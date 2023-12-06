Сдачу четвертого моста в Новосибирске перенесли на конец 2024 года

Представитель концессионера по строительству четвертого моста в Новосибирске назвал срок сдачи объекта в конце 2024 года. Ранее объект планировали открыть в декабре 2023 года.
Об этом на встрече с журналистами 6 декабря рассказал Сергей Юдин, генеральный директор производственной фирмы «ВИС» (входит в АО Группа компаний ВИС, которая является владельцем концессионера).
— Ожидаем окончательный ввод моста в четвертом квартале 2024 года. Перенос сроков связан с объективными причинами: пандемия, санкции, введенные в отношении Российской Федерации, турбулентность политики, соответственно, наши отношения с концедентом в плане финансирования проекта, которые мы, я надеюсь, в ближайшее время разрешим, — объяснил Сергей Юдин.
Он уточнил, что сейчас на объекте работают 550 человек. В пики строительства на стройке находилось около 1600 работников.
По информации RusProfile, «Сибирская концессионная компания» (концессионер строительства четвертого моста) зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. В 2022 году выручка составила 6,9 миллиарда рублей, прибыль — 8,1 миллиона рублей. Учредитель — ООО «НТК», которая принадлежит группе «ВИС». АО Группа компаний«ВИС» действует с 2016 года, ею руководит Дмитрий Доев, а конечные владельцы не указаны. С 2016 по 2021 год учредителями числились Дмитрий Рябов и Игорь Снегуров. Выручка компании в 2022 году составила 865 миллионов рублей, чистая прибыль — 151 миллион рублей.
Ранее НГС разбирался в причинах споров между группой «ВИС» и министерством транспорта Новосибирской области. Также эксперты высказались о том, как это скажется на сроках работ.