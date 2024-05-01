В небе только девушки: история летчиц из группы «Барсы» — от первого полета до последнего уголовного дела

За пару лет существования пилотажная группа «Барсы» стала чрезвычайно популярна. Летчицы известны по всей России и за границей Источник: предоставлено Снежаной Игнатенко











Женская пилотажная группа «Барсы» существует уже 10 лет и является единственной в России, где все пилоты, кроме капитана, — девушки. За это время летчицы и капитан Иван Барсов заняли десятки призовых мест на всероссийских и международных соревнованиях, а аэродром Боровая, где базируются спортивные самолеты и тренируется пилотажная группа, — фактически единственное место в Югре, где развивается малая авиация. Подробности — в материале 86.RU.

«Пришли триста девушек, остались семеро»

Депутат думы Сургута Евгений Барсов всегда мечтал о небе. Его отец — летчик, и Евгений буквально вырос на аэродроме. Почти всю жизнь Евгений Вячеславович занимался строительством, благодаря чему появился нужный для возведения аэродрома капитал. Строительство аэродрома начали в 2009 году, и уже через три года он был готов.

Только чтобы осушить почву, понадобилось 1 300 000 кубометров песка, сейчас аэродром Боровая — второй дом для летчиц, техников, парашютистов. Сюда приезжают и сургутяне, чтобы увидеть полеты «Барсов», уникальные самолеты, среди которых есть и DC-3 — на таком самолете в 1945 году в Москву было доставлено Знамя Победы и акт о капитуляции немецких войск.

Этому лайнеру больше 70 лет Источник: Aviabarsov / YouTube











Кроме того, на аэродроме Боровая уже несколько лет проходит чемпионат России по самолетному спорту. Ежегодно сюда съезжаются сотни летчиков со всей страны.

Изначально Барсов планировал создать мужскую пилотажную группу, но почему-то сургутяне не встретили это восторгом, на призыв практически никто не откликнулся. Противоположная реакция была у девушек: на первый кастинг пришли почти 300 конкурсанток. Оставить пришлось лишь 7.

— Мы, конечно, были очень удивлены, что такое количество людей пришло, но вы представляете, какой это труд — даже по одному разу всех поднять в небо, начать обучать? В течение какого-то времени они отсеивались, потому что авиация — это очень тяжело, затратно по времени. В итоге остались семь девушек, — рассказывает Барсов-старший.

Сейчас пилотажная группа «Барсы» популярна настолько, что ее знают по всей стране и за границей. График выступлений девушек составлен на год вперед, а записи их полетов на YouTube собирают десятки тысяч просмотров.



Источник: Aviabarsov / YouTube

Капитан «Барсов» — сын Евгения Вячеславовича Иван. Он летает с 12 лет. Летное удостоверение получал в США, потому что в то время в России с такими свидетельствами было сложно.



— Сейчас у меня ИП, я предприниматель, занимаюсь разного рода деятельностью в интернете, арендой недвижимости. Короче говоря, коммерсант. Все здесь совмещают авиацию с основной работой, семьей — это часть нашей жизни. Сейчас у меня дочь, свое дело, жена, и мы по-семейному решили провести выходные здесь. Дочка впервые на аэродроме. Видите, как спокойно она спит, — говорит Иван.

Иван Барсов выполняет полет в рамках исторической реконструкции Источник: Иван Барсов / Vk.com











Самой молодой летчице 16 лет

Во время нашего визита на Боровую там были всего четыре летчицы, и, несмотря на сложную ситуацию с правоохранителями (к ней мы вернемся чуть позже), они были готовы пообщаться с прессой. Каждая из девушек, помимо летного дела, в обязательном порядке изучает и техническую сторону вопроса: необходимо чувствовать самолет и понимать, что может пойти не так еще до взлета, чтобы не допустить трагедии.

— У нас как таковых жестких ситуаций не было никогда, все поломки можно обнаружить еще на земле. Кроме того, все самолеты проходят проверки постоянно: и перед соревнованиями, и перед полетами, — говорит пилот Елена Диколенко.

Девушки не ограничиваются увлечением исключительно небом, у каждой из них есть основная работа и дополнительные увлечения. Елена Диколенко, например, работает в «Газпром Трансгаз Сургут», а еще она дизайнер одежды и руководитель театра мод «Возрождение». Недавно девушка и ее друзья создали бренд одежды, которую сейчас продают через интернет. Каждый год театр участвует в этнофестивале «Сургут. Большая земля».

Елена Диколенко развивает бренд вместе с блогером Вероникой Саттаровой Источник: Елена Диколенко / Vk.com

Другая летчица, Анастасия Бегункова, — подруга Елены. Шесть лет назад они вместе пришли на аэродром Боровая и до сих пор летают вместе. Настя также работает в «Газпром Трансгаз Сургут» — в отделе медицинского страхования сотрудников.

Анастасия Бегункова во время тренировки на Як-52 Источник: предоставлено Анастасией Бегунковой











— Мы вместе учились. И пришли на аэродром на экскурсию. Там уже поняли, что это не экскурсия, а кастинг, — вспоминает Анастасия. — Нам очень сильно захотелось летать, мы старались, нас заметили и научили. Это такая большая любовь, ты не просто по настроению пришел или не пришел, ты авиацией очень сильно болеешь. И она тебе тоже откликается.

