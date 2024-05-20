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Весна онлайн-трансляция Затопленные улицы и горы града: какие последствия у сильного ливня в Новосибирске — онлайн-трансляция

Затопленные улицы и горы града: какие последствия у сильного ливня в Новосибирске — онлайн-трансляция

Собираем фото и видео с изменившейся погодой

8 891
29 комментариев

В центре Новосибирска в обед резко изменилась погода. Солнце сменилось градом и сильным ливнем. Ветер сносит предметы на улицах. НГС начал онлайн-трансляцию. Присылайте ваши фото и видео с непогодой.

Елизавета Шаталова

А где-то уже появилась радуга после такого сильного ливня. Ее опубликовали в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и присылайте последствия ливня с градом.

Елизавета Шаталова

За пару минут на подоконник читательнице прилетело большое количество града.

Елизавета Шаталова

Левый берег ливень прошел стороной. Жители делятся фотографиями солнечной стороны города.

Елизавета Шаталова

А вот сугробы с улицы Есенина. На небе уже выглянуло солнце, и скоро это всё начнет таять.

Елизавета Шаталова

— Последствия понравились только песелю, — шутит читатель, присылая видео с улиц города.

Елизавета Шаталова

— Мы через это шли, ноги промокли насквозь, а кто-то разувался, — пишет читатель НГС.

Елизавета Шаталова

Пешеходы из-за дождя тоже пострадали. Им приходится прятаться под навесами, а некоторые встают на лавочки.

— Пересечение Красного проспекта и улицы Северная. Люди на остановке стоят на лавочке. Дороги затопило, — рассказали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Елизавета Шаталова

Туча уходит на восток, сообщают синоптики. Она двигается в сторону Гусиного Брода.

Елизавета Шаталова

Водители из-за огромных луж разворачиваются и едут в другие стороны. Лужи такие большие, что не видно поребрики, а машины стоят.

Елизавета Шаталова

Град в некоторых местах был такой силы, что появились целые сугробы.

Елизавета Шаталова

На улице Есенина ливень затопил балкон.

— Балкон с закрытыми окнами, но вода натекла дико. Около поручня почти 2 сантиметра. Ставим ведра, — рассказала Екатерина.

Елизавета Шаталова

На улице Дачной ливень прошел такой силы, что дороги превратились в озера. Машины по ним плывут. Фото опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Елизавета Шаталова

Жительница Новосибирска Татьяна Никонова прислала фото с Крапоткина. Ливень проходит в разных частях города.

Елизавета Шаталова

Дождь с градом сопровождаются громом.

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