Затопленные улицы и горы града: какие последствия у сильного ливня в Новосибирске — онлайн-трансляция

В центре Новосибирска в обед резко изменилась погода. Солнце сменилось градом и сильным ливнем. Ветер сносит предметы на улицах. НГС начал онлайн-трансляцию. Присылайте ваши фото и видео с непогодой.
А где-то уже появилась радуга после такого сильного ливня. Ее опубликовали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и присылайте последствия ливня с градом.
За пару минут на подоконник читательнице прилетело большое количество града.
Левый берег ливень прошел стороной. Жители делятся фотографиями солнечной стороны города.
А вот сугробы с улицы Есенина. На небе уже выглянуло солнце, и скоро это всё начнет таять.
— Последствия понравились только песелю, — шутит читатель, присылая видео с улиц города.
— Мы через это шли, ноги промокли насквозь, а кто-то разувался, — пишет читатель НГС.
Пешеходы из-за дождя тоже пострадали. Им приходится прятаться под навесами, а некоторые встают на лавочки.
— Пересечение Красного проспекта и улицы Северная. Люди на остановке стоят на лавочке. Дороги затопило, — рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Туча уходит на восток, сообщают синоптики. Она двигается в сторону Гусиного Брода.
Водители из-за огромных луж разворачиваются и едут в другие стороны. Лужи такие большие, что не видно поребрики, а машины стоят.
Град в некоторых местах был такой силы, что появились целые сугробы.
На улице Есенина ливень затопил балкон.
— Балкон с закрытыми окнами, но вода натекла дико. Около поручня почти 2 сантиметра. Ставим ведра, — рассказала Екатерина.
На улице Дачной ливень прошел такой силы, что дороги превратились в озера. Машины по ним плывут. Фото опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Жительница Новосибирска Татьяна Никонова прислала фото с Крапоткина. Ливень проходит в разных частях города.
Дождь с градом сопровождаются громом.