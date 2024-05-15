«Это чистый яд»: в Новосибирске автомобиль попал под дождь из расплавленного пластика — видео

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» заявили, что их автомобиль попал под дождь из расплавленного пластика после пожара на Хилокском мусорном полигоне. НГС спросил у экспертов, как такая ситуация могла произойти
Агентство безопасности предоставило ролик, снятый вечером 14 мая.
— Снято нашим сотрудником инженерно-технической службы. Машина стояла на ул. Беловежская, это около 5 км от места пожара, — рассказали НГС представители «Гвардии».
Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководителю Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Дмитрию Шахову. Эколог подтвердил, что после столь крупных пожаров действительно могут пройти дожди» из пластика.
— При продуктах горения целлофановый мусор — это чистый яд. Отравляющие вещества уходят в атмосферу активнее при пожаре, а мы потом этим всем дышим. В близости от пожара, в местах, где все в дыму было, вполне может быть, что на машины переносятся кусочки горевшего пластика, — заявил Дмитрий Шахов.
В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщили, что по результатам лабораторных исследований проб воздуха, проведенных 14 мая, зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций по следующим вредным веществам: сажа, взвешенные вещества, оксид углерода и диоксид азота.
Информация о результатах замерах направлены губернатору Новосибирской области, в мэрию города Новосибирска и Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Мониторинг состояния воздуха продолжится.
Напомним, мусорный полигон загорелся вечером 14 мая, площадь пожара составляла более 6 тысяч квадратных метров. Сейчас открытый огонь на свалке потушен, происходит глубинное горение. Его, по предварительным данным, будут тушить до конца недели.