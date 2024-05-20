«Тебя слили, на деф три часа». Кто публикует компромат на новосибирских школьников и вымогает деньги за его удаление

Вымогатели скрываются за никнеймами и анонимными телеграм-каналами, используя в том числе украденные личные данные жертв Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











Новосибирские школьники решают конфликты не в драке за гаражами, а «сливами»: собирают слухи про своих обидчиков и публикуют их в соцсетях. В этом им помогают «доксеры» — эти люди разными способами добывают и публикуют компромат на подростков, включая фото, адреса проживания и номера телефонов родителей. Корреспондент НГС пообщался с жертвами «сливов», узнал, сколько стоит «деф» и что грозит вымогателям.



«Привет, тебя слили»

Такое сообщение в телеграме получила 16-летняя новосибирская школьница Аня (все имена героев публикации изменены) весной этого года. На неё опубликовали компромат в телеграм-канале «Подземный НСК». В посте подростка обвиняют в употреблении наркотиков, вандализме, а также угрожают физическим насилием. В публикации указали личные данные школьницы: номер телефона, ссылки на соцсети, а также школу и класс, в котором она учится (скриншот есть в распоряжении редакции).

В разговоре с корреспондентом НГС Аня рассказала, что о посте в телеграм-канале она знала заранее: её предупредил сам автор.

— Скриншотов переписки не осталось, там таймер на удаление через день. Просили 2000 рублей за удаление. По большей части написали в посте неправду, поэтому всё равно, что там говорят, — объяснила девушка и добавила, что платить отказалась.

Оплату, говорит собеседница НГС, просят за «деф» (от англ. defence — «защита»): жертвам «слива» предлагают в течение некоторого времени решить вопрос за деньги. По словам подростков, стоимость начинается от 1500–2000 рублей. Чаще всего причиной «заказа» становится конфликт со сверстниками — противники предоставляют информацию авторам постов, рассказал НГС Андрей, также ставший жертвой «слива».

— Допустим, какой-то ребёнок обидел другого, произошла конфликтная ситуация. После этого делается пост и пишут в личные сообщения: «Дефаться будешь?». Цена примерно 1500–2000 рублей. Иногда могут торговаться и скинуть до 1000 рублей. Но даже если ты заплатил, то всё равно снова могут выложить и ты снова должен будешь, — говорит Андрей.

Так выглядит типичный «слив» в телеграм-канале Источник: Эмиль Фукс / t.me











Но «сливами» дело не ограничивается — подписчики каналов утверждают, что за деньги можно получить доступ к дополнительному контенту.



— У админов можно купить «приватку» за 400 рублей. Там всякие сливы малолеток, детские сливы фотографий такого себе характера, — рассказал Андрей.

Одной из последних жертв «слива» Жене не предоставили возможность откупиться — это оказался тот случай, когда причиной публикации компромата стал не конфликт со знакомыми, а личная обида авторов телеграм-канала.

— Я с ними одно время общалась и в один момент обидела их сильно. Лично мне не дали возможности дефнуться — они писали что-то вроде «Тебя слили, три часа тебе на деф», но через десять минут меня уже слили, — вспоминает девушка в разговоре с НГС.

Кому это нужно?

Сеть, в которой публикуют данные подростков, насчитывает как минимум три телеграм-канала: «Подземный НСК», «Подземный НСК 2.0» и «Подземный НСК 3.0». Администраторами основного канала указаны пользователи с никами Loki/Rex и Anubis, отсылающими к скандинавской и египетской мифологии.

В описании профиля у Anubis прямо сказано, что за покупкой удаления поста следует обраться к нему в личные сообщения. В разговоре с корреспондентом НГС администратор отказался объяснять, сколько стоит удаление публикации. Позже эта услуга пропала из описания его профиля.

После обращения журналиста, один из администраторов канала удалил это описание из профиля Источник: Эмиль Фукс / t.me











Loki/Rex объяснил корреспонденту НГС, что удаление постов происходит бесплатно. По словам администратора, публикациями занимаются сами подписчики канала.



— Это маленькая группа по хайп-личностям среди подростков. Всё поступает от подписчиков, сами отправляют. Вы же не раз видели разборы тусовок — вот, мы постим про тусовки, про молодёжь и известных среди подростков людей. Наша задача — нести пропаганду, что лучше не ходить на тусовки. Понимаете же? — рассказал собеседник.

Свои личности администраторы усиленно скрывают — никто из опрошенных НГС подписчиков каналов их не знает. Также администратор отрицает связь канала с распространением интимных фото жертв «сливов». При этом в обсуждении одного из постов он прямо сообщал о наличии таковых.

