию в двух сферах с учетом всех нынешних обстоятельств, по мнению Антона Дурнецова, сможет автоматизация. И в этом случае всё в руках айтишников. Автоматизация, как говорит он, поможет повысить КПД человека, и тогда потребность в том, чтобы нанимать людей в таких количествах отпадет.



Он также делает ставку на учащихся СУЗов — в этой связи, некоторые учреждения сократили срок учебы с трех до двух лет, чтобы выпускники раньше могли выходить на рынок труда.



— С другой стороны, есть еще различные варианты искусственного интеллекта, который может заменить определенные группы людей. Например, сейчас активно тестируют водителей, которые смогут на автопилоте управлять грузовиками, такси. А если мы говорим о такси, то это еще предполагает различные службы доставки. Как раз сейчас одна из таких проблем — это сервисы доставки, которые отжимают очень большой кусок людей от реального сектора. Ты можешь пойти зарабатывать 60−90 тысяч рублей на доставке, при этом ты пришел, побегал день-два, заработал денег себе на поесть. И все, сидишь, отдыхаешь. Идти за 30−50 тысяч рублей работать в госкомпании ты уже не хочешь. Если решится вопрос с доставками и курьерами, то это может освободить большое количество людей. Там прям миллионы задействованы во всем этом, — добавляет эксперт.



За последний год нехватка рабочих на заводах в России приблизилась к отметке в 50%. Вот что говорят о зарплатах и предложениях работодателей новосибирские рабочие.