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Бизнес эксклюзив Новосибирской студентке вернули 145 тысяч за «волшебный» биодиск пирамидальной компании QNeT

Новосибирской студентке вернули 145 тысяч за «волшебный» биодиск пирамидальной компании QNeT

Ранее на девушку оформили три кредита общей сложностью почти в 200 000 рублей, в итоге часть денег она потеряла

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Владельцы QNeT придумали гениальную в своей простоте схему бизнеса, ответственность за ведение которого несут нижестоящие партнеры

Студентке Новосибирского профессионально-педагогического колледжа Анастасии удалось вернуть большую часть денег, которые она по глупости вложила в товары сетевой фирмы QNeT в апреле этого года.

— Вчера меня пригласил на встречу независимый представитель, у которого я приобретала биокулон и биодиск. Я ранее перевела ей 175 400 рублей, мне вернули 145 000 под расписку. 30 тысяч я потеряла: это комиссия за снятие с q-счета и стоимость регистрации в системе. О том, что я получу не все деньги назад, меня предупреждали заранее. Тем не менее, я очень рада, что всё так закончилось, — рассказала НГС Анастасия 8 мая.

Список свойств биодиска круче, чем у большинства магических артефактов в компьютерных играх. У биокулона описание схожее

26 апреля мы рассказали о том, как устроен сетевой бизнес международной компании с чертвертьвековой историей QNeT. Она внесена в список подозрительных Центробанком еще в 2022 году, но прекрасно себя чувствует и сегодня. Ей нечего бояться и даже не нужна официальная регистрация в России. Вся ответственность за дальнейшее развитие событий возлагается на независимых представителей, то есть обычных людей, клюнувших на сказки про безбедное будущее.

Чтобы войти в бизнес QNeT необходимо приобрести несколько товаров или услуг на сумму от 1500$. Чтобы их отбить и выйти в плюс, нужно приводить таких же готовых вложиться людей.

Компанию часто сравнивают с финансовой пирамидой. В Иране и Турции подобные обвинения привели к закрытию филиалов дочек QI и аресту ее членов. Работу QNeT пресекли правительства Канады и Азербайджана. Некоторые участники компании приговорены к реальным срокам по уголовным делам об организации финансовой пирамиды.

Ранее мы рассказали, как мать-одиночку из NL лишили бизнеса с доходом в 800 тысяч — она осталась без денег и на антидепрессантах.

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