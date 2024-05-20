«Облако разрядилось над правым берегом»: синоптики объяснили, откуда пришла непогода

Дождь в центре города начался 16:45 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Западно-Сибирском гидрометцентре объяснили, откуда днем 20 мая на Новосибирск пришла непогода с мощный ливнем и градом.



Как пояснили синоптики, циклон сформировался в Казахстане и через Омскую область дошел до нас. Но циклон не задержится в Новосибирске, потоки воздуха уже сместили его на восток.



— На сегодня прогнозировали кратковременные дожди и грозы. Сегодня был дождь ливневого характера с сопровождением усиления ветра и ухудшения видимости. Сейчас уже начались летние процессы и это все характерно для этого времени года. Над регионом сформировалось такое облако, которое разрядилось над правым берегом, — пояснила дежурный синоптик Беспалова Дарья.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Специалист отметила, что сейчас в Новосибирске установится стабильно пасмурная погода.

