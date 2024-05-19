Зачарованный круг: власти обсуждают новый мусорный полигон — концессию хотят заключить в мае, но место до сих пор не выбрали

Полигон должен появиться в Каргатском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мусорная реформа в Новосибирске идет с большим трудом и за многие годы не сдвинулась с места. Были и банкротства, и скандалы, и многие часы обсуждения. Но в итоге обещанных новых полигонов нет, а свалки в Новосибирске переполнены. Сейчас правительство снова заключает концессии на строительство сразу нескольких полигонов по всему региону. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова побывала на обсуждении полигона в Каргатском районе и попыталась понять, почему полигона до сих пор нет и даже место для него так и не выбрали, а власти ходят по кругу — обсуждение проблемы вернулось к началу.

Всё надо актуализировать

В малом зале заксобрания Новосибирской области днем в четверг, 16 мая, собрались депутаты, и. о. министра ЖКХ региона, новый глава Каргатского района и представитель общественников. Тема повестки комиссии по экологии — межрайонный комплекс полигона твердых коммунальных отходов с мусорно-сортировочной линией в Каргатском районе — иронично совпала с происходящим в Новосибирске: жители левобережья второй день мучаются из-за горящей свалки. Целый микрорайон заливает опасным дождем, а из-за дыма у новосибирцев болит голова.

Размещение полигона в Каргатском районе уже обсуждали, но в последний раз это было почти год назад — летом 2023 года.



Первым выступил исполняющий обязанности министра ЖКХ Евгений Назаров. Он показал презентацию, в которой на карте обозначили участки с будущим полигоном. Чиновник добавил, что Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области дало информацию, что эти участки не попадают в зоны затопления и подтопления реки Каргат.



— Проектная документация на строительство полигона создана в 2020 году разработчиком ООО «Экотек». По итогам проведенных изысканий факторы, препятствующие строительству объекта, не выявлены. По итогам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении создания полигона определен победитель — ООО «Спецзавод "Квант"». Заключение концессионного соглашения планируется в мае, ввод объекта — 4-й квартал 2026 года, — рассказал Евгений Назаров.



Предполагаемая мощность объекта — 25 тысяч тонн мусора в год. Из четырех запланированных новых полигонов этот — на третьем месте по масштабам. Самый мощный полигон хотят построить в Татарском районе, и он будет перерабатывать 40 тысяч тонн в год.



Срок действия концессионного соглашения — 25 лет. Концессионер должен будет построить мусоросортировочный комплекс, полигон размещения отходов мощностью 12 тысяч тонн в год, участок термического обезвреживания мощностью 3 тысячи тонн в год.

Объект обойдется в 573,5 миллиона рублей, но его стоимость не пересматривали с 2022 года, а с того времени многие крупные объекты подорожали.



— Концессионером инженерное изыскание и проектная документация будут актуализированы. Общественные обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду будут проведены повторно. Проект в обязательном порядке проходит экологическую и градостроительную экспертизу на федеральном уровне, — закончил свой небольшой доклад Евгений Назаров.

«Нет препятствий, кроме людей»

Левобережный полигон в Новосибирске горит уже несколько дней, отравляя вокруг воздух и жизнь живущих по соседству людей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











После выступления Евгения Назарова начали высказываться депутаты. Председатель комиссии по экологии Ярослав Фролов отметил, что с тем, что полигон нужен, согласны все участники — вопросы остаются к выбранному для него месту. Судя по рассуждениям депутатов, самая большая проблема с полигоном в Каргатском районе — это отсутствие диалога между властью и жителями, которых беспокоит возможность попадания отходов в реку Каргат.



— Мы уже поняли, что вы сделали проект. Мы единственное, что просили, — учитывать, что есть люди. У нас нет никаких препятствий, чтобы построить объект в этом месте, за исключением людей. Ну понятно, что вроде как это и не препятствие — ходят там россияне, живущие в Каргатском районе, и ходят. Но мы-то просили: может быть, мы все-таки посмотрим, что самое главное для нас? — говорил на комиссии депутат Денис Субботин. — А это даже не столько природа, сколько люди, которые должны понимать, что происходит. Они же там живут. Мы можем как-то отработать, чтобы вот этого конфликта, этого непонимания не было?

Есть два варианта, где можно разместить полигон Источник: Юрий Орлов

Глава Каргатского района Николай Терентьев (он вступил в должность в феврале этого года) вспомнил, что вопрос об альтернативных участках для полигона поднимали в июле 2023 года, когда министр ЖКХ региона Денис Архипов приезжал в Каргат.

— Также был поднят вопрос о создании инициативной группы — она была создана из представителей депутатов районного совета, представителей общественности, сотрудников администрации района. Группой были предложены, рассмотрены и обследованы три земельных участка, — рассказал Николай Терентьев.

