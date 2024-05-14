Видно открытый огонь: свалка горит у Хилокского рынка в Новосибирске — видео

В Ленинском районе Новосибирска загорелась свалка мусора у Хилокского рынка. Информацией о происшествии с НГС поделились читатели.
Первые сообщения о пожаре появились около 18 часов во вторник, 14 мая. Как сообщила НГС очевидица Елизавета, сейчас над свалкой поднимается большой столб серого дыма.
— Горит свалка у Хилокского рынка. Уже открытый огонь видно. Хорошо горит, дым видно издалека, — сообщила корреспонденту НГС Елизавета.
Напомним, свалка «Левобережный» мусорный полигон в Новосибирске горит ежегодно, начиная с 2019 года. В 2022 году было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на свалке отходов рядом с Хилокским рынком. Расследование уголовного дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.