В свободное время Настя успевает кататься на сноуборде и занимается йогой. Раньше девушка профессионально занималась плаванием и даже была в сборной Советского района. Несмотря на то что Настя давно уверенно управляет самолетом, на машине ездить она боится. Говорит, что и в себе, и в небе уверена, а вот на дороге много других водителей и непредвиденные ситуации.

Еще одна девушка, которая в «Барсах» с основания пилотажной группы, — Снежана Игнатенко. Художница, в прошлом татуировщик, а сейчас дизайнер-иллюстратор. Кроме того, Снежана покоряет горы.

О своих увлечениях Снежана рассказывает на своей странице во «ВКонтакте» Источник: Снежана Игнатенко / Vk.com











— Моя история в авиации началась с возможности, потому что в нашем городе появился такой уникальный проект. Я о подобных аналогах [в России] не слышала. Даже сомнений не было, хотелось попробовать, — рассказывает Снежана. — Меня всегда тянуло к экстремальным видам спорта. Вторая моя страсть — альпинизм. Я безумно люблю горы, восхождения, вершины. Для меня авиация с альпинизмом очень близки по ощущениям. Они ни на что не похожи, это ни с чем не сравнимо. В этом я нахожу удовлетворение своих духовных потребностей.

Снежана Игнатенко в «Барсах» с основания группы Источник: Снежана Игнатенко / Vk.com











Самой младшей участнице пилотажной группы Полине Байдюк 16 лет. Пока к самостоятельным полетам она не приступила и только учится. На «Боровой» она проводит практически всё свободное время. По словам Полины, родители встретили ее новое увлечение позитивом и поддерживают в начинании.

Полина еще учится, она пока не приступила к самостоятельным полетам Источник: предоставлено Полиной Байдюк











— Я часто видела, как выступают девочки, мне очень нравилось. Я хотела сюда попасть, но не знала как, а потом увидела, что в «Биг-Бэне» открывается школа юных пилотов. Там нас учили на симуляторе летать, я успешно прошла курс, потом были соревнования, на них наша группа заняла второе место, потом я полетала на Ан-2 и решила, что это мое. Теперь вот каждые выходные, а летом практически каждый день я здесь, жду, когда у кого-то будет время позаниматься, — говорит девушка.



За время существования пилотажной группы девушки взяли множество наград: международные соревнования в Белоруссии, Москве и Московской области и Сургутские всероссийские соревнования. Капитан группы Иван Барсов взял титул чемпиона Европы и стал мастером по самолетному спорту.

Попытка забрать аэродром и уголовное дело

За все время существования аэродрома Боровая у Евгения Барсова несколько раз пытались забрать земли и признать постройки незаконными. У депутата было несколько судов с прошлой администрацией Сургута под предводительством Вадима Шувалова, но чиновники так и не смогли их выиграть. Неоднократно на Боровую наведывались силовики и задерживали девушек, а весной этого года в отношении летчицы Снежаны Игнатенко возбудили уголовное дело за организацию опасных полетов.

По версии следствия, некая девушка Ольга, которую прокатила на спортивном самолете Игнатенко, весь полет чувствовала себя плохо, опасалась за свою жизнь и едва не потеряла сознание. Также посетительнице аэродрома Боровая якобы не провели специальный предполетный осмотр. В уголовном деле также появилась информация, что у Снежаны Игнатенко нет летного удостоверения.



— Я себя не чувствую преступницей, меня обвинили в том, что у меня якобы не имелось плана на полет, что у меня не было пилотского и я его получила только через три дня после этого полета, — всё это абсолютная неправда, как и многое другое в деле. Я часто катаю друзей и люблю наблюдать их восторг, который люди испытывают в небе. Восторг Ольги во время полета я тоже слышала и радовалась вместе с ней, — объясняла ранее Снежана.



Примечательно то, что автором заявления в правоохранительные органы стала сотрудница,, либо консультант транспортной прокуратуры Ольга Щ, в приложении Getcontact пользователи относят ее именно к этому ведомству. В своем заявлении она написала, что во время полета испытывала дикий страх и едва не теряла сознание. Однако на Боровой сохранилась запись полета, где видны совсем другие эмоции.

Ольга не стала отвечать на вопросы редакции Источник: предоставлено Натальей Макагон

В разговоре с корреспондентом 86.RU Ольга сначала попросила перезвонить ей, а затем не взяла трубку.

После возбуждения уголовного дела силовики объявили в розыск жену Ивана Барсова Анастасию. На Боровой до сих пор не понимают, в чем обвиняют девушку. Совсем недавно ее задержали вместе с месячным ребенком в больнице. Анастасия Барсова от следствия не скрывается и готова идти на контакт, ей не присылали повестки и другие приглашения для дачи показаний. Барсову обвиняют в организации опасного полета вместе со Снежаной Игнатенко. Ольга общаться с журналистами не хочет, а Снежана, Евгений Барсов и его сноха вынуждены доказывать свою невиновность.

Сейчас дело расследовано и передано в суд, его фигуранты ожидают процесса и надеются на справедливое решение.

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