Подгребли под себя: почему задержали главного по мусору в Новосибирске и причём тут его родственники

Андрей Зыков провел ночь в изоляторе временного содержания Источник: nsknews.info / Юрий Орлов / Городские порталы











Ни дня без громкого задержания. Новосибирские силовики набирают стремительный темп на антикоррупционном фронте и, кажется, не собираются останавливаться. За минувшие 10 дней в городе задержали трех весьма непростых людей: министра ЖКХ Дениса Архипова, экс-начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева, экс-гендиректора ФК «Новосибирск» и олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Список пополняется. Накануне в него внесли директора муниципального «Спецавтохозяйства» Андрея Зыкова. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, в чём обвиняют топ-менеджера компании, которая сегодня отвечает за вывоз мусора во всей Новосибирской области.



Утро начинается не с кофе

Сотрудники ФСБ задержали директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») Андрея Зыкова утром 1 апреля. Силовикам вчера было совсем не до шуток. Весь день они провели, обыскивая шикарный особняк госуправленца и его служебный кабинет. Версию следствия правоохранительные органы до сих пор официально не озвучили. Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что Зыкова подозревают в хищении бюджетных миллионов.



— В отношении Андрея Зыкова возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном (ч.4 ст. 160 УК РФ), — сообщил корреспонденту НГС источник близкий к органам власти.

Момент визита ФСБ в дом Зыкова попал в объективы жителей элитного коттеджного посёлка Источник: читатель НГС











Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» было основано в 20-е годы прошлого века. Современное предприятие зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности — чистка и уборка. Учредитель — город Новосибирск. Генеральный директор — Зыков Андрей Анатольевич. По итогам 2023 года, предприятие зафиксировало выручку на уровне 1,1 млрд рублей, чистую прибыль — 84,1 млн рублей.

Пикантности ситуации добавляет интересный факт. Второй подозреваемой по уголовному делу проходит гражданская супруга Зыкова — Наталья Турок, вместе с которой, полагают силовики, топ-менеджер выводил деньги предприятия и тратил на себя. Очевидно, что сейчас Андрей Зыков и его жена задержаны на 48 часов. В ближайшее время в суде будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения на время расследования.

Семейный подряд

По данным из открытых источников, Андрей Зыков вступил в должность гендиректора МУП «САХ» летом 2017 года. К тому времени, судя по всему, он уже накопил солидный предпринимательский опыт.

В разное время Зыков был учредителем таких компаний, как «Инженерные технологии» (занималась оптовой торговлей), «А-Клининг» (комплексное обслуживание помещений), «Стройгород» (строительство), «Агератум» (торговля семенами), УК «Рынок Славянский» (управление нежилым фондом). Кроме того, у него было ИП, которое занималось управлением недвижимостью. После того, как к 2017 году Андрей Зыков юридически перестал иметь отношение к вышеуказанным компаниям, в списке (со)учредителей появились его однофамильцы: например, в «Инженерных технологиях» его место заняла некая Зыкова Вера Викторовна, в остальных случаях — Зыков Анатолий Анатольевич.

По неподтвержденным данным, Анатолий Зыков — младший брат, задержанного директора «САХ». Ему 36 лет, и раньше он был прописан по одному адресу с Андреем Зыковым. Сегодня Анатолий руководит АО «Муниципальная управляющая компания».

Родственник и близкий Зыкову человек — люди, знающие толк в бизнесе Источник: Юрий Орлов











АО «Муниципальная управляющая компания» основано в 2017 году. Учредитель — МУП «САХ». Предприятие занимается управлением и эксплуатацией жилого фонда. За всю историю своего существования, акционерное общество участвовало в розыгрыше тендеров на общую сумму 23,8 млн рублей. АО «МУК» выиграло все аукционы, в которых участвовало. По итогам 2023 года, предприятие зафиксировало выручку на уровне 124 млн рублей, чистую прибыль — 867 тысяч рублей.

Наконец, гражданская супруга Андрея Зыкова — Наталья Турок. Ей 40 лет. До 2022 года она работала сотрудником одного из муниципальных предприятий. Сегодня Наталья фигурирует как соучредитель нескольких прибыльных коммерческих компаний, деятельность которых так или иначе связана с мусорным бизнесом. Речь идёт об управляющей компании «Красная горка», которая официально зарабатывает 2,4 млн в год, о спецзаводе «Квант», который утилизирует опасные отходы (прибыль 2,5 млн рублей), о компании «Рабочая основа», которая приносит 34 млн рублей на утилизации отсортированных материалов, а также о «Сибирской рециклинговой компании» с доходом в 5,5 млн рублей, которая занимается производством резиновых изделий.

Жить стало лучше, жить стало веселее

С 11 февраля 2023 года МУП «САХ» является региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Муниципальное предприятие пришло на смену компании «Экология-Новосибирск», которая сложила полномочия, накопив огромные долги перед перевозчиками. На момент смены регоператора собираемость по тарифу в регионе составляла около 350 млн рублей в месяц. МУП «САХ» также заключило с правительством региона концессионые соглашения на строительство и эксплуатацию новых мусорных полигонов.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, предположил, что преследование Зыкова может быть связано с тем, что МУП «САХ» в некоторых случаях заключало контракты на перевозку мусора с компаниями, аффилированными с Андреем Зыковым. По его словам, речь может также идти о приобретении мусоровозов на баланс связанных с директором коммерческих организаций за казённый счёт.

Андрей Зыков часто встречался с руководством города по вопросу функционирования свалок, которые обслуживает МУП «САХ» Источник: Александр Ощепков











— Не будем забывать и об улучшении бытовых условий. За последний год директор МУП «САХ» достроил свой внушительный коттедж и приобрёл новый китайский автомобиль за 8,5 млн рублей, — отметил собеседник.

