«У нее последний звонок, а потом ЕГЭ»: девочка из павильона, в который влетела машина, получила сотрясение мозга

Автомобиль сдавал назад и врезался в павильон Источник: Читатель НГС/ «Сообщество Академгородка»/ Вконтакте











У 17-летней пострадавшей, которая в момент ДТП в ларьке, обнаружили сотрясение головного мозга. Девушка Виктория (имя изменено по просьбе матери ребенка) покупала мороженое в павильоне, когда в него влетел автомобиль и ей на ноги упал холодильник. Об этом НГС рассказала мама пострадавшей.

По словам мамы Виктории, ее дочь возвращалась из школы, вышла на остановке и решила по пути зайти за мороженым. В продуктовом в этот момент были еще двое покупателей: женщина с дочерью. Также был кассир. Перед ДТП в дверь заглянула женщина, которая рассказала, что на улице пьяный водитель и надо срочно вызывать полицию.

— Она говорит, что водитель снес пешеходный знак. Мы сейчас эту женщину ищем, как свидетеля. Пока ее не нашли, Она, получается, предупредила и вышла из павильона, — рассказывает мама школьницы.

Как только женщина вышла, раздался грохот и машина въехала в павильон. Виктория стояла около холодильника с мороженым, и он на нее упал. Холодильник придавил девушке ноги, а в момент падения она ударила голову. Все руки Виктории оказались в крови из-за царапин.

— Она помнит удар, очень громкий, кричат люди, летают чипсы. Она прямо врезалась в стойку с чипсами. Потом она почувствовала боль в ногах и потемнение сознания. Она говорит: «Смотрю, что вот всё-всё черное перед глазами». Потом женщины как-то испугались, что может машина взорваться, может, как-то первая реакция — все быстро выскочили, — передает слова дочери мама.

В магазине был запасной выход, и продавец начала всех эвакуировать. Как говорит мама дочери, женщина, которая была за рулем автомобиля, пыталась уехать. Но в этот момент подошел кто-то из мужчин и забрал у водителя ключи.

По словам мамы, женщина за рулем осталась, но поговорить ни с кем не могла. Виктория в этот момент позвонила родителям, и они быстро приехали. Семья живет совсем недалеко. Прохожие вызвали полицию и скорую.

— Хочется отметить, что скорая приехала быстро. Сразу пострадавшим поставили обезболивающие. Были там достаточно вежливые, оперативные. Отвезли в больницу на улице Тургенева. Там тоже быстро приняли, сделали необходимые обследования, рентген головы, конечностей, поставили сотрясение головного мозга и многочисленные еще ушибы. Предложили госпитализацию, — вспоминает мама.

Врачи также предложили, что можно поехать домой, и если будет ухудшение, то нужно обращаться к врачу. Виктория захотела домой, так как после укола ей было не больно.

— У нас самый интересный момент, что она в одиннадцатом классе. У нее через два дня последний звонок, потом в июне выпускной. Через десять дней у нас первый ЕГЭ. Она интенсивно весь год готовилась, хочет в НГУ поступать. А сейчас очень сложно, голова болит, — объяснила мама Виктории.



Вчера, 18 мая, Виктория проснулась с головной болью, не могла повернуть шею. Ребенок находится под наблюдением, она начала проходить обследование. Учебу пока пришлось отложить, а значит, и сдачу ЕГЭ, возможно, придется перенести на резервный день. Женщина, которая была за рулем автомобиля, с пострадавшими никак не связывалась.

ДТП произошло 17 мая Источник: Читатель НГС

Один из очевидцев с места ДТП прислал в НГС видео, как уводили женщину. По его словам, водитель была в желтой кофте и ее под руку увел брат. Как мы писали ранее, 59-летняя женщина за рулем Land Cruiser двигалась задним ходом, сначала столкнулась с припаркованным Hyundai Solaris, а уже после въехала в торговый павильон. От прохождения медицинского освидетельствования женщина отказалась.

