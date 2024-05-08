Новосибирской студентке вернули 145 тысяч за «волшебный» биодиск пирамидальной компании QNeT

Владельцы QNeT придумали гениальную в своей простоте схему бизнеса, ответственность за ведение которого несут нижестоящие партнеры Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Студентке Новосибирского профессионально-педагогического колледжа Анастасии удалось вернуть большую часть денег, которые она по глупости вложила в товары сетевой фирмы QNeT в апреле этого года.



— Вчера меня пригласил на встречу независимый представитель, у которого я приобретала биокулон и биодиск. Я ранее перевела ей 175 400 рублей, мне вернули 145 000 под расписку. 30 тысяч я потеряла: это комиссия за снятие с q-счета и стоимость регистрации в системе. О том, что я получу не все деньги назад, меня предупреждали заранее. Тем не менее, я очень рада, что всё так закончилось, — рассказала НГС Анастасия 8 мая.

Список свойств биодиска круче, чем у большинства магических артефактов в компьютерных играх. У биокулона описание схожее Источник: www.qnet.net











26 апреля мы рассказали о том, как устроен сетевой бизнес международной компании с чертвертьвековой историей QNeT. Она внесена в список подозрительных Центробанком еще в 2022 году, но прекрасно себя чувствует и сегодня. Ей нечего бояться и даже не нужна официальная регистрация в России. Вся ответственность за дальнейшее развитие событий возлагается на независимых представителей, то есть обычных людей, клюнувших на сказки про безбедное будущее.



Чтобы войти в бизнес QNeT необходимо приобрести несколько товаров или услуг на сумму от 1500$. Чтобы их отбить и выйти в плюс, нужно приводить таких же готовых вложиться людей.



Компанию часто сравнивают с финансовой пирамидой. В Иране и Турции подобные обвинения привели к закрытию филиалов дочек QI и аресту ее членов. Работу QNeT пресекли правительства Канады и Азербайджана. Некоторые участники компании приговорены к реальным срокам по уголовным делам об организации финансовой пирамиды.



Ранее мы рассказали, как мать-одиночку из NL лишили бизнеса с доходом в 800 тысяч — она осталась без денег и на антидепрессантах.

