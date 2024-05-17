Уже и по полису ОМС. Мошенники нашли новый способ развода доверчивых россиян. Как работает эта схема

Чего нам только не предлагают по телефону, главное — вовремя остановить разговор Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











Специалисты предупреждают о новых случаях телефонного мошенничества, связанных с полисом ОМС. В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали «Доктору Питеру», как именно действуют мошенники и как правильно реагировать на подобные звонки.



— Застрахованных граждан начали обзванивать телефонные мошенники и киберпреступники, которые представляются сотрудниками медицинских организаций или территориальных фондов ОМС, специалистами департаментов или министерств здравоохранения и заявляют, что в соответствии с новыми правилами необходимо срочно заменить полис ОМС. Поддаваться на эти уловки мошенников нельзя, — заявили специалисты ФОМС в официальном телеграм-канале фонда.



Как обманывают мошенники

Схема мошенничества проста: по телефону человеку сообщают о необходимости заменить старый полисы ОМС на цифровой с QR-кодом. Одновременно мошенники посылают СМС-сообщение с указанием цифрового кода, который требуют сообщить им. Возможно, это необходимо для перевода денег на якобы безопасный банковский счет, или же для получения доступа к порталу «Госуслуги».



— Если вам поступил подобный звонок, рекомендуется проявить бдительность, не отвечать на вопросы мошенника, прервать звонок и сообщить о случившемся в свою страховую медицинскую организацию или в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС, — рекомендуют эксперты.



Важно помнить, что специалисты страховых медицинских организаций на самом деле могут вам позвонить с информацией о необходимости актуализировать данные полиса, но никогда не присылают вам СМС-сообщений с цифровыми кодами, никогда не спрашивают и не озвучивают ваши персональные данные и тем более не просят перевести деньги.



Напомним, что с 1 декабря 2022 года в России действует цифровой полис ОМС, который выглядит как штрих-код. Его можно распечатать или сохранить на мобильном телефоне. И еще: независимо от того, какой у вас полис, он бессрочный!



Гипноз, глупость или болезнь?

Ранее психотерапевт объяснила «Доктору Питеру», что жертвой мошенника может стать любой человек. Дело вовсе не в глупости или наивности, склонности доверять всем подряд.



По словам эксперта, мошенники, как правило, хорошие психологи, они сразу понимают, что за человек на том конце трубки. И может быть так, что тот, кому звонят мошенники, сейчас сильно болеет или испытывает серьезный стресс, который не позволяет сразу распознать обман, ведь человек сконцентрирован на своих личных переживаниях.



А еще мошенники используют психологические приемы воздействия, которые могут преодолеть даже самую осторожную защиту, говорит психолог. Подробнее о том, какие уловки и трюки чаще всего используют мошенники, читайте в материале «Как заставляют людей нарушать закон и отдавать деньги».



7 способов избежать обмана

1. Не берите по возможности трубки с незнакомых номеров



В век цифровой этики, если кому-то надо с вами связаться, человек вам, скорее, напишет в каком-либо мессенджере, прежде чем звонить. Бывают ситуации, когда надо сидеть и ждать звонков с неизвестных номеров — например, когда человек ищет работу и разослал свое резюме. Но в большинстве своем люди могут и написать.



Если кто-то с незнакомого номера вам набрал, а потом не попытался написать дополнительно — так ли этому человеку надо было с вами связываться, если вы не ждали чьего-то звонка?



2. Установите на свой телефон защиту



Это могут быть программы, которые определяют, не находится ли набирающий вас человек в списке спам-номеров, либо голосовой ответчик против мошенников.



3. Не доверяйте людям, которые владеют вашими данными и звонят вам



В роли «сотрудника службы безопасности банка» в 99,9% случаев выступает мошенник. Откуда тогда он знает ваши ФИО и номер карты? Очень просто! Вспомните огромную кучу новостей: месяц назад базу данных украли у одного сервиса, два месяца назад — еще у двух. Все эти базы данных продаются где-то в темных уголках интернета, где эти самые мошенники и обитают. Заказывали еду в приложении, которое взломали пару месяцев назад? Теперь у мошенников есть ваши ФИО и номер карты, а также домашний адрес. Вполне себе нормальный пакет данных, чтоб представиться «сотрудником полиции» или «службой безопасности банка».



4. Не переводите деньги людям, которых давно не видели



Если человек, с которым вы не общались много-много месяцев или лет, пишет вам с просьбой одолжить денег — это мошенник. А даже если и нет, лучше подстраховаться и все равно игнорировать. Не общался с вами человек пару лет, а тут денег просит — лучше на это никак не отвечать.



Даже если вам пишет человек с просьбой одолжить денег, посылая голосовые, — тоже не верьте. Нынешние технологии позволяют мошенникам проанализировать голосовые сообщения хозяина на уже взломанном аккаунте хозяина и с помощью нейросети чужим голосом составить просьбу о чем угодно.



5. Прежде чем помогать, звоните



Если вы действительно верите, что это на самом деле хозяин аккаунта пишет вам, — наберите ему по телефону либо спросите в переписке что-то такое, что нельзя в ней найти и что знаете только вы вдвоем. Но лучше позвоните сами и убедитесь, что человеку нужны деньги, прежде чем что-то переводить. И нужно набирать номер действительно самому: существуют сервисы, которые при звонке подделывают номер на нужный.



6. Не переходите по незнакомым ссылкам



Если вы хотите что-то купить или продать на сервисах по типу «Юлы» или «Авито» — общайтесь через приложение. Если надо для совершения сделки перейти в мессенджеры, никогда не открывайте ссылок, которые вам присылают, например, через WhatsApp. И вообще, старайтесь в принципе не переходить по незнакомым ссылкам.



7. Не жертвуйте деньги по фото в Сети



Ныне встречающийся способ мошенничества не настолько частый, но его последствия самые ужасные. Мошенники могут создавать сайты, аккаунты и сообщения, в которых просят, например, пожертвовать деньги на «благотворительность и лечение ребенка», кидая туда поистине душераздирающие фотографии. А потом, после вашего перевода, они с вами связываются и говорят, что все деньги пошли на их армию, что приравнивается к госизмене, и угрожают «слить информацию» правоохранительным органам, если вы не переведете в десятки или сотни раз больше. Хотите пожертвовать на благотворительность — есть десятки фондов, детских домов и приютов. Не покупайтесь на всякие посты в интернете, в абсолютном большинстве своем это обман и мошенники.



Существуют еще десятки способов мошенничества. Например, письма о том, что вы что-то выиграли, разводы с сайтов знакомств, где вас просят купить билет в театр или приглашают в «знакомый ресторанчик за углом», в котором цена бокала вина доходит до многих тысяч рублей.



— Главное — помнить, что мошенник — это человек, которому что-то от вас надо, который хочет, опираясь на какую-либо вашу эмоцию — страх за близких, жажду наживы, боязнь потерять деньги, чувство собственной исключительности, — вывести вас из равновесия и отправить ему деньги, сообщить код из СМС, дать доступ к банковскому приложению. Они могут умолять, угрожать, убеждать — делать всё, лишь бы получить деньги, — предупреждает психолог Анастасия Корнеева. Задача — найти в себе смелость отказать неизвестным, которые пытаются с нами связаться. Их цель — почти всегда лишь обдурить и добыть себе денег.

