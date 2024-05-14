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Происшествия Видно открытый огонь: свалка горит у Хилокского рынка в Новосибирске — видео

Видно открытый огонь: свалка горит у Хилокского рынка в Новосибирске — видео

Дым от пожара видно с правого берега Новосибирска

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Пожар начался примерно в 18 часов

В Ленинском районе Новосибирска загорелась свалка мусора у Хилокского рынка. Информацией о происшествии с НГС поделились читатели.

Первые сообщения о пожаре появились около 18 часов во вторник, 14 мая. Как сообщила НГС очевидица Елизавета, сейчас над свалкой поднимается большой столб серого дыма.

— Горит свалка у Хилокского рынка. Уже открытый огонь видно. Хорошо горит, дым видно издалека, — сообщила корреспонденту НГС Елизавета.

Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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Новосибирск Хилокский рынок МЧС РФ
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