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Криминал Новосибирца приговорили к 25 годам за подготовку терактов по заданию украинского батальона «Азов»*

Новосибирца приговорили к 25 годам за подготовку терактов по заданию украинского батальона «Азов»*

Два года назад Илья Бабурин поджёг детскую музыкальную школу

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Бабурин выслушал приговор, будучи в прекрасном расположении духа

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор новосибирцу Илье Бабурину, которого признал виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), совершении теракта (ч.1 ст.205 УК РФ), организации незаконного вооруженного формирования (ч.2 ст.208 УК РФ) и т.д. По версии следствия, 24-летний сибиряк действовал в интересах украинского батальона «Азов»*.

— Суд назначил Бабурину Илье Николаевичу наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые 5 лет назначенного срока осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 20 лет — в колонии строгого режима, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, представитель «Азова»* завербовал новосибирца во время его пребывания на Украине несколько лет назад. Бабурин якобы согласился периодически поджигать «объекты социальной и военной инфраструктуры», снимать результаты своих диверсий на телефон и выкладывать ролики в Интернет, чтобы держать местное население в страхе. Силовики отмечают, что на Украине сибиряка научили делать «коктейль Молотова».

В июле 2022 года Бабурин совершил первый теракт: поджёг помещение «Детской музыкальной школы №3», снял пожар на телефон. В сентябре он решил привлечь ещё одного человека, поручил ему поджечь один из военных комиссариатов в Новосибирске. Исполнитель согласился, но передал информацию о запланированном теракте в ФСБ. Вместе с силовиками мужчина инсценировал поджог в нежилом здании с табличкой военкомата, записал ролик. На следующий день Бабурина задержали.

Кроме длительного тюремного срока Илье Бабурину также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

*Азов (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На прошлой неделе суд приговорил новосибирца к 12 годам лишения свободы за подготовку диверсии на железной дороге.

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Диверсия Приговор Украина Новосибирск Теракт
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