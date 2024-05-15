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Прошел дождь из расплавленного пластика

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Город «Это чистый яд»: в Новосибирске автомобиль попал под дождь из расплавленного пластика — видео

«Это чистый яд»: в Новосибирске автомобиль попал под дождь из расплавленного пластика — видео

Инцидент произошел недалеко от места крупного пожара на хилокской свалке

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Дождь из пластика попал на автомобиль на улице Беловежской

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» заявили, что их автомобиль попал под дождь из расплавленного пластика после пожара на Хилокском мусорном полигоне. НГС спросил у экспертов, как такая ситуация могла произойти

Агентство безопасности предоставило ролик, снятый вечером 14 мая.

— Снято нашим сотрудником инженерно-технической службы. Машина стояла на ул. Беловежская, это около 5 км от места пожара, — рассказали НГС представители «Гвардии».

Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководителю Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Дмитрию Шахову. Эколог подтвердил, что после столь крупных пожаров действительно могут пройти дожди» из пластика.

— При продуктах горения целлофановый мусор — это чистый яд. Отравляющие вещества уходят в атмосферу активнее при пожаре, а мы потом этим всем дышим. В близости от пожара, в местах, где все в дыму было, вполне может быть, что на машины переносятся кусочки горевшего пластика, — заявил Дмитрий Шахов.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что по результатам лабораторных исследований проб воздуха, проведенных 14 мая, зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций по следующим вредным веществам: сажа, взвешенные вещества, оксид углерода и диоксид азота.

Информация о результатах замерах направлены губернатору Новосибирской области, в мэрию города Новосибирска и Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Мониторинг состояния воздуха продолжится.

Напомним, мусорный полигон загорелся вечером 14 мая, площадь пожара составляла более 6 тысяч квадратных метров. Сейчас открытый огонь на свалке потушен, происходит глубинное горение. Его, по предварительным данным, будут тушить до конца недели.

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