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460 млн выделили на строительство четвертого моста

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Дороги и транспорт Стройка четвертого моста Докрасят пилон, закончат развязки: группа «ВИС» получила еще 460 миллионов рублей на строительство четвертого моста

Докрасят пилон, закончат развязки: группа «ВИС» получила еще 460 миллионов рублей на строительство четвертого моста

Эти средства были разблокированы на счетах и позволят продолжить работы

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114-метровый пилон хотят докрасить летом

Минтранс Новосибирской области и группа «ВИС» договорились о разблокировке более 460 миллионов рублей на строительство четвертого моста. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

По данным группы «ВИС», более 460 миллионов рублей разблокировали из средств правительства РФ. Эти деньги нужны, чтобы компенсировать рост стоимости строительства. Сейчас более 3 миллиардов рублей недоступны для компенсации из-за требований Минтранса подтвердить в госэкспертизе все изменения, внесенные в проектную документацию. В компании уверяют, что работа ведется, но на все это необходимо время.

— Разблокированные средства пойдут на оплату уже выполненных и документально подтверждённых работ на сумму почти 462 миллиона рублей. Согласование на использование этих средств на днях получено от Федеральной антимонопольной службы, — сообщают в «ВИС». — Частичное возобновление финансирования работ также позволит сформировать производственные планы на ближайшее время и расширить фронт работ.

Летом компания хочет завершить все работы на развязке на правом берегу, заасфальтировать дорогу и смонтировать освещение в тоннеле под Транссибом, также продолжить работы над тоннелем в створе улицы Станиславского. Кроме того, планируют доделать полотно моста, в том числе, в зоне канализационного коллектора.

На левобережной развязке моста и съездов продолжат устанавливать ограждения, шумозащитные экраны, освещение. Также рабочие завершат покраску 114-метрового пилона.

Из-за задержек с финансированием сроки завершения строительства перенесли на декабрь 2025 года. Сейчас, уверяют в «ВИС», мост готов более чем на 90%, а все входящие в проект инфраструктуры — более чем на 85%.

Изначально мост хотели достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. Недавно в «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

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