Администраторы канала, похоже, рады удовлетворить спрос подписчиков — в том числе с использованием интимных фото Источник: предоставлен читателем НГС











Где ищут информацию?

Авторы «сливов» называют себя «доксерами». Слово происходит от dox — искажённого docs (от англ. «документы»). Доксеры занимаются поиском конфиденциальной информации о личности человека. Источником сведений чаще всего становятся социальные сети, телеграм-боты, поисковые системы, а иногда чёрный рынок данных. Программист и автор книги «Искусство цифровой самозащиты» Дмитрий Артимович уточнил, что чаще всего личные данные (паспорт, прописка и другое) продают представители государственных органов.

— Зачем им напрягаться и решать ваши проблемы, когда можно подзаработать по-быстрому. Это моё личное мнение, я крайне низко оцениваю работу всех наших органов, — заявил собеседник НГС.

Впрочем, основным источником информации доксеров, пишущих про новосибирских школьников, остаются слухи, считают сами жертвы «сливов». И чаще всего они не имеют отношения к действительности.

Ещё один способ получения информации о людях — социальная инженерия. Нередко доксер пишет жертвам в социальных сетях, представляясь другим человеком. Яркий пример — сервис CheckYou. На сайте публиковали переписки и интимные фото девушек, которым писали от лица «успешного человека».

— Девушки стали жертвами проекта Check You — «доски позора», которая несет благородную миссию — очистить мир от продажной любви, — сказано на сайте, который работает до сих пор.

В начале мая представителя сайта задержали за незаконное изготовление порнографии, сообщал телеграм-канал Baza.

Почему это опасно?

Сам по себе «слив» мало что значит, важны его последствия — в обсуждении поста и личных сообщениях жертв. Подписчики канала оскорбляют подростков, а угрозы физического насилия иногда есть и в самих публикациях.

На жертв сливов подобные сообщения обрушиваются десятками Источник: предоставлен читательницей НГС











По мнению психотерапевта Татьяны Ефановой, важно учитывать, что жертвами нападок становятся дети — их реакция на происходящее может быть непредсказуемой.



— Сейчас воспитанием детей у нас занимаются соцсети, хотя всё больше родителей начинают ходить к психотерапевтам, прорабатывать какие-то дефекты воспитания. Но в силу занятости родители не всегда успевают уследить за детьми. Всегда находятся люди, которые этим пользуются. Родители думают, что по умолчанию их ребёнок не согласится на подобные вещи — они даже представления не имеют, что он может подписаться на такое.

Такая форма давления на подростков может привести к распространению её на остальных, считает эксперт. По её мнению, решить проблему без участия родителей сложно. При этом она может привести к насилию со стороны детей и к толерантности к насилию.

— Требование денег — следствие того, что дети не имеют возможности обсудить проблему с родителями, что нет доверительных отношений между родителями и их детьми. Некоторые не могут их установить в силу занятости, а некоторые — из-за того, что им кажется, что так и должно быть, — заметила психотерапевт.

За что можно наказать админов и можно ли

Новосибирский юрист Евгений Николаев объяснил НГС, что действия администраторов канала можно расценить как вымогательство.

— Под вымогательством понимается требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение других действий имущественного характера под угрозой. Угроза может быть любой — в том числе и передать сведения, порочащие вас, в правоохранительные органы, — говорит эксперт.

По словам юриста, шансов добиться наказания больше, если зафиксировать факт вымогательства — например, сохранить скриншот переписки. Можно задать наводящие вопросы, чтобы преступник предоставил дополнительные сведения о своих намерениях.

— Уточнить, как именно вымогатель хочет получить денежные средства. Спросить, можно ли обойтись без переводов в криптовалюте. Может быть, устроит обычный банковский перевод или передача денег при личной встрече, — говорит юрист.

При этом Евгений Николаев не советует заниматься самодеятельностью: не пытаться найти вымогателя самостоятельно, с помощью друзей, знакомых или частных детективов, не взламывать почтовый ящик вымогателя или его страницу в соцсетях. И не назначать личных встреч без согласования с полицией. Давать показания против себя необязательно, напомнил юрист — можно ссылаться на статью 51 Конституции РФ.

Некоторые собеседники НГС из числа жертв «сливов» утверждают, что несколько школьников обратились в полицию после публикации их личных данных. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области на запрос НГС ответили, что заявлений в отношении администраторов каналов не поступало.

Украденные личные данные, кроме вымогателей, активно используют мошенники. Одна из новых схем — с использованием данных ОМС.