«Он был первым кандидатом на престол». Как гибель президента Ирана скажется на отношениях с Россией

После гибели президента Раиси в Иране объявили пятидневный траур Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 19 мая на северо-западе Ирана потерпел крушение вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Официальные власти подтвердили гибель всех пассажиров вертолета.



В последнее время десятилетиями находящийся под санкциями Иран стал одним из основных экономических партнеров России. В 2023 году РФ закупила у Ирана товаров и услуг на 1,29 миллиарда долларов (на 15% больше, чем в 2022 году), следует из данных российско-иранской межправительственной комиссии. Не последнюю роль в этом играли как президент Раиси, так и глава МИД Абдоллахиан — они курировали работу комиссии и совместные проекты России и Ирана.



MSK1.RU выяснил, может ли трагедия негативно повлиять на дружбу между Россией и Ираном. Останемся ли мы без знаменитой иранской Coca Cola? Об этом — в материале MSK1.RU.



«Серьезный удар по властной элите»



В Иране особая политическая система: главой государства в этой стране является вовсе не президент, а рахбар — высший руководитель Ирана, которого избирают на пожизненный срок. Именно рахбару принадлежит вся полнота власти в стране, включая командование войсками, назначение судей и вынесение религиозных решений. С 1989 года рахбаром является Али Хаменеи.



Погибший Эбрахим Раиси, отмечают эксперты, был вторым человеком в стране: например, управлял правительством и отчитывался перед Али Хаменеи. Поэтому гибель президента вряд ли приведет к серьезным сдвигам в российско-иранских отношениях, считает доцент института классического Востока и античности, специалист по Ирану Максим Алонцев.



— Президент Ирана обладает большими полномочиями, однако главным действующим лицом в политической системе страны является Верховный лидер Али Хаменеи, который в большой степени и определяет динамику иранского внутри- и внешнеполитического курса, — рассказал MSK1.RU Алонцев. — В сохранении и расширении сотрудничества сейчас заинтересованы обе стороны, и без кардинального пересмотра российской или иранской внешнеполитической доктрины это положение вещей вряд ли изменится.



К тому же исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер в последние годы установил рабочие контакты с представителями российской элиты. Максим Алонцев, специалист по Ирану

Мохаммад Мохбер занимал пост вице-президента Ирана, сейчас он исполняет обязанности президента Источник: Mehr News Agency











Погибший Раиси был одним из кандидатов на пост нового рахбара, объясняет ученый-востоковед и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. Кстати, нынешний Верховный лидер Али Хаменеи ранее сам занимал должность президента.



— Он [Раиси] был первым кандидатом на престол. Другой известный кандидат — сын нынешнего рахбара Али Хаменеи, — рассказал Сатановский. — Гибель Раиси — это очень серьезный удар по иранской властной элите. Для Ирана президент — второй человек во властной вертикали, у которого в руках сосредоточены колоссальные полномочия по участию в технических вопросах управления страной. Кроме того, погиб же не только он, погиб еще и министр иностранных дел и, что называется, сопровождающие их лица.



Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, погибший в крушении вертолета в Восточном Азербайджане Источник: En.mfa.gov.ir











«Может стать ударом по регионам России»

Политолог Илья Гращенков назвал «политической турбулентностью» происходящее в Иране после смерти президента. По мнению эксперта, гибель руководства Исламской Республики негативно скажется на совместных проектах с Россией.

Можно предположить, что деловое сотрудничество на иранском треке будет если не заморожено полностью, то во многом приостановлено. Илья Гращенков, политолог

— Одни политические акторы, вероятно, начнут уходить со сцены, другие, напротив, приходить на нее. Изменение структуры международного сотрудничества может стать ударом по регионам России, — написал Гращенков в своем Telegram-канале. — Например, еще в прошлом году делегация Тверской области презентовала региональные возможности для представителей регионов и предприятий Ирана. В частности, был продемонстрирован промышленный и туристический потенциал, актуальные точки роста экспорта продукции Верхневолжья в республику.

Неизбежные клановые перестановки и намечающийся период политической турбулентности могут приостановить совместные с регионами РФ проекты. Илья Гращенков, политолог

Однако другие эксперты не сомневаются в стойкости иранской политической системы. По их мнению, появление новых лиц в правительстве никак не отразится ни на экономическом сотрудничестве с Россией, ни на поставках товаров в страну, заверил MSK1.RU доцент кафедры внешней политики и международных отношений МГИМО Игорь Матвеев.



— Роль отдельных персоналий велика. Владимир Путин высоко оценил личную роль президента Ирана в укреплении российско-иранской дружбы. Тем не менее всё зависит от системы, а не от конкретных личностей, пусть и играющих активную и позитивную роль, — объяснил MSK1.RU Матвеев. — Российско-иранское сотрудничество продолжит свое поступательное движение вперед. Благодаря усилиям руководств, деловых сообществ, экспертов, предпринимателей обеих стран и просто людей, которые заинтересованы в укреплении российско-иранской дружбы.

«Оппозиция может выйти на улицу»

В отличие от многих других специалистов, старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Чупрыгин допустил, что гибель Раиси может привести к потрясениям в Иране. Однако вероятность этого, по его словам, довольно мала.



— Мохаммад Мохбер, который исполняет обязанности президента, судя по всему, неплохой исполнитель, но не лидер. Вполне возможно, что иранская оппозиция, которая существует и достаточно активна, может выйти на улицу. Но я, честно говоря, не ожидаю каких-то серьезных потрясений в этом плане, — заметил Чупрыгин. — Мохбер вряд ли останется, потому что эта фигура никому не известна, поддержки у него нет. Кого-то точно выберут.

Тем временем в Кремле подтвердили, что в ночь с 19 на 20 мая Путин экстренно вызывал к себе посла Ирана в России. На встрече также присутствовали глава МЧС Куренков и министр обороны Андрей Белоусов. Как сообщают журналисты кремлевского пула, в помощь спасателям Ирана направили два самолета МЧС.



Источник: Городские порталы