По словам Николая Терентьева, альтернативные участки располагаются восточнее, чем выбранное властями для полигона место, сдвинуть проект нужно будет на 2,5 километра. Земля находится в долевом владении ЗАО «Кубанское», у нее сельхозназначение. С владельцами уже говорили, и они даже согласны продать свои владения. Но в этом случае придется менять назначение земли, делать новое обследование, заново готовить всю документацию. Тем не менее потенциальному концессионеру участки предложили как альтернативные, и он обязан будет их рассмотреть.

— Хотелось бы все-таки эту проблему перевести в конструктивное русло. Вся дискуссия направлена на то, чтобы людей либо сделать «своими», убедить их, сделать своими соратниками, — вернулся к проблеме с диалогом с жителями Ярослав Фролов.



«Мы стоим в самом начале проектирования»

Сдать новый полигон хотят в конце 2026 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новый полигон хотят построить на месте уже существующей законной свалки — она была создана еще в 1992 году. Проблема в том, что вокруг этой местности болото, которое целым рядом стоков соединено с рекой Каргат — основной рекой района, объяснил депутат Совета депутатов Каргатского района Андрей Салин, который на комиссии представлял инициативную группу.



Работа общественников усложнилась в 2023 году — они долго не могли получить проект. Рабочая группа даже дошла с запросами до столичной Главэкспертизы, но там им ответили, что документы не получали.

— Мы полагаем, что проект был умышленно утерян. Нашелся он буквально месяц назад после длительных переписок и обращений в правоохранительные органы, прокуратуру области, Следственный комитет. Проект получили, когда комиссия начала проверку, где-то в середине апреля, — заявил Андрей Салин. — Я посмотрел данные и понял, что на публичных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду мы обсуждали совсем иные данные. То есть получается, законодательно мы стоим в самом начале проектирования.

Много вопросов у активистов и к самому проекту: рабочая группа считает, что исследования были сделаны неправильно. Но это будет проверять прокуратура, в которую они направили обращения. Глава Каргатского района Николай Терентьев же заверил, что по проектной документации на участке, где непосредственно будет размещена свалка, отсутствуют постоянные или временные водотоки.

— В северном участке изыскания расположено болото Рябое, сток которого направлен в северном направлении к реке Каргат. В болоте Рябом сезонное колебание уровня воды весьма незначительное, болото не представляет опасности затопления для проектируемого объекта, — добавил Николай Терентьев, не уточнив, как повлияет сам объект на болото.

Обсуждение полигона продолжалось целый час. Депутаты задавали вопросы, несколько раз напоминали про общение с жителями. Закончить обсуждение решили на договоренности о новой встрече.

— Надо четкую дату назвать, иначе пройдет еще один год. Мы сейчас посидим с вами еще час или два, устанем, получим кислородное голодание и разойдемся. А через год мы опять соберемся и опять будем говорить о том же, о чем мы говорили и 13 января 2023 года, и 15 июня 2023 года, — заметил председатель комиссии.

В мае Министерство ЖКХ собирается заключить договор с концессионером, а потом начать составлять дорожную карту — график строительства. А пока сроки неизвестны, депутаты решили собраться в сентябре этого года. Вторым решением стало создание «штаба», в который войдут представители разных органов власти и местных жителей и смогут лучше общаться друг с другом и с жителями.

Кто станет концессионером?

Раньше «Квант» был связан с МУП «САХ» Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











За последний год конкурсы на мусорную концессию проводили несколько раз — их отменяли по разным причинам, на поиск концессионера ушло много времени. Им стал Спецзавод «Квант».

Компания была зарегистрирована в 2009 году. На ее сайте указано, что Спецзавод «Квант» — это предприятие, специализирующееся на сборе, транспортировке и утилизации отходов разных классов опасности — от I до IV. Полигон в Каргатском районе — не единственный, на который заключил сделки «Квант». Как сообщало зимой издание РБК, Спецзавод должен построить полигон в Болотинском районе, а по данным Infopro54, с ним также заключен договор на строительство полигона в Татарском и Тогучинском районах.

По информации «Контур.Фокуса», компанией владеет и руководит Виталий Зайцев — ему принадлежит 52% компании, остальное — доля самого ООО в уставном капитале. Выручка «Кванта» за 2023 год составила 118,4 миллиона, а чистая прибыль — 2,5 миллиона рублей.

Недавно «Квант» упоминался в громком уголовном деле, которое связано как раз с мусорной концессией. В начале апреля задержали бывшую владелицу компании Наталью Турок — ее подозревают в помощи своему гражданскому супругу Андрею Зыкову, владельцу МУП «САХ». По версии следствия, она вместе с супругом выводила деньги с предприятия регоператора и тратила их на собственные нужды.

По данным источника НГС, в 2023 году Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на Наталью Турок. Предметом договора стало перемещение грунта. Несмотря на то что в распоряжении МУП «САХ» имеется своя техника, согласно документам, директор нанял ее со стороны и перевел на счета ИП 8,6 миллиона рублей. Сейчас Наталья Турок находится под подпиской о невыезде.