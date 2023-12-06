Сдачу четвертого моста в Новосибирске перенесли на конец 2024 года

Представитель концессионера по строительству четвертого моста в Новосибирске назвал срок сдачи объекта в конце 2024 года. Ранее объект планировали открыть в декабре 2023 года.

Об этом на встрече с журналистами 6 декабря рассказал Сергей Юдин, генеральный директор производственной фирмы «ВИС» (входит в АО Группа компаний ВИС, которая является владельцем концессионера).

