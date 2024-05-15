«Это чистый яд»: в Новосибирске автомобиль попал под дождь из расплавленного пластика — видео

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» заявили, что их автомобиль попал под дождь из расплавленного пластика после пожара на Хилокском мусорном полигоне . НГС спросил у экспертов, как такая ситуация могла произойти

Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководителю Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Дмитрию Шахову. Эколог подтвердил, что после столь крупных пожаров действительно могут пройти дожди» из пластика.

— При продуктах горения целлофановый мусор — это чистый яд. Отравляющие вещества уходят в атмосферу активнее при пожаре, а мы потом этим всем дышим. В близости от пожара, в местах, где все в дыму было, вполне может быть, что на машины переносятся кусочки горевшего пластика, — заявил Дмитрий Шахов.

